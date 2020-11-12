Побачити Париж – і таки розгледіти

Для багатьох людей подорож до столиці кохання є водночас найзаповітнішою мрією і найбільшим розчаруванням. Нерідко туристам вона здається сірою, брудною та значно програє на фоні помпезності Рима чи яскравості Амстердама. Втім, у Парижі, як і в будь-якому шедеврі, родзинка криється в деталях, які необхідно роздивитись.

Архітектура. Перше, що впадає в очі, коли потрапляєш у центр міста, — ті самі біло-молочні будинки. І що дивує найбільше – це відсутність рельєфу на них. Вони просто молочного кольору, у них немає купи рослинної ліпнини та янголів, чи голів античних богів попід дахами. Звісно є поодинокі випадки, але то скоріше винятки з правил.

Натомість є балкончики, невеличкі, з залізним огородженням. Обов’язково чорного кольору й обов’язково з орнаментом, але тонким та стриманим. Є ці огородження і на багатьох вікнах, які, наче пояс, не дають квітковим горщикам впасти на вулицю. І всю цю стриманість вдало доповнюють віконниці, завжди в тон будівлі та без зайвих деталей.

Скутери. Це те, без чого Париж уявити ну дуже важко. Тут вони всюди, найрізноманітніших моделей та кольорів. Ними користуються як дівчата, так і хлопці, як у спортивному одязі, так і у вишуканих костюмах. Хоча машин у місті теж досить багато, що не раз може стати на заваді гарному кадру.

Вказівники. Така невелика деталь, але така важлива. Вказівники є у будь-якому місті й саме вони дають знати про його характер. Насправді люди бачать їх ледь не найчастіше, проте у більшості випадків – не помічають. А вони ж є на кожній вулиці, біля кожного метро, і всі в одному стилі. І у Парижі вони особливо прекрасні: їх дизайн здатний легко навіяти настрій з історії про Квазімодо та Есмеральду.

Круасани. Поїхати у Париж і не з’їсти круасан на сніданок майже означає не їздити туди зовсім. І головне – куштувати треба найпростіший, без будь-якої начинки екземпляр. При цьому вам не обов’язково шукати вишукану кав’ярню з неймовірним краєвидом (але ніхто не забороняє), адже стовідсотково цей смаколик буде свіжим, ароматним та трішки хрустким. Якщо перед цим ще нагуляєте кілька годин по місту – незабутні враження за горнятком кави гарантовані.

Масштабність. Тут йдеться не про величину палаців та соборів, як це було у Потсдамі. Тут це простір. Це широкі вулиці, які тягнуться на багато кілометрів, та розпорошеність визначних пам’яток. Це газон під Ейфелевою вежею чи площі навколо Лувру.

Все це сповнює відчуттям легкості, відсутності зайвого, чим зазвичай і відомі парижанки. Втім, є в цьому і мінус у вигляді великих відстаней між пам’ятками.

Тож розраховуйте, що одного дня для цього міста, навіть «галопом по Європах», буде однозначно мало.

Олена Фінаєва

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