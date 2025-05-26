Таємниці острова Гаваї

Гаваї – надзвичайно мальовниче, колоритне та райдужне місце. Тисячі туристів приїжджають сюди, щоб побачити той самий «рай на землі». Утім, локація приваблює не лише яскравими пейзажами, а й неочікуваними секретами.

Острів квітів

Гаваї, як і Колумбія, Уганда й Таїланд, славляться багатою флорою з величезною різноманітністю місцевих і екзотичних видів. Тут росте безліч орхідей і рідкісних рослин, зокрема плюмерії, срібний меч і свічкове дерево. Тому й не дивно, що на Гаваях міститься рекордна кількість садів. Значна частина гавайської флори – дерева, але лише близько 2200 видів належить до місцевих. Понад 50% з них або зникають, або вже зникли з островів. Також на Гаваях багато квітів. Їх легко впізнати не тільки завдяки яскравим пелюсткам, а й завдяки чудовому ароматові. Багато видів квітів використовуються у виробництві парфумів. Також із них роблять унікальне гавайське намисто, що називається лей. Національною квіткою Гаваїв вважається гібіскус жовтий.

Найдовша назва

Біля узбережжя Гавайських островів водиться кутохвостий спиноріг – риба із сімейства спинорогові. Довжина тіла цієї рибки досягає 30 сантиметрів. А місцеве населення називає кутохвостого спинорога найдовшим словом гавайською мовою – хумухумунукунукуапуаа, що перекладається як «спиноріг зі свинячим рилом». Кажуть, що ця назва довша за саму рибу. Мешкають підводні жителі в тропічних водах Індійського й Тихого океанів: від Червоного моря й Південної Африки на схід через Малайський архіпелаг до Маркізьких островів, на північ до Південної Японії та на південь до острова Лорд-Хау. Вони населяють мілководдя зовнішніх схилів коралових рифів, які трапляються серед скель і коралів на глибині від 10 до 20 м. Харчуються риби водоростями, детритом, молюсками, ракоподібними, черв’яками, голкошкірими, губками, форамініферами, дрібними рибами та ікрою.

Заборонений острів

Нііхау – це «заборонений острів» Гаваїв, що перебуває в приватній власності. Населення острова становить усього 230 осіб. Володіє Нііхау сім’я Робінсон, чиї предки купили цю земельну ділянку в короля Камехамеха IV понад століття тому. Колись королівська родина придбала цілий острів лише за 10 тис. доларів. За таку суму сьогодні тут не купити навіть будинок. На Нііхау немає магазинів, ресторанів, асфальтованих доріг, машин і готелів. Люди переміщаються островом, використовуючи велосипед, або ж ходять пішки.

Нііхау дуже сухий, тому рослинність тут не така розкішна, як на інших Гавайських островах. Тут навіть не росте квітка лей, яка притаманна рослинності інших островів. Проте на Нііхау Ви можете натрапити на черепашкові леї, що зроблені з особливих раковин, які можна знайти тільки на пляжах приватного острова. Оскільки ці раковини дуже рідкісні, колекціонери ладні платити за них тисячі доларів. Утім, відвідати острів можна тільки за наявності запрошення від члена сім’ї власника або від корінного гавайця, що живе на Нііхау.

Дороге задоволення

Столиця штату Гаваї називається Гонолулу, що перекладається як «захищена бухта». Гонолулу – це сучасне місто, визнаний туристичний центр, який щорічно відвідують мільйони туристів. Тут багато магазинів, розважальних закладів, прекрасних готелів і віл, які розташовані просто на березі океану. Однак місцевим тут доводиться несолодко, адже жити в курортному раю недешево: майже всі споживчі товари надсилають з материка, а ціни на житло дуже високі.

Усамітнені острови

Гаваї – найвіддаленіше місце на Землі, де живуть люди. Острови розташовані на відстані 3850 км від штату Каліфорнія, на 6195 км від Японії та на 7885 км від Китаю. Проте це не заважає Гаваям мати найвищу щільність населення серед усіх штатів США: середній показник становить близько 83 особи на 1 км². Штат Гаваї складається з 8 великих заселених островів (разом з безлюдним Кахоолаве), і 124 маленьких, незаселених островів, рифів і атолів.

Кавовий бізнес

Гаваї – це єдиний штат США, в якому вирощується кава. Перші кавові плантації з’явилися тут у 1813 році. Виявилося, що місцевий клімат ідеально підходить для цієї культури. Зараз же бізнес вдало процвітає, а плантації займають загальну площу у 2510 га. З одного гектара землі вдається зібрати до 2 т кавових зерен. Хоча каву можна збирати на Гаваях протягом усього року, найбільш активне виробництво припадає на кінець літа та ранню весну.

Як бачимо, Гаваї – це не тільки запальні танці, чисті пляжі та екзотичні фрукти. Острови мають свої таємниці та приховують чимало дивовижних фактів, про які Ви могли навіть не здогадуватися.

Катерина Колосова

Головне фото: pershyj.com