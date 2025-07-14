Забутий світ: екологічний заповідник Бава в Індонезії

Оточений пишною тропічною зеленню і блакитним океаном, заповідник Бава знаходиться у безтурботному усамітненні на відстані 300 км від Сінгапуру на віддаленому архіпелазі Анамбас. Серед чистих бірюзових лагун і коралових рифів ця незаймана і раніше не заселена морська заповідна зона вітає любителів активного відпочинку на відкритому повітрі.



Історія відкриття заповідника

Цей чудовий острівний курорт відкрив британський підприємець і житель Сінгапуру, який раніше плавав по водах і закохувався у цю місцевість. Найбільш унікальним у створенні Бава є той факт, що це перший в Індонезії повністю приватний готельний комплекс.

Тільки близько 10% з 250 островів архіпелагу Анамбас заселені, що робить його ідеальним для шукачів пригод. Заповідник Бава відкрився у 2017 році як маяк спокійної, розкішної гостинності. Метою власників було збереження та захист екологічного раю, а це означало проєктування та будівництво зразкового еко-курорту, який не впливатиме на природне середовище ні під час його будівництва, ні під час його експлуатації.

Як дістатися?

Політ на майже недоторканий острів доступний лише із Сінгапуру та деяких аеропортів Індонезії. Часто приватні літаки підбирають подорожуючих і везуть на архіпелаг. Цікаво, що ціни на політ досить доступні – рейс в одну сторону коштуватиме не більше 100$.

Де зупинитися?

Туристичне житло у заповіднику можна знайти на кожен розмір гаманця. На території Бава знаходиться 36 комплексів готелів: преміум-хижин, надводних вілл та симпатичних бунгало, які пропонують відвідувачам втекти від бурхливого життя великих міст і возз’єднатися з природою. Усі номери мають різні особливості, але одним із найцікавіших є надводна хижина з балдахіновим ліжком.

Дозвілля на острові

Тим, хто любить активний відпочинок, пропонують екскурсію по всьому острову. Вона може бути зміненою на розсуд гостей або взагалі проігнорованою, якщо Ви – серед тих, хто радше б ніжився на сонечку і пив коктейль.

За відгуками відвідувачів, лише 10% туристів відмовляються від щоденного санаторно-курортного лікування, що є стандартним включенням у більшості готелів на острові. Також у дні хорошої погоди пропонуються подорожі на човні під час заходу сонця навколо усіх шести відкритих островів Бава.

Якщо Ви надаєте перевагу спокійному відпочинку, на острові проводяться ночі кіно під відкритим небом та екскурсія органічними садами курорту. Доступні також: дегустація віскі та шоколаду, уроки живопису індонезійського батика та майстер-клас традиційної кулінарії.

Поради від туристів

• “Вирушайте до одного з приватних пляжів на пікнік. Можна відчути себе справжнім Робінзоном Крузо!” – Джон, Великобританія.

• “Бронюйте номер за 3 місяці до поїздки і мінімум на 5 днів. Таким чином Ви можете зекономити близько 40% витрат, а ще отримаєте безкоштовний пропуск на політ на гелікоптері над островом” – Анна, Франція.

• “Якщо Ви хочете навчитися дайвінгу – більш ідеального місця і придумати не можна! Вода тут спокійна та чиста, а інструктори дуже уважні” – Аліна, Україна.

Бава – той самий рай на Землі, який можна легко поєднати з перебуванням у Сінгапурі чи інших частинах Індонезії та за її межами. Тож, вирушайте і досліджуйте майже недоторкану частину Землі!

Олеся Дейнека

Головне фото: trpstr.de