Думаючи про Грецію, всі асоціюють її з Афінами чи Санториною, чиї неперевершені фото так і манять до себе. Але всім відомі туристичні місця, які з краю до краю наповнені туристами, почали привертати все менше уваги. Ми розповімо про альтернативу – Острів Парос, який здивує Вас не менше за Афіни.

Острів Парос – один із островів на Егейському морі, що входить у групу островів під назвою Кіклади. Парос зачаровує своєю квітучою породою у поєднанні з горами, традиційними грецькими будинками з синіми куполами та пляжами.

Як дістатися?

Прибувши до Афін потрібно пересісти на пором і насолоджуватися морем приблизно 5 годин. Звичайно, ще ніхто окрім Нептуна не зміг оволодіти водною стихією, тож досить часто виникають затримки через мінливість морської хвилі, але навіть це буде Вам у задоволення.

Острів насправді досить маленький порівняно зі своїми сусідами. Відстань між містами приблизно 20 хвилин, тож ми радимо Вам орендувати авто аби об’їхати всі міста та пляжі.

Які місця відвідати?

Першим стане Парікія – це шумна столиця та порт. Будівлі у венеціанському стилі, куполи церков, таверни та клуби задають тон усьому острову. Готелі можна знайти на будь-який смак та ціну, в залежності від розташування та кількості зірок. Тут можна відвідати церкву «Сто дверей». Найбільш стара – каплиця Айос-Ніколаос, яка була зведена на місці античного храму 4 століття до нашої ери. За легендою, коли знайдуть соті двері, небо впаде на землю, а Константинополь повернеться грекам.

Лефекс – це грецьке містечко, яке існує між горами. Тут найдовші білі лабіринти, в яких дуже легко заблукати, тож будьте обережними. Саме у Лафексі Ви зможете придбати місцевий крам: ювелірні вироби, картини та багато іншого.

На острові є ще декілька не менш привабливих міст, але всіх їх об’єднують білосніжні будинки з блакитними дахами та вікнами, атмосферні мармурові вулички та кафе і просто острівний грецький колорит.

Загальне враження

Острів Парос – справжнісінький рай. Тут Ви не знайдете злочинності, а в горах — диких тварин. Це місце спокою та поєднання з природою. Тут легко знайти пляж, на якому можна поринути у власний світ та побути на самоті, проте так само легко втікти від цієї самотності, занурившись у шум нічного світу. На Паросі кожна таверна — це маленький театр з шаленими від свого щасливого життя греками, які подарують своє щастя і Вам.

Влада Цимбаленко

Головне фото: travel.oramaworld.com