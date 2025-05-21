Грузія – країна, що п’янить думками

Дивовижної краси природа, гостинний народ і цікава історія Грузії навряд чи залишать байдужим навіть бувалого мандрівника. Це країна, у яку закохуєшся з першого ж погляду й до якої хочеться повертатися ще не один раз.

Особливість країни

Найбільшим враженням під час подорожі Грузією стануть не краєвиди, історичні пам’ятки та смачне вино, а місцеві жителі. Й справді, грузинський народ та його менталітет часто називають чи не головною особливістю цієї країни. Грузини гостинні, щирі, міцні духом, відверті й харизматичні, вони є справжніми друзями України. Ви в жодному разі не занудьгуєте, не зголоднієте й не замерзнете в цій прекрасній країні, тому можете з упевненістю пакувати свої валізи та вирушати в подорож!

Лайфхаки для ощадливих

Традиційна грузинська кухня дуже різноманітна, смачна і, як правило, не дорога. За допомогою програми «Forsquare» легко знаходити цікаві та доволі бюджетні заклади, у яких можна ситно та смачно поїсти.

Серед таких закладів — кафе «Laguna». Тут готують справжні грузинські хачапурі. Що найцікавіше — за процесом створення національного шедевра можна спостерігати від початку й до самого кінця: величезна дров’яна піч, що стоїть за склом, а біля неї пораються колоритні пекарі.

Якщо вам заманеться поласувати кращими м’ясними стравами грузинської кухні, то слід неодмінно завітати до ресторану «Ezo», де всі продукти вирощуються в екологічних умовах або закуповуються в місцевих фермерів. Краще приїжджати великою компанією: до шуму й застільних пісень тут звикли.

Ще один заклад з непересічним м’ясним меню має назву «Kakhelebi». Ще до вашого візиту на вас уже чекатиме велика тарілка з традиційним грузинським хлібом та лавашем. Тож це чудова нагода спробувати першу з багатьох позицій кілометрового меню цього ресторану. Особливість ресторану полягає в окремому шефі, що керує лише мангалом, і, повірте, свою роботу він знає на відмінно: шашлики з усіх видів м’яса, люля і запечені овочі — неповний список смакоти, яку готують у «Kakhelebi».

І хоча грузинську кухню люблять майже всі, варто не забувати, що її характерною особливістю є не лише неперевершений смак, а й гострота. Тож замовляючи ту чи іншу страву в ресторані, краще зайвий раз проконсультуватися в офіціанта щодо її гостроти.

Найвизначніші міста

Серце Грузії — Тбілісі

Одного дня, аби побачити все, заради чого варто завітати до Тбілісі, вам точно буде замало, тому запасайтеся хоча б двома, а то й трьома. У столиці можна послухати грузинське чоловіче багатоголосся, що є неоціненною традицією грузинського народу, внесеною до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Якщо пощастить, то можна потрапити на виступ всесвітньо відомого балету Сухішвіллі або до одного з численних тбіліських театрів. Неодмінно скористайтеся такою нагодою!

Душа Грузії — Мцхета

Найдавніше місто країни, перша столиця, донедавна центр грузинського православ’я і святе для всієї нації місце. На планеті не так багато храмів, датованих VII-X століттям нашої ери, деякі із них — у Мцхеті, і, звичайно, у списку ЮНЕСКО. Обов’язковим до відвідування є чудовий монастир Джварі на Хрестовій горі. Гора має таку назву тому, що після хрещення Грузії Свята Ніно встановила там перший поклінний хрест, який і досі стоїть у центрі храму. Зі стін Джварі відкриваються чудові краєвиди на злиття річок Арагві, яка тече вздовж всієї Воєнно-Грузинської дороги та Кури, на якій стоїть Тбілісі і яка тече аж до Каспійського моря. Неможливо оминути й храм Светіцховелі та скельний монастир Шио-Мгвіме (11 км від Мцхети).

Кахетія – батьківщина грузинського виноробства

Найвідоміша частина Кахетії – Алазанська долина й місто Сігнахі. Якщо часу небагато, ними можна й обмежитися. Проте туристи полюбляють залишитись у Кахетії на тиждень-другий, насолоджуючись розміреним відпочинком та соковитим фруктовим вином. Восени тут проходить щорічне свято збору винограду – Ртвелі, під час якого можна брати участь у приготуванні вина власними руками та ногами.

Пити вино, як відомо, можна в будь-який час, бо, як стверджують знавці, цей напій зігріває в холодні пори року та, навпаки, дає прохолоду в спеку. Головне — правильно вибрати сорт. Де, як не в Грузії, варто повчитися настільки делікатному мистецтву? Адже, згідно з історичними джерелами, саме в Грузії відбулося перше окультурення виноградарства.

Підсумовуючи, можна з упевненістю сказати, що Грузія — цікава країна, яку приємно куштувати і якою хочеться насолоджуватися, як смачним ароматним вином.

Тетяна Головатюк

Головне фото: tutitam.ua