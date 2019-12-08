Найколоритніші заклади Львова

Завдяки міському колориту та цікавій історії Львів багатий на туристичні атракції. Проте сюди шалена кількість туристів лине не так за культурними пам’ятками, як за брендовими рестораціями.

Сьогодні місто Лева наповнене незвичайними закладами, де гості готові годинами стояти в черзі, чекаючи на вільний столик. Майже всі такі ресторани розташовані поруч один із одним. Іноді складається враження, що приїжджаєш до Львова лише поїсти, адже так хочеться встигнути в усі топові місця. А які саме – я вам зараз розповім.

Перший і найпопулярніший заклад на площі Ринок – це «Криївка». Традиція входу до закладу передбачає знання гасла-пароля, без якого не можна потрапити всередину. Також кожен, хто має 21 рік і більше, мусить подолати випробування чаркою медовухи. Страви (як правило, української кухні) подають у військовому посуді. Однією з «фішок» є метрова ковбаса – у прямому сенсі. Ще ресторан приваблює тиром та вільним користуванням зброєю.

Далі хочу розповісти про ресторацію-музей «Гасова Лямпа». Тут можна дізнатися все про винахідників першої у світі гасової лямпи. Заклад має другу за кількістю колекцію гасових лямп у Європі. Атмосфера справжнього львівського пабу доповнена вибухами, які лунають, щойно вам принесуть розрахунок, спалахами, якщо замовляєте спеціальну каву, запахом гасу та музикою у стилі гранж і рок. Потрапити до ресторану допомагає провідник із ліхтарем. Страви різноманітні, однією з найпопулярніших є «Абітурієнт» – пательня зі смаженою картоплею, куркою, цибулею та грибами. А алкогольна фішка закладу – міцні різнокольорові настоянки, які подають у хімічних пробірках.

Окрім того, що поїсти, у Львові обов’язково потрібно забігти на філіжаночку кави. Найкращим місцем для цього буде музей кави. Також його називають – Львівська копальня кави, адже це єдина в світі копальня, де на очах у відвідувачів каву видобувають з-під площі Ринок. Перед тим, як посмакувати напоєм, ви маєте подолати чималий шлях, вивчаючи історію кави, способи приготування та багато іншого. Все це відбувається справді під землею, майже в темряві. Здивують і способи подачі кави: деякі з напоїв буквально палають.

Відома в усій Європі та світі ще із 1782 року родина Бачевських: тоді вони відкрили першу у світі горілчану фабрику масового виробництва. Тепер легендарна горілка повернулася до Львова, де серед чепурних будиночків заховалася «Ресторація Бачевських». Особливою подією тут є сніданок. З восьмої до одинадцятої ранку на вас чекає безлімітний шведський стіл. Кухня закладу зберігає легендарні рецепти Галичини: традиції галицької, наддніпрянської, польської, західноєвропейської та єврейської кухні. Ресторація поділена на декілька локацій: Жидівська зала, облаштована у класичному єврейському стилі; Оранжерея, де живуть папужки; та внутрішній дворик.

Найдовша черга вишуковується до «Реберні під Арсеналом». Тут готують найсоковитіші реберця, які порціями неймовірних розмірів подають із пікантними соусами. Із цікавого: вхід у краватці заборонений, або ж її у вас урочисто й гучно відберуть, повісивши на величезну «люстру» з безлічі інших краваток у самісінькому центрі реберні. Їсти в закладі треба руками – і навіть якщо ви ну дуже виховані, у вас не буде вибору: ножів і виделок тут просто немає.

Театр пива «Правда» – дуже дивна назва, але тим не менш. Це пивна ресторація в центрі міста, де можна скуштувати унікальні смаки крафтового пива. Тутешні напої вже отримали 17 нагород у світових конкурсах. Місце знане ще й драйвовим духовим оркестром, який збирає повні зали слухачів.

Тож якщо у Львові ви раптом не знатимете, куди піти відпочити від культурного туризму – то тепер маєте перелік найяскравіших місць, де вас залюбки нагодують та здивують!

Олександра Колесникова