Залип’я – живописне польське селище

За 80 кілометрів від Кракова знаходиться село Залип’я – найкрасивіше в Польщі. І його так називають не за колоритні пейзажі, незвичайні водойми або древні храми. Особливість Залип’я – яскраві малюнки на стінах будинків і сараїв, на колодязях і навіть собачих будках. Кожна поверхня в цьому унікальному селі стає полотном для народних художниць.

Історія розпису хатин

Залипські орнаменти відомі вже більше ста років. Автори – переважно жінки, що мешкають в цьому регіоні. Традиція розмальовувати хати в Залип’ї з’явилася наприкінці XIX — на початку XX століття.

На спорудження хліва у жителів села часто не було грошей, тому свій дах вони ділили з коровами, поросятами, курками. У той час в сільських будинках не було димарів. Люди готували їжу на вогнищі. Дим виходив через спеціальний отвір в даху, а сажа і пил осідали на стінах.

У таких умовах хазяйкам непросто було наводити лад, але вони щосили намагалися підтримувати будинок чистим і гарним. Вони регулярно білили стіни і для краси малювали на них різних розмірів круги. З часом головним мотивом малюнків стали квіти. Згодом їх почали малювати не лише усередині хати, а й зовні.

Залипський стиль

Цікаво, що залипські художниці, як правило, не використовують відтінків певного кольору, працюють фарбами тільки основних кольорів. Намальовані маки, волошки, ромашки, тюльпани, троянди вони обводять коричневим контуром, а листя — чорним.

Народні художниці прикрашають своїми орнаментами не лише архітектурні споруди, але й пасхальні писанки, скатертини, посуд, одяг.

Найвідомішою художницею цього регіону була Феліція Цурилова. Свій перший малюнок вона зробила в десять років. Дівчинка скористалася відсутністю батьків, які поїхали на ринок в Тарнув, і розмалювала стелю. Вона продовжувала малювати, перетворивши своє захоплення на справу життя. Цурилова стала живою іконою народної творчості, преса називала її «першою леді польського села».

Після смерті народної художниці її будинок перетворився на музей, в якому можна побачити не лише знамениті візерунки на стінах, печі, колодязях і відрах, але і старовинні меблі, ікони, предмети побуту.

Також варто відвідати «Будинок художниць» (Dom malarek) — центр творчості, в якому проходять виставки та зустрічаються майстри. Вартий уваги і розписаний квітковими орнаментами костел святого Юзефа. Залип’я настільки маленьке, що його можна обійти пішки. У селі мешкає менше тисячі людей.

Як добратися?

Залип’я розташоване в Домбровському повіті (Powiat Dąbrowski), в 14-ти кілометрах від містечка Домброва-Тарновска (Dąbrowa Tarnowska). Найзручніше туди добиратися на автомобілі.

Найближча від Залип’я залізнична станція знаходиться в місті Тарнув. З Кракова туди щопівгодини їздять потяги. З Тарнува в Залип’я можна дібратися на автобусі. Якщо ви хочете переночувати в селі, можна це зробити в міні-готелі “Gościna u babci” (“У гостях у бабусі”). Дерев’яний будиночок для туристів, розрахований всього на п’ять чоловік, прикрашений традиційними залипськими візерунками.

Оксана Білецька