Два дні у Равенні

Якщо ви полюбляєте мистецтво та історію, вам точно сподобається у Равенні в Італії — вражаючому місті, найбільш відомому вишуканими мозаїками, культурою гурманів та візантійською архітектурою.

Равенна, розташована між Сан-Марино та Болонією в північній італійській провінції Емілія-Романья, є регіоном приморських та історичних міст, що знаходяться поруч з Адріатичною Рив’єрою. Витратьте час на вивчення історичних площ, вишукано прикрашених церков та складних мозаїк. Існує також безліч варіантів одноденних поїздок, якщо ви хочете виїхати за місто. А тепер дозвольте нам порекомендувати/підказати вам, як провести час у Равенні.

Подивіться на мозаїки

У Равенні є величезна кількість історичних пам’яток, які прекрасно збереглися. Багато ніжних ранньохристиянських мозаїк також пережили перипетії історії. Їх можна знайти в будівлях по всьому місту.

Равенна наповнена мозаїками V і VI століть, а також новими витворами місцевих художників. Деякі вуличні вивіски створені місцевими художниками за допомогою мозаїки. Це чудовий натяк на спадщину міста.

Три основні зупинки мозаїками міста — це Базиліка Сан-Вітале, Мавзолей Галла-Плацидія та Базиліка-ді-Сант’Аполлінаре Нуово. Тут можна знайти одні з найкращих мозаїк Равенни.

Розслабтеся з італійським аперитивом

Напій перед вечерею перетворився на кулінарну родзинку з місцевими коктейлями та вибором смачних страв. Оскільки аперитиви стають дедалі різноманітними та популярнішими, ціни зростають. Наприклад, Aperol Spritz, подається з тарілкою закусок або доступом до буфету.

Пьяцца-дель-Пополо в Равенні — це маленька площа, де можна побалувати себе аперитивом та відпочити.

Рекомендуємо заскочити в Casa Spadoni або у будь-який з прибережних барів у порту каналу в Каталіні.

Подивіться на диких фламінго в лагунах Комаккьо

У лагунах Комаккьо ви знайдете безліч велосипедних доріжок, зможете покататися на човні та прогулятися пішохідними доріжками. А ще в лагунах можна побачити диких фламінго.

Рожеві фламінго мігрують у водно-болотні угіддя, щоб гніздитися. Їх тут можна помітити навесні та наприкінці літа. Ви можете здійснити прогулянку на човні по лагуні Комаккьо, щоб побачити цих прекрасних птахів або спробувати знайти їх, поки катаєтесь на велосипеді по вибоїстих стежках.

Влітку температура навколо лагуни зростає. Їзда на велосипеді в такій спеці не для слабкодухих і, звичайно, не для тих, хто швидко отримує сонячні опіки. Траси також бувають заплутані, тож є можливість з’їхати на велосипеді прямо в лагуну. Переконайтеся, що ви слідкуєте за вказівниками на стежках, а не за гугл-картами.

Равенна подарує вам смачні аперитиви, колоритну архітектуру, запах моря та неповторну атмосферу Італії. Купляйте квитки, бронюйте житло й повірте: дух Каталонії захопить вас у полон і не відпустить.

Катерина Зінченко

Головне фото: lvivmedievalclub.wordpress.com