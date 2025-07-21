Подорожуємо до сусіда: як відпочити в Клуж-Напоці

Усі звикли оцінювати країну за її столицею. Бухарест — прекрасне місто, але щоб скласти враження про Румунію, слід відвідати й інші її краї. Як щодо столиці Трансільванії? Графа Дракулу ви там, звичайно, не зустрінете, але будете в захваті від краєвидів. До вашої уваги — Клуж-Напока.

Через Чернівці до зірок

Клуж-Напока — це одне з найбільших міст Європи. Розташоване воно в північно-західній частині Румунії. Прямого авіасполучення з Україною, на жаль, немає. Звичайно, ви можете придбати квиток до столиці чи інших міст, а звідти вже прямувати до пункту призначення потягом чи автобусом. Але більш авантюрним і цікавим варіантом для подорожі стане дорога машиною через Чернівці.

По-перше, це місто тісно пов’язане з культурою Румунії, тому прогулянка там введе вас у курс діла. По-друге, від Чернівців до пункту пропуску Порубне — всього 35 кілометрів. По той бік розташоване невеличке містечко Серет, з якого й почнеться ваш румунський вояж. Через міста Сучава та Бістріца ви прямуєте до Клуж-Напоки. Ця дорога перенесе вас із Буковини до Трансільванії. Таким чином, ви зможете побачити якомога більше міст. Увесь шлях триватиме близько шести годин, проте варто пам’ятати про перетин кордону — тут як пощастить. Зауважте, що обов’язково потрібно придбати спеціальну страховку, що дозволить вам їздити машиною за кордоном. Її можна оформити на українському боці біля кордону чи на автозаправці в Румунії.

Хто рано встає, тому Бог подає

Ситуація з житлом у Клуж-Напоці така ж, як і в інших містах. Тут усе залежить від ваших особистих уподобань. Є одна суттєва відмінність між нашими готелями та румунськими — вночі вас там не приймуть. Слід забронювати номер заздалегідь, бо доведеться ночувати в машині. Квартира в середньому вартує 40$ за ніч, а от ціни номерів у готелях варіюються.

Не чути землі під ногами

Клуж-Напока — це рай для ока. Територія встигла побувати у складі багатьох країн: Королівства Угорщини, Австро-Угорщини, Румунії. Це, звичайно, вплинуло на культуру міста. Там переважає архітектура ренесансу, бароко й готики. На початку II століття там побудували базу римського легіону. Імператор дав йому назву — Напока. Пізніше, коли угорці захопили територію, місто було перейменовано на Клуж, що означає «пагорб». Горбиста місцина робить пейзажі ще більш мальовничими. Наприкінці 20 століття було вирішено з’єднати обидві назви. Так і стали величати місто Клуж-Напока. Обирайте найзручніше взуття, бо ходити вам доведеться багато. І щоб ви не блукали манівцями, тримайте приблизний маршрут:

Площа Об’єднання — це центральна площа міста, з якої радимо почати прогулянку. Тут ви зможете побачити такі пам’ятки:

Скульптурна композиція з чотирьох фігур: угорський король Матвій Корвін та чотири генерали зі знаменами.

Церква Святого Михаїла — 70-метровий храм XIV-ХV століття в стилі готики і неоготики з елементами бароко. Вхід безкоштовний.

Палац Банфі — ілюстрація бароко XVIII століття. Колись у палаці жив відомий Трансільванський рід Банфі. Тепер це музей мистецтв, де основна експозиція присвячена румунським скульптурам і художникам. Квиток коштує 1,7 євро.

Поблизу площі:

Дім Матвія Корвіна — меморіальний дім, де народився майбутній король Угорщини. Вхід платний.

Музей історії — чудова нагода познайомитися з історією міста. Експонати охоплюють період від палеоліту до сьогодення.

Міст Хореа — ідеальне місце для фотографій.

До площі Аврама Янку прямуйте бульваром Героїв. Там вам трапиться багато величних й історичних будівель. Зверніть увагу на пам’ятник Капітолійській вовчиці. У центрі площі розташований фонтан, над яким височить статуя героя — Аварама Янку — керівника румунського національного руху. Тут же ви побачите:

Собор Успіння Пресвятої Богородиці — православний храм з дуже цікавим інтер’єром з безліччю фресок. Архітектура собору поєднує візантійській і румунський мотиви.

Національна опера — неймовірно красива будівля в стилі бароко та модерну. Тут працюють і опера, і театр.

Реформаторська церква — найбільш незвичайний храм Клуж-Напоки, виглядом нагадує середньовічний замок. Вхід безкоштовний.

Фортецький парк — найкращий оглядовий майданчик, звідки видно все місто. Сюди варто йти за краєвидами, особливо на заході сонця. Парк розташований на пагорбі, де раніше була фортеця, яку згодом знесли. Ви можете насолоджуватися вогняним містом за пляшечкою вина чи відвідати один із ресторанів на території.

Це далеко не всі місця, які вартують уваги кожного туриста. Але ж не будемо відкривати всі карти? Румунія ховає в собі багато загадок, історій, таємничості… Пориньте в цю атмосферу з головою в чудовому місті Клуж-Напока!

Маргарита Варадовська

Головне фото: unian.ua