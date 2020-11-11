Чортків: маленьке і затишне місто

Тернопільська область багата і щедра не тільки на історичні та природні пам’ятки, а й на унікальні міста. Сьогодні ми розповімо вам про одне з них, про маленьке і водночас затишне місто Чортків. Його назва ніяк не пов’язане ні з міфілогією, ні з нечистою силою, — це зовсім про інше.

Чортків — це коли всюди бруківка, готична архітектура, приголомшлива природа, чуйні люди і найкрасивіший, на нашу думку, собор в Україні.

Всього одна мить знадобиться для того, щоб полюбити Чортків і одна стаття, щоб захотіти туди поїхати. Давайте знайомитись.

Історія міста Чортків

Чортків був заснований польським магнатом в XV столітті, а його онук Єжи Чартковський назвав поселення Чартковіце. Чартковський побудував тут дерев’яний замок, який трохи згодом, був перебудований в кам’яний, але вже новим власником міста — Станіславом Гольським.

Трохи пізніше, Чортків належав родині Потоцьких, а в кінці XVIII століття — Садовським, які здали його в оренду австрійському урядові. У 1524 і 1549 роках Чортків зазнав значних руйнувань від нападів турецько-татарських завойовників.

Під час Національно-визвольної війни українського народу під супроводом Богдана Хмельницького, Чортків був одним із центрів повстання. Восени 1655 року козацькі полки захопили Чортків і взяли в полон брацлавського воєводу П. Потоцького, а в 1699 році Чортків було передано Речі Посполитій. Після, Чортків був частиною Австрії, ще пізніше Росії, а під час війни виконував роль обласного центру, адже Тернопіль, в результаті запеклих боїв, був практично зруйнований.

Чортків був також відомий завдяки потужному виробництву — тут працювали цегельний завод, млин, фабрики сільськогосподарських знарядь, рому і лікерів, а також через Чортків пролягла залізниця Тернопіль-Станіславів (Івано-Франківськ).

Чортків туристичний

Основні визначні пам’ятки Чорткова: Чортківський замок, дерев’яні церкви XVII і XVIII століть, Католицький костел св. Станіслава 1731 року побудови, Ратуша з годинниковою вежею, Покровська церква та Синагога, але про все по порядку.

Чортківський замок

Кам’яний Чортківський замок побудували в 1610 році на місці дерев’яної фортеці. П’ятигранне зміцнення з вежами по кутах, всередині якого знаходився палац та господарські корпуси, вважалося типовою оборонною спорудою свого часу, однак, на жаль, мало невдале стратегічне місцезнаходження — замок неодноразово руйнувався.

Зокрема, в 1648 році споруду взяли штурмом війська М. Кривоноса, а у 1672 році захопили турки. У XIX ст. замок намагалися реставрувати представники княжого роду Потоцьких, деякий час він перебував у власності ордена сестер-кармеліток, проте так і залишився незаселеним і поступово занепав. Протягом XX ст. використовувався як склад.

Наразі, Чортківський замок узятий під охорону Національним заповідником «Замки Тернопілля». Ведуться археологічні дослідження і консерваційні роботи. Планується створення музею і кафе.

Костел Святого Станіслава

Костел Святого Станіслава в Чорткові — як Ейфелева вежа в Парижі, адже це головна визначна пам’ятка міста, яку видно звідусіль: із замку, парку, кафе і навіть з міської ради. Родзинка з каменю, прикрашена вдалими нетривіальними гравюрами.

Костел Святого Станіслава був побудований домініканцями в 1610 році. Діяльність домініканців була спрямована на розвиток культу Матері Божої — Цариці Святої Вервиці. Образ її був подарований королем Яном Казимиром і знаходився в головному вівтарі костьолу Святого Станіслава.

Домініканський костел в Чорткові побудований в неоготичному стилі з білої і червоної цегли, вежі мають зеленуватий забарвлення, що робить його дуже привабливим. Ми однозначно рекомендуємо відвідати цю архітектурну пам’ятку.

Стара Ратуша

Яскрава будівля Старої ратуші в Чорткові з годинною вежею з флюгером півника, що є візитівкою міста. Його оточують дерев’яні торгові ряди, які до сих пір використовуються за призначенням — в них розташовані магазини та інші заклади.

Ритм життя в Чорткові значно відрізняється від мегаполісу, але здається це саме те, що потрібно для незабутнього вікенду. Звичайно, поки що місто ще не настільки туристично розвинено, щоб приїхати сюди на всі вихідні, але на один день все ж в Чортків варто заїхати! Вам сподобається! А якщо ні, то ми повернемо ваші гроші.

Надія Юнацька