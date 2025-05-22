Фетхіє – дивовижний курорт з теплим морем і миловидними краєвидами

Літній відпочинок – завжди актуальна тема. Люди, які обирають море, хочуть відчувати не тільки морське повітря, а й дихати свіжим, лісним. Та й коли навколо ростуть дерева, кущі, квіти – око радіє та й фото виходять дуже красиве. Тож, до Вашої уваги Фетхіє – місце з неперевершеною природою.

Фетхіє – місто-курорт на південному заході Туреччини. Місто розташоване біля підніжжя гір, вкритих сосновими та кедровими лісами. Розташоване на узбережжі Егейського моря. Європейці та американці дуже полюбляють це місце: 60 % відвідувачів готелів – саме європейці.

Курортний сезон тут розпочинається у кінці березня та триває до кінця листопада. Зустрічають туристів готелі різної “зірковості”. Усі вони пропонують бездоганний сервіс та купу задоволень, хоча готелі не нові. Майже усім по 20 – 25 років, але усі вони після реновації, яка була максимум у 2015 році. Треба зазначити, що Туреччина одна з тих країн, де краще обирати саме п’ятизіркові готелі.

Що стосується екскурсій, обов’язково треба покататися на яхті між гір, дерев та маленьких домівок. Ви побачите такі краєвиди, що Вашим світлинам позаздрять усі соціальні мережі. Ще одним плюсом такої прогулянки буде більш чиста та прозора вода, ніж на території готелю.

Єдиний недолік Фетхіє це те, що у місті немає аеропорту. Прилітати треба або в Даламан, який розташований усього за 40 кілометрів, або у Бодрум, але звідти доведеться їхати цілих 20 кілометрів.

Обираючи місце для відпочинку, треба враховувати не тільки тепле море та сонце, а ще й красиву природу навколо – усе це об’єднує у собі Фетхіє.

Катерина Маршак

Головне фото: travel-tours.com.ua