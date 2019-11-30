Топ-3 країни для ідеального дівич-вечора

Звичайно, для кожної дівчини цей вечір має бути незабутнім, як і саме весілля. Ми розповімо вам, де провести дівич-вечір, щоб він запам’ятався на все життя.

1 місце

Іспанія (Магалуф). Це місце для справжніх поціновувачів крутих вечірок! Складається враження, що клуби тут працюють цілодобово та без вихідних. Також тут є пляж та море, тому це 100% найкраще місце для проведення свого незабутнього дівич-вечора. Однак Магалуф — це не лише про вечірки. Якщо матимете час, то обов’язково зробіть невеличку екскурсію. Тоді ви зможете побачити багате історією та архітектурою місто.

Орієнтовна вартість (без урахування перельоту, візи, напоїв та їжі): від €125 з урахуванням двох ночей в 3-зірковому готелі, екскурсії та входу в клуб.

2 місце

Швеція (Гетеборг). Це місто вражає своєю архітектурою в стилі модерн. Крім того, тут завжди щось відбувається: літні опен-ейри, фестивалі, змагання, концерти та численні вечірки. А Західна Швеція практично стала гастрономічною столицею Північної Європи завдяки своїм творчим кухарям. Але зважайте на те, що ціни у Швеції, звичайно, не дуже низькі.

Орієнтовна вартість: від €270.

3 місце

Німеччина (Мюнхен). Якщо ви оберете цей варіант, то друзі вашого чоловіка точно вам позаздрять. Це місто гордо носить звання пивної столиці світу. Він просто пронизаний пивний культурою: від пабів і пивоварень до пивних фестивалів. Саме тут щорічно проходить Октоберфест. Крім того, Мюнхен пропонує широкий вибір сучасних клубів і коктейль-барів. До речі, не забудьте приміряти традиційні костюми — сукні Dirndl або короткі шкіряні шорти Lederhosen.

Орієнтовна вартість: від €215.

Світлана Звонок