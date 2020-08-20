Вінниця туристична

Українські міста все частіше стають місцем відпочинку для туристів з усього світу. Тож, наше завдання – відкрити для вас ще один туристичний центр України, який назавжди залишиться у скринці улюблених відпочинків – Вінницю.

Надзвичайно красиве місто, переповнене «живою історією» та чудовими людьми. Відпочинок тут – надзвичайно економний, усе що вам потрібно – квиток на автобус, кошти на харчі та сувеніри. Ви зможете глибше зануритися в історію власного краю та чудово провести час!

Ви плануєте поїздку, найперше, що вам необхідно зробити – обрати точку на карті, якій ви віддасте «пальму першості» у своєму «маст сі» списку.

Якщо вам наскучили переповнені пляжі Одеси та Затоки, краєвиди з вершин Карпат, ви спробували всі сорти кави та скуштували незліченну кількість шоколадок у Львові, а для дорогих закордонних путівок у гаманці свище вітер –обов’язково відвідайте Вінницю!

Маленька Європа

Українці полюбляють згадувати про європейські країни як взірець культури, краси та естетики. Ми вважаємо, що для того, щоб відчути дух старої Європи, не потрібно оформлювати закордонний паспорт, варто лише відвідати Вінницю. У місті повно будівель в європейському стилі: варто сказати, що це не лише поодинокі будинки, а цілі квартали!

Вінничани дуже пишаються своєю знаменитою Єрусалимкою. Раніше це був район, де жили бідні євреї. Під час розвитку та перебудови міста, жителі цього району не мали коштів для перебудови будівель чи чи переїзду в інші райони. Тож, за збереження цього архітектурного багатства ми маємо дякувати саме їм. Прогулюючись Єрусалимкою ви відчуєте себе актором старого фільму. Цей район також називають «тихим селом посеред міста» чи «єврейським містечком». Місце стало популярним для різноманітних зйомок фільмів та кліпів. Отож, якщо вам бракує атмосферних і красивих кадрів для соціальних мереж, тепер ви знаєте, куди піти.

Атмосфера міста

Прогулюючись містом, ви можете побачити цікаві архітектурні споруди минулих століть в різних куточках Вінниці. Найкращим сезоном для прогулянок містом є літо – місто переповнене невеличкими парками та скверами, що милують око зеленню.

Всі основні визначні пам’ятки міста знаходяться вздовж вулиці Соборної. Таке зручне розташування не дозволить загубитися без путівника. Вулиці міста переплітаються, ніби павутинка, тож тим, хто полюбляє затишні дворики та вулички, це припаде до душі.

Свою прогулянку містом можна почати зрання і триватиме вона до пізнього вечора. Почніть променад з парку, який пролягає через центр міста, рухаючись у напрямку від вінницької Вежі по вулиці Оводова, ви потрапите в невеличкий сквер на березі Бугу. До річки можна спуститись старовинними сходами. Прогулявшись красивою набережною Південного Бугу, відвідайте маленький острівок Кемпа, де є можливість замовити прогулянку на катері. Ввечері відпочиньте в кав’ярні на набережній і послухайте цикад. Обов’язково відвідайте вінницький фонтан, який вважається найбільшим плавучим фонтаном в Європі.

Для любителів історії

У місті купа історичних пам’яток, які варто відвідати туристам: колишня ставка Гітлера, Музей-садиба видатного медика Миколи Пирогова, Вінницькі.

Найстарішою спорудою міста вважається водонапірна башта, збудована ще у 1911 році. В одній з історичних споруд знаходиться готель «Савой», де колись перебувала Директорія УНР. З 2 лютого 1919 року Директорія переїхала до Вінниці, причина – складна політична обстановка. Тоді УНР була найвищим органом державної влади, а тому на цілий місяць Вінниця стала столицею України!

Місто контрастів

Туристи обожнюють атмосферні одновагонні вінницькі трамвайчики. Колись їх передали вінничанам з Цюріху, з тих пір вони незмінно курсують центром міста. Ніби зі старих фільмів, вони ідеально доповнюють центральну площу.

Не так давно у Вінниці запустили проект «Історична зупинка», це, фактично, екскурсія містом на трамваї. Сучасні вагони транспорту нагадують японські швидкісні поїзди. Вони оснащені безкоштовним Wi-Fi, аудіо-екскурсоводом та великими вікнами для кращого огляду міста. Завдяки цій ініціативі, ви зможете почути чимало цікавих та маловідомих фактів про Вінницю. Тож, сідайте на трамвайчик №4 і насолоджуйтесь екскурсією.

Якщо вас не здивували транспорті інновації, то вас точно здивує архітектура. Поруч з історичними будинками знаходяться новобудови і сучасні торговельні центри. Таких контрастів у місті повно, але за це ми і любимо українські міста – фантасмагоричну мішанину минулого з майбутнім.

Ірина Сітнікова