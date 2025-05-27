Захоплива мандрівка по-віденськи

Досвідчені мандрівники скажуть, що коли в кишені замало коштів і хочеться яскраво провести вихідні десь закордоном, то варто подумати про подорож до славнозвісного Відня. У столиці Австрії ви завжди знайдете, що подивитись та чим посмакувати.



Візитівок у Відня безліч: Моцарт, Штраус, Клімт, Бельведер, Віденська опера, штрудель, шніцель, кава, торт «Захер», жарт «кенгуру в Австрії немає», бали, музеї, Віденський ліс, віденські сосиски та знамениті на весь світ традиції. А ще віденці щорічно займають призові місця у рейтингу «міста з найвищим рівнем життя у світі». Це також їхня традиція.

Як дістатись?

Столиця Австрії дуже гостинна. Потрапити сюди можна поїздом, автобусом або ж власним автомобілем.

Ті, хто любить романтичні подорожі під стукіт коліс, можуть обрати потяг Київ – Відень. Їхати доведеться майже добу, у вагоні разом з вами мандруватимуть 30 пасажирів, в купе потрібно буде спати на трьохповерхових ліжках. Коштує таке задоволення близько 100 доларів.

А ось автобус обирають найекстремальніші туристи. Доведеться провести близько двох діб сидячи, ціна – приблизно 3000 гривень за проїзд в один бік.

Де зупинитись?

Ціни на готелі у Відні досить високі. Місяці, коли можна забронювати найдешевші номери – лютий і листопад. Будьте уважні, бо у Відні потрібно додатково сплачувати туристичний збір і ПДВ. Вартість також залежить від рівня комфорту умов проживання (як от наявність кондиціонера чи врахування сніданку).

Хостели значно дешевші. Мінімальна ціна за ліжко у 6-, 8- або 10-місцевому загальному номері – 17 євро за ніч. Щоправда, хостели за такою вартістю розташовані далеко від центру, а у Внутрішньому місті ціна за місце починається від 30 євро.

Wombat’s CITY Hostels Vienna – Naschmarkt – мережевий хостел з прекрасними оцінками гостей і зручним розташуванням біля ринку Нашмаркт. Він розмістився у 15 хвилинах ходи від опери. Мінімальна вартість ліжка у 8-місному загальному номері – 18-20 євро.

Для тих, хто подорожує удвох, утрьох, сім’єю з дітьми або компанією друзів, оптимально бронювати апартаменти, номер у гостьовому будинку-пансіоні або у готелі. Житло можна знайти практично за ті ж гроші (чи навіть дешевше), які коштувало би проживання у хостелі на двох і більше осіб.

Пансіони (гостьові будинки) – це невеликі готелі на 5-20 номерів. Зазвичай ними володіє сім’я. Гостям пропонують сніданки, кімнати можуть мати загальну або власну ванну. Мінімальні ціни на пансіони – 50 євро за двомісний номер у непопулярний сезон.

Куди піти?

Сучасний Відень сподобається всім: романтики зможуть оцінити мелодію вальсів вуличних музикантів і чудові палаци, досвідчені мандрівники здивуються будинку Гундертвассера або величному собору Святого Стефана, сім’ї з дітьми залишаться в захваті від парку атракціонів Пратер, а ті, хто любить смачно поїсти, зможуть потішити себе шніцелем, віденськими вафлями та кавою меланж.

Символ Відня – оперний театр. Там можна не лише зробити кілька сотень інстаграмних фото, а й послухати найкращу європейську оперету. Навіть без знання німецької мови туристи доторкнуться до чарівної мелодійності прекрасної Австрії.

Шанувальницям модних новинок радимо відвідати Бермудський трикутник – район, де зібрані найкращі європейські бутики та бренди.

Помилуйтесь на акварельні картини в галереї Альбертіна або на живі ефектні натюрморти на ринках Відня.

Мріяли потрапити на бал? На вибір вам запропонують близько 300 заходів на рік. Фанати відпочинку на природі можуть вирушити у парки, де завжди чисто й гарно, пахне хот-догами та солодкою ватою.

Одна із причин побувати у Відні – віденські палаци. Столиця Австрії – справжня знахідка для романтиків, шанувальників архітектури, парків і розкоші. Почніть знайомство з Гофбурга, діаманта у короні Габсбургів, або Шенбрунна, літньої резиденції австрійських імператорів. Не пропустіть прекрасний комплекс Бельведер, де красивих палаців два, Верхній і Нижній. Верхній відкритий як музей, тут зберігається найбільша у світі колекція робіт Густава Клімта. Нехай не всі палаци австрійської столиці доступні для візиту, але навіть просто споглядати їх – величезне задоволення.

Одне із найулюбленіших місць туристів – Віденська ратуша. Видно ратушу здалеку завдяки шпилю у 105 метрів заввишки. Якщо вам потрібен орієнтир у Відні, то можете вишукувати будівлю, яка височіє над іншими спорудами. Прогуляйтесь також усередині, адже ратуша гарна не лише ззовні.

Популярна система екскурсійних автобусів Нop on-Нop off доступна у столиці Австрії. Ці симпатичні двоповерхові відкриті автобуси їздять містом щодня та допомагають оглянути його повністю. Під час маршруту ви відвідаєте всі визначні місця Відня. Але це зовсім не романтичний варіант подорожі, а лише мимовільне споглядання пам’яток з сидіння.

Ще один популярний спосіб прогулянок Віднем – оренда велосипедів Citybike. Вісімдесят пунктів прокату розташовані у всьому місті, як правило неподалік від станцій метро. Щоб взяти напрокат транспорт, необхідно зареєструватися на офіційному сайті та створити особистий кабінет. Перша година катання безкоштовна, друга буде коштувати 1 євро.

Плануєте активний відпочинок у Відні – музеї, палаци, безліч поїздок і вражень? Придбайте Vienna City Card – це справжня рятівниця будь-якого мандрівника. Вона надає право безкоштовного безлімітного проїзду у громадському транспорті, пільгового доступу до музеїв, знижки у ресторанах і кафе. Мінімальна вартість карти становить 17 євро.

Наостанок радимо вам відвідати студентське містечко економічного університету – скупчення футуристичних споруд.

Відень – те місто, у яке хочеться повернутися. Щоб оглянути столицю Австрії потрібно мінімум п’ять днів, а щоб скуштувати всі найсмачніші віденські страви – тиждень. Мандрівка точно запам’ятається надовго!

Аліна Губа

Головне фото: 1news.com.ua