Прага: подорож казкою

Завітаймо до Праги — величного міста ста веж та відомої на весь світ столиці Чехії. Сьогодні розповідаємо про приголомшливе місце, яке неодмінно вразить туристів затишком вулиць, розкішшю архітектури та великою кількістю привітних туристів-земляків. Столиця Чехії вважається одним з найпопулярніших міст Європи, куди з’їжджаються люди з усього світу.

А де жити?

Варіантів, звісно, безліч. Місто пропонує величезний вибір готелів, хостелів, апартаментів, віл. Житло варто бронювати за 4-6 місяців до поїздки. У Празі майже завжди “сезон”, тому шукати та знаходити житло потрібно заздалегідь. Зверніться до Booking.com, Couchsurfing (для сміливих екстравертів) або Airbnb.

Як розібратися з транспортом?

Кожен, хто відвідує Прагу вперше, матиме справу з єдиним квитком, який можна купити на більшості зупинок. Після цього турист користується будь-яким транспортом з пересадками у межах чітко визначеного часу.

Пунктуальність празького транспорту допоможе туристу спланувати всю подорож та не проґавити запланованого. На зупинках можна побачити табло з номерами маршрутів і часом прибуття транспорту.

Куди завітати на обід?

Чеська кухня пишається своїми супами. Місцеві радять спробувати часниковий суп Česnečka, картопляний суп Bramboračka. І не забудьте замовити суп з цибулі, до якого щедро додають сир та грінки (Cibulačka). У віденських ресторанах подають різноманітні супи у хлібі, загальна назва яких Polévka v chlebu.

Варто звернути увагу на всесвітньо відомі Knedlíki. Це зварене на пару борошняне картопляне тісто. Бувають з начинкою і без. Подають їх з різними соусами «omáčka», супами і як гарнір до м’ясних страв.

Бюджетним туристам не слід хвилюватися: більшість смаколиків можна спробувати не тільки у ресторанах. Наприклад, супермаркети пропонують заморожені кнедлі з м’ясом. Їх приготування вимагатиме лише 7-8 хвилин.

Ще одна знаменита національна чеська страва – це Bramboráky. Ці картопляні деруни подають як гарнір до м’яса.

Як не потрапити у халепу?

Столицю Чехії називають безпечним для туристів містом, проте не існує такого туристичного місця, де можна забути про банальну уважність та розсудливість.

По-перше, мандрівники мають уважно стежити за рюкзаками, валізами та бананками. Кишенькових злодіїв вистачає в історичному центрі, у трамваях та метро.

У ресторанах і кафе офіціанти можуть обрахувати або додати у рахунок страви, яких турист не замовляв і, звісно ж, не куштував. Актуально для великих компаній та вечірок з великою кількістю алкоголю.

Деякі таксисти теж не проти «заробити» на туристах. Можуть «накрутити» лічильники, обрахувати, запросити свідомо більше за проїзд або повезти вас далекими маршрутом, щоб спеціально збільшити шлях. Завжди запитуйте остаточну вартість проїзду. Щоб орієнтуватися у відстанях, скористайтеся рятівними гугл картами, які усе покажуть, та навіть розкажуть за потреби.

Місцеві радять брати офіційне таксі з єдиним тарифом за посадку і кілометри у дорозі.

Куди йти за враженнями та світлинами для соціальних мереж?

Говорити про пам’ятки Праги можна безкінечно, тому ми виділили 3 з них, на які радимо звернути увагу.

Завітайте до старомістської ратуші – цілого комплексу будівель Празького магістрату. Її почали зводити у 1338 році.

У 1784 році малі селища об’єднали у місто Прага. Саме тут була розташована празька муніципальна рада. На вежу ратуші можна піднятися і оглянути Прагу з 50-метрової висоти, вхід платний і можливий з 9-00 до 22-00.

Астрономічний годинник – Pražský orloj – головна прикраса Старомістcької Ратуші. Місцеві жителі пишаються пам’яткою: це справжній середньовічний науковий і технічний шедевр. Кажуть, майстра, який виготовив куранти, засліпили, щоб він більше ніколи не зміг відтворити свій витвір мистецтва. Верхній годинник показує три виміри часу: старочеський (арабські цифри), середньоєвропейський (римські цифри), зоряний (стрілка з Місяцем і стрілка з Сонцем).

Біля Іспанської синагоги розташовано пам’ятник Францу Кафці. Надзвичайний пам’ятник екстраординарному письменнику. Історики наголошують на тому, що він стоїть там, де були ворота в єврейське гетто, а пізніше стояв будинок, в якому жив письменник.

Прага — місто, у яке закохуються з першого погляду, з першої архітектурної пам’ятки та з першого кнедлика. Відвідайте це чарівне місце та переконайтеся в цьому самі.

Анастасія Мазуровська

Головне фото: zakavto.com.ua