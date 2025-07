Дивовижні Гаваї: туристичний “маст-хев” для активного мандірвника

Як часто Ви чули про Гаваї? Думаю, як мінімум їх можна згадати завдяки культовому мультфільму «Ліло і Стіч». То що це за місце таке прекрасне, де проживала «охана» інопланетної собачки?

Головний туристичний штат США – Гавайські острови – для багатьох залишається нездійсненною мрією. Мовляв, далеко, дорого, візу спробуй отримай. А насправді ж цей райський куточок доступніший, ніж думають більшість мандрівників. Нагородою тим, хто сюди добереться, стають фантастичні світанки на різнокольорових пляжах, різноманітний тваринний світ, активні вулкани і безмежний океан, який можна досліджувати хоч на серфі, хоч на субмарині.

Коли варто їхати

Гаваї лежать в зоні вічного літа, тому температура тут цілий рік тримається в районі +30° C, і навіть ночами холодніє несильно (проте в горах прохолода все ж присутня). А ось за кількістю опадів сезон ділиться на сухий і мокрий: з квітня по жовтень дощів майже немає, з листопада по березень є. Вода в океані нагрівається до +23 ° C взимку і +27 ° C влітку.

Найбільш вологими частинами островів вважають Північ і Схід, Південь і Захід більш сухі – там зосереджені основні курорти. Найнижчі температури і сніг – лише в горах.

Головний недолік цього райського місця – урагани і цунамі. Перші навідуються на острови з червня по листопад. Поява другого від пори року не залежить. Але найчастіше цунамі приходять на північ, в бухту Хіло.

Пляжний відпочинок

На який з островів не виберемося, всюди знайдуться відмінні пляжі: відокремлені і не дуже, важкодоступні або ті, до яких можна вийти прямо з готелю. Всі вони будуть красиві, переважно з пологим заходом в воду, відчутними хвилями влітку і дуже великими – взимку, а також з повною забороною на нудизм.

Лідер за кількістю відмінних пляжів – Оаху, головний серед них – Вайкікі, де завжди людно і весело. Не менш знаменитий Ханума-Бей, куди приходять ще й попірнати з маскою – тут недалеко від берега розташовані коралові рифи.

Пляж Оаху Ланікай називають одним з найкрасивіших у світі, ще тут чудові світанки. Також прекрасною зоною відпочинку вважають узбережжя На-Палі острова-саду Кауаї. Знамениті Гаваї і кольоровими пляжами: зеленим на Великому острові (Гаваї), чорним на Великому острові і Кауаї, червоним – на Мауї. Улюблені пляжі знаменитостей – Каунаоа і Каанапалі, знаходяться на Великому острові і Мауї відповідно.

Більшість пляжів поменше не мають розвиненої інфраструктури. Крім того, на Гаваях повинні бути особливо уважними недосвідчені плавці і діти – хвилі можуть винести в океан, часто зустрічаються акули.

Активний відпочинок

Гавайці стверджують, що серфінг народився на їх островах. Цим пояснюється те, що на дошках тут катаються майже всі (серфінг навіть включений в шкільну програму), скрізь і завжди. Зима – найкращий час для серферів: в листопаді-квітні навколо архіпелагу ходять найвищі хвилі.

Найпопулярніший серед серферів острів – Оаху. У його північній частині взимку народжуються хвилі до 7 м, їх підкорюють професіонали, тут також проводять змагання. У південній частині, особливо на Вайкікі, комфортно буде новачкам. Також хороші точки присутні на острові Кауаї – Таннелз-Біч, Пойпу-Біч та інші.

Заради дайвінгу потрібно їхати з травня по жовтень, коли океан спокійний: вийде зустріти не тільки рибок, але і черепах, скатів, акул, дельфінів і навіть китів. Затонулі танкери, літаки, цікаві печери є в західній і східній частинах Оаху. Тут також є не менш привабливі кратер вулкана Молокіні біля острова Мауї і вулканічні тунелі навколо Кауаї.

І для серферів, і для дайверів працюють спецшколи і прокат спорядження. Крім цих видів спорту популярний хайкинг по національних парках.

Що ж з екскурсіями?

Класичних пам’яток на островах замало: любителям архітектури та мистецтва доведеться задовольнятися палацом Іолані, полінезійським культурним центром, музеєм Бішопа, а також базою Перл -Харбор, фільм про яку свого часу став культовим.

Для прихильників природи тут буде чим зайнятися. На Великому острові варто відвідати Національний парк вулканів, спробувати підкорити гору Мауна-Кеа і помилуватися активним вулканом Кілауеа, на Оаху – відправитися в заповідник Даймонд-Хед. На Кауаї можна прогулятися по каньйону Ваймеа і оцінити з борта каяка або катера неземну красу узбережжя на-Пали.

Тож Гаваї – справжній рай для любителів сонця, океану та дивовижної природи.

Дарина Вернигора

Головне фото: uvidpustku.com