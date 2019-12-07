Штутґарт – не найпопулярніше місто Німеччини для туристів. Але є причини, через які слід прокласти свій маршрут подорожі через це містечко, яке в народі називають «найбільшим маленьким».

Перша причина – це Mercedes, та ще трохи Porsche. Саме в Штутґарті зосереджене головне виробництво цих автомобілів. Саме в цьому місті розташовані цікаві автомузеї, які здивують не лише шанувальників автівок.

Мерседес-Бенз-музей: похід дивуватиме шедеврами «кінської сили», ретро автомобілями, які є родзинкою будь-якої колекції, і футуристичними каретами, які більше нагадують корабель НЛО. Дизайн-команда цього музею пропонує своїм відвідувачам воркшоп, в якому вони можуть самостійно зробити креслення і сформувати власний вигляд машини майбутнього.

Причина друга – історія. Штутґарт та його околиці є домівкою для деяких значних фігур німецької літератури, найбільш відомими з яких є Геґель, Шиллер і Гельдерлін. Місцева бібліотека – обов’язкове місце для відвідування.

Бібліотека Штутгарту зачаровує своєю атмосферою.

Творцем проекту бібліотеки був корейський архітектор Юн Янг Йи. Вона стала однією з найкрасивіших бібліотек світу!

Інтер’єр нової бібліотеки в Німеччині унікальний і вражає, в першу чергу, своєю ідеєю. Уздовж стін величезної дев’ятиповерхової будівлі розташовані в ряди стелажі із десятками, сотнями, тисячами книг.

В цій сучасній будівлі Німеччини немає ліфту. Адже, проходячи з поверху на поверх, неможливо пройти повз цікавих книжок, які захочеться прихопити у дорогу.

Третя причина – природа. Ботанічний сад із зоопарком «Вільгельма» є гарним видовищем міста. Романтичні оранжереї, тропічні будиночки, як у фільмі Індіана Джонс, тюлені та білі ведмеді приводять у захват. Тут можна спокійно нагодувати слона або бегемота, погладити жирафа, притиснутися до лінивця або покласти руку на шию змії.

Наостанок трохи кулінарного: Штутґарт є містом вина. У його розпорядженні 423 гектари винограду. Виноградники у Унтертюркхаймі та Каннштаті вирощують кращий виноград, який можна спробувати на місті.

Винний льох із найсоковитішим вином знаходиться в центрі Штутґарта – Боненфіртеле. Відмінний ростбіф або кислі тельбухи – тут є все, що тільки можна побажати. Спробувати вино із вишуканою стравою можна в маленькому місцевому ресторанчику. Краще місце для затишку та задоволення.

Карнаух Кароліна