Шанхай – місто, що сповнене чарівності

Існує цікаве спостереження: коли китайці, які є мешканцями Шанхая, їдуть вчитися за кордон, то вони кажуть, що родом саме із Шанхая. Студенти ж з інших міст КНР кажуть, що вони родом з Китаю. Це яскраво ілюструє міжнародну репутацію Шанхая.

Окрім назви “Шанхай” китайці воліють називати це місто “Чарівною столицею”. Бо це справді чарівне місто. За час свого існування воно знало і багатство, і розквіт, і труднощі та скруту. Після 1990-х воно стало економічною столицею Китаю. Свого часу Ден Сяопін дав Шанхаю найкращу надію – можливість стати лідером усіх міст країни.

Тож якщо Ви подорожуєте до Китаю, в жодному разі не оминайте чарівний Шанхай. Тут є багато красивих і визначних туристичних пам’яток, найзручніший транспорт, зручне планування міста та безпечне середовище для туристів.

Коли люди вперше відвідують Шанхай, то майже всі прямують до Бунду (прибережна територія та заповідний історичний район в центрі Шанхаю) – це справді найрепрезентативніша та незамінна пам’ятка міста.

Вночі Бунд дуже гарний. Туристам пропонують оглядові круїзи річкою Пуцзян. Човни вирушають від пірсу Шиліп, прямують на північ до мосту Янпу, потім на південь до мосту Нанпу або мосту Лупу й повертаються до пірсу Шиліп. Коли настає ніч, то ніби чарівна ковдра вкриває річку Хуанпу. Мальовничі пейзажі, які Ви побачите, вразять Вас до глибини душі.

Також варто відвідати вежу Східної перлини, яка одним із туристичних символів Шанхая. Придбавши квитки на вежу Східної перлини, ви можете безкоштовно відвідати Метро – стару вулицю Шанхаю. Не пропустіть її. Саме там Ви зможете дізнатись про унікальну місцеву культуру Шанхаю. Квитки можна придбати через готель Oriental Pearl, який реалізує їх зі знижкою. Якщо Ви прокинетеся о 4 або 5 годині, то зможете спостерігати за чарівним початком дня. А ввечері в ресторані помилуйтеся заходом сонця і магією нічного міста.

Якщо ви можете трохи довше побути в Шанхаї й хочете побачити стародавнє місто на південь від річки Янцзи, пропонуємо Вам поїхати до Стародавнього міста Цибао.

Звичайно, огляду визначних пам’яток недостатньо, варто також спробувати страви Шанхая. Продовольча вулиця Юньнань пропонує найбільшу кількість страв Шанхайської кухні.

Шанхай – місто, де ідеально поєднуються історія та сучасність, воно надзвичайно прекрасне, тому й приваблює незліченну кількість туристів.

Порада. Якщо ви плануєте подорож до Китаю, будь ласка, конвертуйте гривні в долари США, оскільки мало хто в Китаї може обміняти гривні на юані. Якщо вашу банківську картку можна використовувати для розрахунків за кордоном, це зробить вашу подорож зручнішою.

Чжан Мінчуань