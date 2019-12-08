Мандруємо в пошуках адреналіну

Як відпочити так, щоб мозок забув, що таке страх, а серце вистрибувало від вражень? Влаштуйте собі випробування екстримом!

Подорожуючи світом, люди найчастіше прагнуть побачити щось нове, пізнати невідоме, спробувати незвичайне. Але багато хто навіть не здогадується, що отримує від своєї мандрівки лише 50% вражень. Тобто – відпочиває не на повну, а просто приїжджає, дізнається щось нове, відволікається від буденних справ, які чекають удома, і повертається. Релакс – це лише один бік медалі, що сам по собі видається неповноцінним. Решта 50% – тонус, який може принести екстремальний туризм. Окрім релаксу, пізнання культури, традицій країни та спогадів про море, ви матимете дозу адреналіну, якої вистачить до наступної відпустки.

Екстремальних видів відпочинку існує безліч: стрибки з парашутом, скелелазіння, дайвінг, польоти на параплані та багато інших. В сучасному світі такий вид туризму стає дедалі популярнішим. Він підійде не кожному, адже для когось такі випробування можуть обернутися не відпочинком, а суцільним стресом і негативом. Тому, якщо ризик та тремтіння тіла від страху приносять вам задоволення, екстрим-туризм – саме для вас!

Почнімо наш список із найпростіших і закінчимо тими, на які наважиться далеко не кожен.

Здавалося б, що моторошного може бути в оглядовому колесі міста? У звичайному – нічого, але в Лондонському Оці… Саме таку назву носить споруда заввишки майже 140 метрів у столиці Великобританії. За цим параметром вона посідає найвищий щабель у рейтингу коліс світу. Повний оберт триває 30 хвилин. Коли ти опиняєшся на верхній точці і бачиш з одного боку місто, а з іншого – річку, складається враження, що колесо от-от перекинеться, а всі капсули з відвідувачами підуть під воду. Коштує така екскурсія від 800 грн за місце.

Іще за адреналіном можна вирушити у князівство Монако. У більшості людей ця назва асоціюється лише з атмосферою розкоші, дорогих авто, казино та блакитних пляжів. Проте не в сезон щорічних гонок Формули-1. Якщо ви потрапили у Монако і прогулюєтеся біля всесвітньо відомої траси Монте-Карло – тримайте свої речі міцніше, адже вітром від швидкості спорткарів може знести навіть вас. Квитки на гонку коштують від 2000 грн аж до 75000 грн.

Якщо ж ви подорожуєте з дітьми, то також можете спробувати розважитись на повну. Таку можливість дає паризький Діснейленд – стилізований парк розваг, де всі відвідувачі поринають у світ мультфільмів Волта Діснея. Діти з усього світу приїздять сюди, щоб познайомитись із улюбленими героями, побувати у їхніх замках та побачити мультяшний парад, а батьки та підлітки – щоб прокататися на американських гірках. Є як дуже екстремальні, так і «лайтові» гірки, адже парк створений передусім для дітей. Квитки коштують від 1500 до 2500 грн.

У Греції, де переважають гірські рельєфи, є безліч бурхливих річок. Вони відкривають можливості для рафтингу, що гарантує гострі відчуття. Це – динамічний, але тривалий (близько 14 годин) сплав річкою з безліччю перешкод на шляху: мілина, крижана вода, перекидання човна, небезпечні водоспади, від яких потрібно вчасно ухилитися… Словом, ви нізащо не вийдете сухими з води! Ціна – близько 2000 грн.

Що точно змусить тремтіти не лише вас, а й оточуючих – стрибки зі скель у воду. Це навіть складно назвати окремим видом екстремального туризму, адже на таке відважиться далеко не кожен. Проте якщо ви – саме такий сміливець – прямуйте на острів Кіпр, до мису Греко. Саме там збираються найвідчайдушніші люди світу, щоб зробити крок уперед і на декілька секунд забути про силу тяжіння. Звісно, такий стрибок буде безкоштовним, але це приваблює далеко не всіх.

І закриває наш список парк розваг «Порт Авентура», у якому є не одна найвища гірка у світі. Розташований парк в Іспанії, поблизу міста Барселона. Найвищий атракціон на території сягає 100 метрів і, доїхавши до цієї точки, ви з відчуттям вільного падіння летите під кутом 90 градусів. Цієї миті здається, що ви от-от розіб’єтеся, аж поки вагон не зупиниться за метр до асфальту. Такі розваги не для тих, у кого слабкі нерви чи проблеми з серцем. Майже всі інші гірки мають схожий принцип. Ціна – 1500 грн.

Тож не варто витрачати час лише на засмагу та вивчення історії країни, коли сучасний світ пропонує стільки цікавого в екстремальному виді туризму. Необов’язково розмежовувати ці два види відпочинку, адже після стрибків зі скелі чи сплаву гірською річкою на наступний день точно захочеться просто полежати під лагідним сонцем. Саме в пошуках адреналіну ви відчуєте справжній смак подорожі.

Олександра Колесникова