Братислава — затишне місто з доступними цінами

Часто перепоною для подорожей є недостатня кількість коштів. Братислава є одним з найдешевших європейських міст. Проте це зовсім не означає, що вона поступається чимось дорожчим столицям. Та й туристам, які люблять відпочивати «на широку ногу», місто також має всі шанси сподобатися.

Братислава — столиця Словаччини, розташована в передгір’ї Малих Карпат, по обидва береги Дунаю. Це єдина європейська столиця, яка межує з двома державами (Австрією та Угорщиною).

Де поселитися?

Одним з найдешевших є хостел Ubytovňa Nobelova в районі Нового міста — від 233 гривень (9 доларів) за місце. Хостел пропонує безкоштовні Wi-Fi та паркінг. У кожному номері є спільна ванна кімната з душем.

Недалеко від залізничного та автобусного вокзалів, а також за 400 метрів від Старого міста знаходиться Patio Hostel. Варто виділити гарний інтер’єр цього закладу. Гості можуть скористатися безкоштовними комп’ютерами з доступом до Інтернету, пральними та сушильними машинами. Приватна автостоянка доступна за додаткову плату. Спільні кухні знаходяться на кожному поверсі. Вартість місця — від 430 гривень (16 доларів).

Тим, хто любить концерти, варто звернути увагу на Hostel Blues біля Старого міста. У хостелі працює бар Chill Out. Раз на тиждень у Hostel Blues проводять блюз-концерти та безкоштовні заняття з кулінарії. Ліжко у 8-місному номері коштуватиме від 564 гривень (21 долар).

Серед дорожчих варіантів — двозірковий Old City Hotel, розташований між Михайлівськими воротами та головною площею міста. Ціна за двомісний номер — від 1450 гривень (54 долари).

Серед готелів також є популярним чотиризірковий Skaritz Residence у самому центрі пішохідного Старого міста. Номери готелю оснащені кондиціонером, телевізором, ванною кімнатою, безкоштовним Wi-Fi та усім необхідним для приготування чаю та кави. За двомісний номер потрібно буде заплатити від 2095 гривень (78 доларів).

Де поїсти?

Туристам, що хочуть спробувати національну кухню, варто завітати в Urban House. Заклад пропонує велику кількість різноманітних сніданків, середня вартість яких — 285 гривень (11 доларів). Також в кафе є страви для вегетаріанців та веганів. Інтер’єр в Urban House досить приємний, з великою кількістю книжкових полиць. Також тут часто проходять різні міські події, розклад можна подивитися на сайті закладу.

Серед місцевих жителів є популярним Bistro DaVinci. У закладі досить низькі ціни. Наприклад, обід можна замовити за 145 гривень (6,5 доларів).

Любителям солодкого можна порекомендувати кафе Štъr з десертами власного приготування та великим асортиментом кави та чаю.

Досить оригінальним є ресторан ALTITUDE з підлогою, що крутиться. Заклад розташований у телевізійній вежі. Найкраще в ресторані — неймовірна панорама Братислави. Ціни — вище середнього.

Ті, хто в пошуках незвичайних вечірок, можуть завітати в Subclub, де збираються представники субкультур. Заклад розміщений в колишньому бункері під замковою горою. Проте якщо ви вирішите зайти сюди, краще візьміть у компанію когось з місцевих.

Варто також виділити KC Dunaj — один з кращих альтернативних клубів міста. Тут проходять концерти, тематичні вечірки, літературні читання, вечори настільних ігор, танцювальні майстер-класи та різноманітні вистави. На більшість вечірок вхід платний — близько 145-230 грн (6,5-8,5 доларів).

Чи не найдорожчим закладом у Братиславі є ресторан Globo в Старому місті. Ресторан спеціалізується на стравах центральноєвропейської кухні, а також має велику винну карту та власну винотеку.

Що подивитися?

Братислава — красиве європейське місто з самобутньою історією. Старе місто Братислави найменше в Європі, проте тут також є на що подивитися. До того ж центр міста пішохідний.

Братиславський град

Це місце має побачити кожен турист. Справжня візитівка не тільки Братислави, а й Словаччини загалом. Замок багато разів перебудовували, знищували й відновлювали. Град майже повністю відбудували в другій половині 20 століття після руйнувань від пожежі 1811 року та Другої світової війни. Зараз тут працює музей з історичними та архітектурними експозиціями. Братиславський град видно майже з будь-якої точки міста, адже він розташований на високому пагорбі. Згори відкривається гарний краєвид на місто. Зокрема оглядовий майданчик є на терасі перед головним фасадом. Звідти можна побачити найбільший район Братислави (Петржалка). Загалом це місце чудово підійде для довгих піших прогулянок.

