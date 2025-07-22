Ресторани та давні цивілізації — контрасти Йорданії

Скелясті пейзажі, безмежні океани піску та мінімальна кількість зелених рослин — може здатися, що ви потрапили в гігантський піщаний кар’єр, де немає ані горизонту, ані цивілізації. Проте це не зовсім так, адже для туриста тут справжній рай: об’єкти світової спадщини, дивовижні пустельні краєвиди, стародавні міста — у Йорданії є буквально все.

Якщо прогулятися Петрою, Ваді-Рамом чи римським амфітеатром на заході сонця, то легко зрозуміти, чому багатьох так вабить ця земля вітрів та червоних дюн. Однак Йорданія — це не тільки пустельні пейзажі, адже Мертве море, каньйони й оазиси також відшукали там своє місце. Найголовніше, що для пригод у Йорданії треба мінімальне планування, помірний бюджет і жага поринути в іншу культуру.

Одне із семи чудес світу — Петра

Якщо ж говорити про стародавню історію, то не можна не згадати одне з чудес світу. Місто Петра, якому вже понад дві тисячі років, розташоване в серці пісковиків Йорданії. Коли дослідник Йоганн Людвіг Буркхардт повернувся до Європи в XIX столітті з новиною, що існує некрополь, який на світанку змінює кольори на рожеві, це місце стало справжньою туристичною знахідкою.

Місто Петра — фантастична пам’ятка давньої цивілізації. Щоб відвідати її, вам потрібно купити квиток, ціна якого варіюватиметься залежно від кількості днів, що ви там хочете провести. У будь-якому разі вам доведеться багато ходити, тож не забудьте подбати про сонцезахисний крем і зручне взуття й одяг. Тоді ви точно зможете насолодитися всіма доказами багатої історії цієї пам’ятки: і амфітеатром, і колонадами, і печерами, і склепами.

Райони в Аммані

Коли ж ви засумуєте за цивілізацією та промисловими районами, то саме час вирушати в Амман, столицю Йорданії. Хороша новина — тут вже можна ходити не пішки, а без проблем викликати Uber і милуватися колоритними міськими вуличками.

Одним із найпопулярніших місць є Джебель-Амман — сучасний район із брукованими вулицями, кафе та художніми галереями. В історичному районі Ель-Вейбде трохи інша атмосфера — менш дорогі бари та багато живої музики.

Якщо ви захотіли спробувати на смак заможне життя, а у вашій кишені є золота банківська картка, то район Абдун саме для вас. Тут і найдорожчі будинки міста, і найпопулярніші бари, ресторани та нічні клуби. Окрім того, у цьому районі розташований і торговий центр Taj Mall — прекрасне місце для шопінгу та пошуку речей люксових брендів.

Замість золотої картки у вас лише кілька доларів, але багато ентузіазму? Завітайте в Аль-Хуссейн — громадський парк, де є музей, тенісні корти, баскетбольні майданчики та інші принади.

Який бюджет?

Офіційна валюта в Йорданії — йорданський динар. Банкомати та пункти обміну валют є в аеропортах та у великих торгових центрах. Однак ви не знайдете їх у більш віддалених районах, тож обов’язково беріть із собою достатньо готівки.

Квитки можна знайти за доволі демократичною ціною, якщо їхати не в сезон (не в березні). А от із житлом та їжею трохи складніше. У ресторані легко заплатити до 30 доларів за пляшку вина, а більшість готелів коштують приблизно 150–200 доларів за ніч.

Йорданія гостинно запрошує туристів і пропонує розваги та емоції на будь-який смак. Тут можна сходити на пляж і обійти піщані дюни, потрапити в атмосферу голлівудського фільму про Марс, подивитися на чудеса світу й гарно провести час у ресторанах та клубах. Саме тому можна з впевненістю сказати, що Йорданія — це країна контрастів, яка варта уваги кожного!

Валентина Половинка

Головне фото: tripmydream.ua