Відпочинок на Канарах – забаганка багатіїв?

Нью-Йорк, Сеул, Токіо, Делі… Міста-мегаполіси, подорожуючи якими вкрай необхідно злитися з невпинним ритмом та завжди бути в тонусі. Проте є на світі таке місце, яке не зрівняється з жодним іншим. Знайомтеся, найбільший острів Канарського архіпелагу та острів вічної весни – Тенерифе!

Подорож на Канари раніше вважалася одою можливостям. Мало хто міг дозволити собі мандрівку на острови Іспанського королівства, проте часи змінюються. І тепер не збідніє навіть кишеня бюджетного туриста.

Як дістатися до місця призначення?

Прямих рейсів на Тенерифе з України немає, тому доведеться здійснити дві пересадки. Найбільш вигідний і бюджетний спосіб це зробити – летіти через Меммінген (Німеччина). Вартість одного квитка складатиме 66$ (якщо летіти з Києва) або 23$ (якщо летіти зі Львова). А вже з Меммінгена на Тенерифе можна долетіти всього за 30$. Усі квитки мандрівник може забронювати на сайті WizzAir або Ryanair.

Порада: опинившись на острові, варто звернути увагу на можливість орендувати авто, яке неодмінно стане у нагоді. Зробити це можливо в аеропорту за 40$ за добу. Здійснити бронювання турист ще може через інтернет, що коштуватиме аж в тричі дешевше – усього 14$.

Де жити?

Хостелів, готелів та апартаментів на Тенерифе – на будь-який смак. Але це ж так банально… Пропонуємо до Вашої уваги Casas Bioclimaticas Iter! Це унікальне місце, де людина має змогу зупинитися в одній з експериментальних біоенергетичних вілл – неймовірній екобудівлі з індивідуальним дизайном та повним соціальним абстрагуванням. Двері Iter відкриті для всіх, хто цікавиться біокліматичною архітектурою та хоче відновлювати джерела енергії, зберігаючи природу.

Цінова політика проживання за добу – 125$. Вілла може вмістити 4 людини.

Порада: бронювати віллу слід заздалегідь. Підібрати дату заїзду можна на сайті Booking.com за декілька тижнів.

Що дивитись?

На Канарських островах розташувалися три національних парки.

Парк Тейде є улюбленим місцем відвідування туристів. Вулкан Тейде (3718 м) – найвищий пік Канарських островів та всієї Іспанії. Це активний вулкан, останнє виверження якого відбулося в 1909 році. Саме він сформував Національний парк, якому ЮНЕСКО у 2007 році присвоїло статус об’єкта Всесвітньої спадщини. Драматичні ландшафти околиці вулкану стали відмінною площадкою для знімання голлівудського блокбастера «Битва титанів», що розкриває історію про людей, богів і міфологічних монстрів.

Західна частина острова одна з найкрасивіших, але мало відвідуваних. Відгуки про індивідуальні екскурсії чарівним заходом Тенерифе завжди захопливі. Це й зрозуміло, адже стільки краси чекає на туриста: величні гори, молоді вулкани, вічнозелені ліси, старий порт Гарачико, лавові басейни, затишні містечка та безкраї плантації бананів. А чого тільки варті мигдальні гаї та евкаліптове повітря. Такі Канари потрібно обов’язково побачити!

Де поїсти?

Ресторан El Rinconcito de Hilario в місті Сан-Мігель-де-Абона – один із кращих рибних ресторанів на Тенерифе («секретне» місце). Зовні ресторан навіть непримітний, проте всередині – відмінне обслуговування та великий вибір морепродуктів. Перед замовленням приносять тацю зі свіжою рибою, а відвідувач обирає, який саме продукт приготувати та як.

Порції в ресторані немалі, тому їх можна розділити на декількох осіб. Відповідно, вартість обіду складатиме не більше 10-15$ з людини.

Порада: столик варто бронювати заздалегідь, інакше доведеться очікувати в черзі.

Не менш вигідним стане рішення придбати продукти на вечерю в місцевому супермаркеті. Бюджетному туристу це може обійтись в 5$. Також варто звернути увагу на морепродукти, адже на Тенерифе їх можна наїстися вдосталь. І ціна неодмінно приємно здивує.

Катерина Заглада