Буковель – домівка зимової казки

Українські Карпати – це одна з найбільших прикрас європейського континенту. Велич скелястих гір, розкішна природа та розгалужена система гірських річок відіграли велику роль для розвитку потужної туристичної інфраструктури в цій місцевості. Тут є безліч курортів, які приваблюють туристів з усієї країни та нічим не поступаються європейським.

Щороку безліч туристів їдуть у Карпати, щоб відпочити від гамірних міст. Гори – це ідеальне місце, незалежно від того, який відпочинок вам до душі: активний чи пасивний. Саме тому Карпати займають провідні позиції серед туристичних локацій більшості мандрівників.

Карпатські гори багаті на гірськолижні курорти. Найпопулярніший із них – Буковель. Він розташований посеред села Поляниця та належить до Яремчанської міської ради Івано-Франківської області.

Як доїхати та де зупинитися?

Є два варіанти. По-перше, ви можете скористатися трансферами зі Львова та Івано-Франківська. По-друге, можна приїхати сюди на машині. Якщо ви обираєте перший варіант, то поїздка тривалістю 4-5 годин коштуватиме 300-350 грн.

Місце проживання в Буковелі залежить від того, чи любите ви прогулянки та чи є у вас машина. Логіка проста: чим блище готель розташований до підйомників, тим дорожче. Якщо ви хочете трохи заощадити, то завжди можна оселитися подалі від підйомників або навіть у сусідніх селах. Ціни змінюються залежно від пори року, віддаленості готелю від лижних трас, а також рівня комфорту.

Крім сплати за проживання, додаткові кошти слід витратити на оренду спорядження та купівлю скіпасів (абонементів на підйомники). Ціна за оренду лиж та іншого приладдя залежить від того, скільки сезонів ними користувалися.

Траси та підйомники

На Буковелі є 16 підйомників та 63 лижні траси загальною протяжність майже 70 км. Тут є 12 трас для новачків, 8 для професіоналів, усі інші – середньої складності. Проїхатися усіма трасами та побачити всі підйомники за день неможливо, тому розраховуйте свій відпочинок мінімум на 3-4 дні.

Якщо ви зголодніли, то перекусити тут можна прямо під час катання в закладах під назвою «Фільварок» або спуститися та пообідати в місцевих кафе. Однак слід зазначити, що ціни тут вище, ніж на більшості інших курортів.

Що обрати: лижі чи борд?

Якщо ви ще не вирішили, то майте на увазі, що на лижах кататися значно легше. На сноуборді важче тормозити та повертати. Але за нагоди спробуйте покататися і на лижах, і на борді. Якщо страшно освоювати все це самостійно, ви завжди можете найняти інструктора.

Найвища точка біля Буковеля – це гора Довга. Дістатися туди можна з декількома пересадками, але заради фантастичних краєвидів це точно варто зробити. А оцінити всю красу та велич Буковеля й околиць із висоти пташинього польоту можна, здійснивши прогулянку на повітряній кулі.

Буковель – це місце, яке здатне зачарувати вас у будь-яку пору року. Відвідавши цей курорт, ви зможете поринути у світ релаксу, насолод та розваг.

Світлана Звонок