Життя у Піднебесній: дивовижні традиції Китаю

Китай здавна славився своєю релігійністю і суворим дотриманням традицій. Звичаї і норми етикету сформувались багато років тому, але залишаються актуальними для жителів й нині. Пізнайте життя у Піднебесній краще – знайомтесь із деякими традиціями Китаю.

Чайна церемонія

Для китайців чай – це не просто напій, а ціла філософія, яка зародилася кілька тисяч років тому. У такий спосіб вони висловлюють повагу і шану до гостя. Чай готують за спеціальним рецептом і подають у невеликих чашках або піалах.

Цікавою деталлю є те, що господарі дому постійно підливають чай гостям, а ті у знак подяки щоразу повинні постукати пальцями по столу. Кажуть, що цей звичай утворився ще у XVIII столітті, коли імператор Цяньлун подорожував країною і спілкувався з простими мешканцями. Коли він підливав чай своїм перевдягненим слугам, ті повинні були падати перед ним на коліна, але не могли, тож стукали по столу двома пальцями, що символізували зігнуті коліна.

Мова жестів

Китайці стримані у своїх рухах. Вони уникають надмірної жестикуляції. Туристу слід бути обережним, адже кожен необачливий рух може бути сприйнятий з насторогою. Підморгування і свист вважають великою грубістю. Якщо ви хочете похвалити людину – підніміть два великих пальця вгору, а якщо звернути увагу на помилку – вкажіть мізинцем.

У Китаї вважається нахабним дивитися прямо в очі, схрещувати руки або ноги, тримати долоні в кишенях при розмові зі співрозмовником. Щоб покликати людину до себе, потрібно поплескати рукою по найближчому предмету, а потім помахати у свою сторону. Але не використовуйте цей жест у спілкуванні зі старшими. Найбільш правильний спосіб привернути їхню увагу – це зловити погляд і трохи нахилитися вперед.

Культ їжі

До їжі в Китаї особливе ставлення. Це важлива частина культури країни. Традиційний китайський обід є таким: у центрі круглого столу встановлюється спеціальна підставка, що обертається. Гості самостійно перекладають з неї на свої тарілку необхідну кількість їжі. Спочатку споживають холодні закуски, потім – гарячі страви, а після них – основні. У кінці подається суп або бульйон.

Особливий дух панує й у китайських ресторанах. Там завжди жива галаслива атмосфера, гості гучно розмовляють і сміються. Китайці звикли оцінювати рівень закладу за кількістю людей і шуму в ньому. Усе просто: що більше людей – то смачніша їжа. Але якщо у вас виникне бажання повечеряти у тиші та спокої, багато ресторанів пропонують розміщення за столиками в окремих кімнатах.

Привітання як окремий звичай

Китайці завжди відрізнялись своїм шанобливим ставленням до оточення. У давнину китайці вітали один одного склавши долоні разом і поклонившись. Таким чином вони демонстрували, що в руках немає зброї і їхні наміри чисті. Існувала градація людей за рівнем соціального стану або рангами. Що вища людина за статусом, то глибшим мав бути уклін. У сучасних реаліях Китай зберіг цю традицію лише частково. Складати долоні разом вже не потрібно, а ось уклін або кивок головою – обов’язкові елементи привітання.

Магія цифр

Те, що інші можуть сприйняти за забобони, для китайців має велике значення. Цифра чотири вважається нещасливою через співзвучність зі словом «смерть». ЇЇ намагаються усіляко уникати. Можете тільки-но уявити собі масштаб цього страху! Уряду країни навіть довелося вилучити цифру чотири із загального вжитку, аби зменшити рівень паніки в народу. У готелях ви не знайдете ні поверх, ні номер із цифрою чотири. Найчастіше на зміну їй використовують літеру F або підпис 3 «а».

Парні числа вважають у Піднебесній найкращими, адже вони асоціюються з енергією живих, а непарні – з енергією мертвих. Цифра вісім – найбільш щасливе для китайців і символізує процвітання. Вони готові платити величезні гроші, або придбати номер машини, телефону або квартири, у яких присутня цифра вісім. Цим звичаєм не нехтують і на офіційному рівні. Ви ж пам’ятаєте, що церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор у Пекіні відбулась 8 серпня 2018 року о 8 годині вечора 8 хвилин і 8 секунд?

Сім’я та повага до старших

Сім’я у Китаї вважається найвищою цінністю. Сучасна китайська родина живе за законами, прийнятими ще у давні часи. Шанування старшого покоління і патріархат є невід’ємною частиною їхнього життя. Хоч зазвичай дорослі діти живуть окремо від батьків, між двома поколіннями все одно складаються тісні родинні зв’язки.

Як і в будь-яких інших, у їхніх сім’ях також час від часу виникають проблеми і непорозуміння. Основною відмінністю є те, що китайці філігранно володіють методами вирішення конфлікту в родині. Ці методи побудовані за принципом беззаперечного підпорядкування молодших рішенню старшого в ієрархії члена сім’ї.

Аліна Сандига