Головна площа

Площа, центр Старого міста, поєднує різні архітектурні стилі. Тут можна побачити віддзеркалення доби бароко, класицизму, готики. Серед відомих пам’яток — фонтан Роланда (Максиміліана II) та статуя лицаря Роланда (захисника міста). На великі свята на площі проводять різноманітні ярмарки.

Ратуша

Одна з найстаріших споруд Братислави — неоготична ратуша з черепичним дахом. Туристи, які хочуть більше дізнатися про історію та культуру Словаччини, можуть відвідати музей, що знаходиться в ратуші.

Споруда складається з цілого комплексу будівель. У різний час вони виконували роль то в’язниці, то монетного двору, то архіву.

Собор святого Мартіна

Цей готичний собор входить до списку найбільших в Словаччині. Раніше тут проходили обряди коронації угорських правителів. Зокрема свідченням коронації Марії Терезії є 300-кілограмова корона на позолоченій подушці, встановлена на 85-метровій вершині собору.

Зараз споруда є популярним туристичним місцем. Найкращий час для відвідування собору — дні Коронаційного фестивалю (зазвичай наприкінці червня або у вересні). Тоді проводять театралізовану виставу, що з історичною точністю відтворює коронацію. Окрім цього, під час фестивалю у Братиславі влаштовують ярмарки, лицарські турніри, виступають народні ансамблі.

Новий міст

Міст, що тримається на підвісних тросах, сполучає два береги Дунаю. Також цей міст називають мостом НЛО через форму опори.

Любителі екстриму можуть пообідати в ресторані на висоті 85 метрів. Ціни у закладі досить високі. Дешевший варіант — відвідати оглядовий майданчик (плата за вхід теж є). Або ж можна просто прогулятися мостом або проїхатися по ньому на велосипеді та подивитися на стріт-арт.

Михайлівські ворота

Величні ворота часів Середньовіччя. Основа воріт — 51-метрова Михайлівська вежа. Зараз там розташований музей зброї. На шпилі вежі — статуя святого Михайла, який бореться з драконом.

За старим повір’ям, поки проходиш ворота, не можна розмовляти. Проте ще нікому не вдалося довести правдивість цього твердження. Також під воротами люблять загадувати бажання.

Приблизно за 75 гривень (2,7 долара) відвідувачам пропонують піднятися на вежу, відвідати музей зброї та музей аптеки, що знаходиться за 20 метрів від вежі.

Замок Девін

Руїни давнього граду на кручі заввишки у 200 метрів розташовані за вісім кілометрів від Братислави. Доїхати можна автомобілем або на автобусі № 29 (кінцева станція).

На території комплексу є великий оглядовий майданчик. В гарну погоду звідти можна побачити Відень і навіть Альпи.

У замку часто проходять фестивалі та лицарські турніри.

Президентський палац

Також цю споруду в стилі пізнього рококо називають палацом Грассалковичів. Зараз це резиденція президента Словаччини. Палац цілодобово охороняє почесна варта, яку можна побачити в передній частині споруди.

За палацом розташований парк, відкритий для відвідувачів у всі дні року.

Поради туристам

Братислава розташована відносно недалеко від Відня (близько 80 км), тому радимо відвідати обидва міста. З однієї столиці до іншої можна дістатися автобусом, потягом або навіть кораблем по Дунаю.

Квитки на громадський транспорт потрібно купувати в спеціальних автоматах, розставлених по місту, або в кіосках. У транспорті квитки не продаються, тільки активуються в компостері. Ціна квитка коливатиметься залежно від часу та зони міста. Метро у Братиславі немає.

Варто зважати, що великі магазини в Братиславі зазвичай працюють з 9:00 до 18:00, ТЦ — з 10:00 до 21:00.

Братислава — досить невелике місто, тому одного-двох днів цілком вистачить, щоб обійти основні пам’ятки.

Підсумовуючи, можна сказати, що Братислава — затишне місто з досить доступними цінами. Воно може стати гарним стартом для перших подорожей Європою.

Анна Бандилко

Головне фото: podorozhuy.com.ua