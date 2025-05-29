Запаморочливий Роттердам

Цілком справедливо сказати, що Роттердам — місто, на яке може вистачити і одного дня. Але цей день ви точно не зможете забути, адже архітектура на вулицях Роттердаму надовго запаморочить вам голову. Недарма тут планують провести наступне Євробачення, тож і ви не пошкодуйте на нього часу!

Як доїхати?

Нідерланди — країна маленька, і Роттердам розташований всього за 70-80 кілометрів від Амстердаму. Тож дістатися до нього зі столиці можна всього за 10 євро, якщо обрати бюджетного, але цілком зручного перевізника Flixbus. Трохи дорожче буде коштувати швидкісний поїзд – 12-15 євро. І навіть якщо поїзд ви не оберете, обов’язково гляньте на роттердамський вокзал хоча б здалеку, він вартий уваги.

Чудовий варіант — прилетіти в Ейндховен і звідти їхати до Роттердаму та Амстердаму. Це аеропорт, куди літають тільки лоукости, квитки Краків-Ейндховен можна придбати за 8-13 євро. Мінімальна ціна ж на прямий літак в Амстердам стартує від 150 євро.

Модерна архітектурна оаза

Роттердам — одне з тих міст, які були цілком зруйновані під час Другої світової. Тому він не має нічого спільного зі звичною європейською архітектурою, із старих місць уціліли лише міська ратуша, Церква Святого Лаврентія та район Дельфсхавен. Натомість місто пропонує вам надсучасні будівлі з іноді божевільними формами та кольорами, які відомі далеко за межами Нідерландів і як магніт притягують туристів.

Головною візитівкою серед усіх роттердамських споруд, безперечно, є кубічні будинки. Ряд із 38 з’єднаних між собою будинків, які перевернуті на 45°, з’явився на вулиці Оверблаак завдяки архітектору Піту Блому у 1984 році. Яскраві жовті кубики виглядають фантастично і здалеку, однак ще краще зайти у сам двір будівлі. Тут підіймаєш голову, а згори з усіх сторін — будинки, будинки, будинки і лише маленький клаптик неба в центрі. Вийти без фото звідси неможливо, як і неможливо зробити їх без інших туристів у кадрі.

Дехто з жителів будинків регулярно впускає туристів, аби ті побачили як живеться всередині такої споруди. Насправді там нічого особливого. Але вхід коштує 3 євро, тому зайти все ж можна, аби оцінити зручність такого помешкання. Одразу скажемо: зручність сумнівна, будьте обережними зі своєю головою та несподіваними кутами на кожному кроці.

Інша виняткова будівля — центральний ринок Markthal, можливо, найцікавіший критий ринок з усіх, що ви бачили. На всю стелю зображена картина «Ріг достатку» Арно Коенена та Айріс Роскам. До мистецького складника додається чудова інфраструктура: ви знайдете тут магазин на будь-який смак. Ціни в Markthal не найнижчі, зате ви можете тут багато чого продегустувати безкоштовно, якщо потішите продавців дружнім спілкуванням. Одразу біля ринку на площі зібрана й решта цікавих місць. У будівлі з химерними різнокольоровими трубами не так просто впізнати центральну бібліотеку, але це все-таки вона. Всередині — інформаційний центр, де можна взяти путівник та розпитати працівників про те, що цікавить. Поруч — відомий будинок-олівець, оглядове колесо, Церква Святого Лаврентія (єдина готична будівля XV століття) та пам’ятник Еразму Роттердамському.

Мости — окремий вид мистецтва

Роттердам, як і наш Київ, розділений на дві частини водою (рікою Нью-Маас). А з’єднує північну і південну частини міста величезний міст Еразма, названий на честь науковця епохи Відродження Еразма Роттердамського.

Міст довжиною у 800 метрів утримують 40 тросів, які простягаються до сталевої опори. Через таку форму та білий колір його називають «Лебідь». Тут же по сусідству розташований міст Віллема, він пофарбований у червоний колір. Обидві споруди виглядають ефектно і не можуть не привернути вашу увагу під час прогулянки набережною.

Обід за розкладом

У перервах між оглядом чудес архітектури, не забудьте спробувати чогось смачненького. Якщо в Амстердамі ви вже їли справжній голландський оселедець, то ми впевнені, ви зробите це ще раз в Роттердамі, адже він тут особливий. У місті багато маленьких кіосків зі свіжою рибою, яка просто тане у роті, без перебільшень.

Не оминіть ресторанчик Bierhandel De Pijp. Цей заклад має почесне звання найдавнішого в місті. Кухня тут відкрита, тож все готують на ваших очах і виходить, зрештою, ну дуже смачним. Подають тут смажену рибу, мідії, стейки. Меню тут — на стінах. А ще на них безліч наліпок і краваток, залишених відвідувачами, така традиція. Затишне місце з помірними цінами, ідеальне для розмови з другом після довгого дня.

Якщо ви вегетаріанець і голод заскочить зненацька після екскурсії кубічними будинками, прямуйте до Flower Burger, який розташований у кількох метрах від них. Тут вегетаріанські бургери тішать і шлунок, і око – вони всі різнокольорові. Але при цьому заклад не використовує штучні барвники, тож можна не хвилюватися.

І, звичайно, у цьому списку має бути хоч б один заклад на даху. Адже оглянути архітектуру мста з висоти, та ще й зі смачною їжею — одне задоволення. Op Het Dak — безпрограшний варіант, заклад має навіть свій мінісад на терасі. А кухня одна з найкращих у місті.

Галини Бабенко

Головне фото: accordtour.com