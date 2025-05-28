Порту – винний делікатес Португалії

Порту – друге за величиною місто Португалії, розташоване на гранітних скелях над річкою Дору в північній частині країни. Давнє місто вражає лабіринтами вузьких вулиць, гарними арками та міською набережною з безліччю старовинних суден, що перевозять вино.



Як доїхати та де зупинитися?

З аеропорту Порту до центру міста доїхати не важко: на метро (2,60 євро) або на автобусі (2 євро). Рекомендуємо обирати другий варіант, адже саме так Ви отримаєте можливість спостерігати за чудовими пейзажами та привітатися з містом.

Щодо проживання: до Ваших послуг різноманітні хостели, яких тут чимало. Найдешевше місце в одному з таких у центрі міста – 22 євро. Ви отримаєте ліжко в кімнаті на шістьох, невелику шафу для особистих речей, вентилятор і прекрасний краєвид з вікна. Щоправда, за сніданок треба доплатити 2,50 євро.

Для тих, хто хоче насолодитися всіма цікавинками міста, у Порту є спеціальний винний готель «Квінта де Пачека» . Саме там займаються виробництвом вина, розміщені власний виноградник і десять готельних номерів у вигляді винних бочок! Це невелика колоритна кімната з дерев’яними стінами, ліжком і телевізором. Усе це Ви можете отримати за 345 євро за ніч.

Де та що поїсти?

Місць, де можна смачно поїсти, у Порту – сила-силенна: від звичайних вуличних кафе до фешенебельних ресторанів. Неперевершені тости з тунцем роблять на центральній площі Рібейро у звичайних торгових палатках. Якщо хочете спробувати місцеву кухню, то варто замовити «тріпаш». Це рагу з коров’ячого шлунку з білою квасолею й копченою ковбасою, яке подається разом з рисом і маслинами, вважається місцевим делікатесом. Його середня вартість – 6,50 євро.

Що подивитися?

У Порту, який європейці ще називають «Опорто», однозначно варто гуляти пішки, щоб краще розгледіти всю красу міста.

Міст «Понті-ді-Дон-Луїш I» – 375-ти метрова металева конструкція, побудована за проектом відомого інженера Гюстава Ейфеля. За його задумом міст має два рівні: верхнім пересуваються поїзди, а нижнім – автомобілі. І що найцікавіше, обидва повністю відкриті для пішоходів.

Одним із символів Порту є вежа «Клерігуш», яка спочатку була побудована як католицький храм. Проте завдяки своїй висоті (75 метрів), будівля почали використовувати як маяк. Головна функціявежі в минулому – орієнтир для торгових суден, що входять в порт. Зараз тут відкритий оглядовий майданчик, з якого можна побачити буквально все місто. Вхід коштує 2 євро.

Головна особливість Порту – багато місцевих будинків оздоблені різнобарвною плиткою «азулежу»: жовта, синя, червона, біла. Окрім декоративної функції, покриття виконує ще й практичну – захищає стіни будинків від цвілі. Існує спеціальний банк таких матеріалів, де вона зберігається: там можна безкоштовно подивитися різноманітні плитки 15-го століття. Дозволено навіть тримати в руках.

Також можна орендувати човник і милуватися дивовижністю міста разом з теплим сонечком. Долина річки Дору – головний виноробний регіон Португалії. Там вирощуютьаж 165 сортів винограду та створюють кріплене вино – портвейн.

Увечері радимо вирушити на узбережжя Мірамар, де можна зустріти прекрасний захід сонця. Оскільки місцеві бурі та шторми такі сильні, то 300 років тому була побудована каплиця «Сеньор-да-Педра», що в перекладі означає «володар каменю».

Що привезти?

Окрім магнітика, чудовим сувеніром буде невеликий шматочок плитки «азулежу» з візерунком, а також – пляшка справжнього португальського портвейну.

Гарної подорожі одним з найстаріших міст Європи, яке, як гарне вино, щороку стає лише кращим!

Ярослав Перетятько

Головне фото: mytravelation.com