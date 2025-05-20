Оздоровчий комплекс у Косино – ліки для тіла й душі

Подорожуючи Закарпаттям, обов’язково треба відвідати село Косино на Берегівщині. Цей район розташований на кордоні з Угорщиною, тож не дивно, що можна тут почути угорську мову.

Цей оздоровчо-рекреаційний комплекс буде до вподоби усій родині! Окрім п’ятизіркового готелю, увазі гостей пропонують термальні басейни, великий басейн з прісною водою, а також кафе-їдальню зі смачною українською кухнею. Також комплекс оснащено роздягальнями та душовими.

Однак є один дуже важливий нюанс: перед відвідуванням комплексу треба обов’язково знати рівень свого артеріального тиску, а також не мати проблем з серцем. Адже склад термальних водах містить майже усю таблицю Менделєєва і може негативно позначитися на здоров’ї людини, що має серцево- судинні захворювання.

Якщо Ви маєте проблеми з опорно-руховим апаратом або страждаєте на шкірні захворювання – Вам саме сюди! Але не слід забувати про реакцію організму. Підвищення температури під вечір – абсолютно нормальне явище після купання.

Не обов’язково їхати за кордон задля лікування певних проблем. Закарпаття – великий скарб нашої країни, про який, чомусь, мало хто знає.

Катерина Маршак

Головне фото : kosino.ua