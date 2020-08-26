В Одесу на два дні? Залюбки!

Оксамитовий сезон розпочався. Разом із бажанням поїхати кудись на південь з’являється й раціональна думка: яким же цього року буде відпочинковий бюджет. Далі варіант для людей, які особливо губляться в робочому вирі – на два дні до Одеси. Готові влаштувати приємні вихідні?

Як добиратися та де жити?

Якщо маєте власне авто, бажаєте доїхати швидше та можете дозволити трохи переплатити – раджу обирати цей варіант проти потяга. Хоча й подорожуючи поїздом «Інтерсіті» Ви заплатите менше, проте їхатимете довше: сім чи навіть вісім годин загалом.

Використання системи Інтернет-бронювання Booking – найоптимальніший варіант для економії власних коштів і можливості не переплатити занадто багато до туристичного бюджету Одеси. Виставити діапазон мінімальної та максимальної суми, яку Ви готові віддати, зазначити певні особливості, котрих потребуєте, переглянути справжні відгуки попередніх гостей, а також здійснити безоплатне бронювання – великі переваги. Якщо вирішили поїхати в подорож буквально того самого тижня, будьте готові до відсутності апартаментів з адекватними господарями та приємним інтер’єром. Краще хоча б за два тижні обрати для себе оселю.

Де їсти?

Спробуйте для ранку заклад Benedikt за адресою: вулиця Садова, 19. Маленький світ сніданків із багатьох країн працює цілодобово без вихідних, ще й з власною пекарнею зі свіжим хлібом щоранку! Проте краще завчасно забронювати столик, якщо не бажаєте марнувати свій голодний час на живі черги або відсутність можливості сісти на терасі з чарівним видом на місто. Цікавим рішенням у меню можна знайти «Сніданок на компанію» та «Сніданок для двох». Мої особисті фаворити: «Французький сніданок» – 99-139 гривень з огляду на обраний розмір страви, шоколадний торт із перцем за 49 гривень і капучино – 33 гривні. Не забудьте купити з собою додому їхню домашню випічку. Вам сподобається!

Як для обіду, так і для вечері чудовим місцем є Міський ринок їжі за адресою: Рішельєвська, 9А, де серед 17 представлених закладів кожен зможе знайти смачне та бажане для себе: від пельменів, власне одеської кухні та морепродуктів до грильованого м’яса та тайської кухні. Зокрема, майже в серці цього великого закладу є бар алкогольних коктейлів, де точно варто спробувати крафтове пиво та джин-тонік. Як знайти тут мій фаворит: піднімаєтесь сходами на другий поверх, стаєте до них спиною та повертаєте направо. Далеко навпроти себе побачите немалі вітражні вікна, до яких слід прямувати, при цьому тримаючись лівої сторони. Слоган закладу – «Їж, пий, танцюй!» – дасть відповідь на запитання, чи варто сюди завітати. Хіба сама Одеса не про це?

Саме про це! Настав час їхати до Одеси та влаштовувати марафон: «Відчути місто та встигнути відпочити за два дні».

Дарія Панченко