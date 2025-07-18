OtiumPortal

Усе про туризм, подорожі та відпочинок

Статті

Острів Парос – знахідка грецьких надбань 

Лип 18, 2025 #Греція |, #Європа |

 Думаючи про Грецію, всі асоціюють її з Афінами чи Санториною, чиї неперевершені фото так і манять до себе. Але всім відомі туристичні місця, які з краю до краю наповнені туристами, почали привертати все менше уваги. Ми розповімо про альтернативу – Острів Парос, який здивує Вас не менше за Афіни. 

Острів Парос – один із островів на Егейському морі, що входить у групу островів під назвою Кіклади. Парос зачаровує своєю квітучою породою у поєднанні з горами, традиційними грецькими будинками з синіми куполами та пляжами.

Як дістатися?

Прибувши до Афін потрібно пересісти на пором і насолоджуватися морем приблизно 5 годин. Звичайно, ще ніхто окрім Нептуна не зміг оволодіти водною стихією, тож досить часто виникають затримки через мінливість морської хвилі, але навіть це буде Вам у задоволення. 

Острів насправді досить маленький порівняно зі своїми сусідами. Відстань між містами приблизно 20 хвилин, тож ми радимо Вам орендувати авто аби об’їхати всі міста та пляжі.

Фото: epuzzle.info

Які місця відвідати?

Першим  стане  Парікія – це шумна столиця та порт. Будівлі у венеціанському стилі, куполи церков, таверни та клуби задають тон усьому острову. Готелі можна знайти на будь-який смак та ціну, в залежності від розташування та кількості зірок. Тут можна відвідати церкву «Сто дверей». Найбільш стара – каплиця Айос-Ніколаос, яка була зведена на місці античного  храму 4 століття до нашої ери. За легендою, коли знайдуть соті двері, небо впаде на землю, а Константинополь повернеться грекам. 

Лефекс – це грецьке містечко, яке існує між горами. Тут найдовші білі лабіринти, в яких дуже легко заблукати, тож будьте обережними. Саме у Лафексі Ви зможете придбати місцевий крам: ювелірні вироби, картини та багато іншого.

На острові є ще декілька не менш привабливих міст, але всіх їх об’єднують білосніжні будинки з блакитними дахами та вікнами, атмосферні мармурові вулички та кафе і просто острівний грецький колорит.

Загальне враження

Острів Парос – справжнісінький рай. Тут Ви не знайдете злочинності, а в горах — диких тварин. Це місце спокою та поєднання з природою.  Тут легко знайти пляж, на якому можна поринути у власний світ та побути на самоті, проте так само легко втікти від цієї самотності, занурившись у шум нічного світу. На Паросі кожна таверна — це маленький театр з шаленими від свого щасливого життя греками, які подарують своє щастя і Вам. 

Влада Цимбаленко
Головне фото: travel.oramaworld.com

Схожі публікації:

Украина онлайн © 2012-2025
АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ

OtiumPortal

Усе про туризм, подорожі та відпочинок

Сайт працює на WordPress | Тема:Newsup за Themeansar.