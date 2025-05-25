Градара – місто-фортеця трагічного кохання

Градара – місто-фортеця, розташоване недалеко від берега Адріатичного моря. За легендою саме тут відбувалася любовна історія Паоло та Франчески, яку Данте описав у «Божественній комедії».

Місто розташоване в долині навколо фортеці, що стоїть на вершині пагорбу. У Середні віки кожна височина вважалася стратегічно важливим об’єктом. Деякі з них навіть стали окремими республіками – про це свідчить розташована неподалік республіка Сан-Марино, три вежі якої видно з Градари. Так на пагорбах виникали поселення, оточені оборонними стінами.

Історія міста вражає: колись тут мешкав один із найвідоміших кланів Італії – Малатеста. Саме вони побудували фортецю, довкола якої й розташоване місто. Крім неї, Градара відома історією кохання, яку описав Данте у «Божественній комедії», між Паоло Малатеста та Франческою де Полента. Франческа була дружиною старшого брата Паоло, Джованні. Але кохала вона не свого чоловіка. Джованні дізнався про зраду Франчески та вбив обох коханців: дружину та молодшого брата. Ця трагедія відома в Італії: окрім «Божественної комедії», її сюжетну канву використовували у віршах Петрарка та Боккаччо.

Після Малатести замком заволодів клан Сфорца. Дружиною Джованні Сфорца була позашлюбна донька скандального Папи Римського Александра VI, Лукреція Борджіа. Прожила вона у Градарі усього три роки, але й цього достатньо, аби зацікавити поціновувачів історії. До речі, у створенні низки замкових фресок брав участь відомий на весь світ Рафаель Санті, виходець із сусіднього Урбіно. На жаль, замок майже зруйнувався після сильного землетрусу в 1916 році. Побачити зараз ми можемо тільки реконструкцію. Проте легенди та атмосфера місця вражають й досі.

Дорога до Градари

Вирушати до Градари варто із сусіднього містечка Каттоліка на автобусі № 130. До Каттоліки регулярно курсують поїзди як із Ріміні, так і з Болоньї (саме там розташовані міжнародні аеропорти). Квиток на потяг можна придбати на станції, а на автобус – у сувенірних магазинах.

Де переночувати

Градара – невелике містечко. Усе оглянути можна й за один день, а потім повернутися в більші міста: Ріміні, Болонью, Анкону чи ту ж Каттоліку. Але якщо Ви так захопилися, що пропустили останній автобус, то є декілька варіантів ночівлі.

Ціни залежать від сезону і влітку починаються від 50 євро за номер у готелі на двох, що недешево навіть для Європи. Особливо актуальними є двомісні номери з краєвидом на сад, бо цей регіон славиться своєю природою. Трохи дорожче можна зняти будинок із декількома спальнями, ціна якого залежить від кількості гостей. Рекомендуємо зняти номер у великому місті – і зручніше, і дешевше.

Що подивитися

Краєвид із фортечної стіни. За вісім євро можна купити комплексний квиток, щоб оглянути замок і піднятися на фортечну стіну. Тут можна насолодитися краєвидом на містечко та славнозвісними вежами Сан-Марино (до речі, туди можна завітати після Градари), спуститися і прогулятися вуличками всередині стіни. Там Вас не лишатиме атмосфера Середньовіччя з його вузькими переходами та характерною архітектурою.

Церква Сан Джованні Батиста. Невеличка церква, збудована в XIII сторіччі розташовується одразу за воротами фортеці. Там можна посидіти в тиші й уявити всі перипетії, які відбувалися в Градарі.

Замок. За одним квитком можна увійти всередину замку. Зверніть увагу: вулички всередині фортечної стіни можна оглянути безкоштовно, платити треба лише за огляд замку зсередини та можливість піднятися на стіну. На нижньому поверсі замку можна знайти збройний зал, в’язницю та камеру катувань. На верхніх поверхах – кімнати колишніх господарів. У кожній із них по великому каміну, на стінах – портрети мешканців. Найвідоміша – кімната Лукреції Борджії. Вона найсвітліша у всій будівлі, а її стіни покриті фресками.

Де поїсти

Після огляду історичної частини міста, варто спуститися в сучасну й насолодитися неперевершеною італійською кухнею. Найсмачнішу піцу можна скуштувати в ресторані Da Berta. Тут Вас зустріне професійний персонал та хороший інтер’єр. У деякі дні, щоб потрапити туди, треба вистояти чергу.

Ще одне відоме місце – ресторан Mastin Vecchio. Меню з європейською й середземноморською кухнею сподобається справжнім гурманам. Ціна за страву починається від дев’яти євро.

Насправді Градара – прекрасна як влітку під час гастрономічних фестивалів, так і в лютому, коли на День Святого Валентина вшановують історію кохання Паоло та Франчески. Тому їхати можна в будь-який сезон. Головне – зустріти захід сонця, яке плавно спливає стінами фортеці. Бажано – із келихом хорошого італійського вина! Цей момент однозначно запам’ятається надовго.

Анна Смолько

Головне фото: zhitanska.com