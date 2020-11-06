У гості до Мішки Япончика

Зараз про Мойшу Вінницького (справжнє ім’я Мішки Япончика) складають легенди та знімають серіали. Він – прототип літературного персонажа Бені Крика з оповідань Ісака Бабеля.



Пам’ятник одеському бандиту є найкращим підтвердженням того, що зародження рекету та кримінальні події в більшовицькій Одесі – не вигадка, а історичний факт. Досі сперечаються, ким був Міша Японець насправді: королем Молдованки чи звичайним бандитом?

Трохи історії

Ті, хто дивився серіал «Одного разу в Одесі», знають, що він заснований на реальних подіях. Мойша Вінницький – син простого биндюжника. Він вперше потрапив до в’язниці ще в підлітковому віці. Вийшовши на волю, Міша зібрав велику банду та став головним кримінальним авторитетом Одеси з 1917 по 1919 рік (рік його смерті).

З січня 1918 року він співпрацював з більшовиками, очолюючи єврейську самооборону. Район Молдаванки Япончик перетворив на окрему республіку, де його коронували й поважали як чесного та принципового бандита. Він ніколи не вбивав, бо боявся крові, а за кожне випадкове вбивство, скоєне його людьми, вибачався щиро та «по-багатому».

Під час війни Міша отримав дозвіл сформувати загін для боротьби проти армії УНР – 54 полк. Але всупереч їхній першій перемозі командири дивізії (зокрема, колишній кримінальний діяч Григорій Котовський) вирішили позбутися загону, що складався з бандитів та грабіжників. На шляху до Одеси, під Вознесенськом, 54 полк зупинили та розстріляли. Кажуть, Мойша Вінницький передбачив це й не взяв з собою всіх своїх людей, щоб хоча б частина з них могла врятуватися. Після його смерті Котовський теж довго не прожив. Історики висувають версію, що пристрелив його вірний помічник і заступник Япончика – Зайдер Мейєр з прізвиськом Майорчик.

Де стоїть пам’ятник?

Люди самі вирішили встановити пам’ятник і назавжди зберегти пам’ять про Мішку Япончика, навіть попри його активну кримінальну діяльність. Саме на тому місці, де він був застрелений, звели кам’яну споруду та повісили гранітну табличку з підписом. Якщо звернути увагу на дати, можна порахувати, що Мойші Вінницькому знадобилося всього 27 років, щоб побудувати свою республіку й увійти в історію. Біля пам’ятника досі проходять залізничні шляхи та активно ходять потяги. Будьте обережні, переходячи дорогу через рейки до пам’ятника. Він стоїть прямо на вході до Мар’їного гаю.

Як дістатися?

Місто Вознесенськ знаходиться в Миколаївській області. Туди з миколаївського автовокзалу регулярно ходять маршрутки та автобуси (майже кожні півгодини). Автобус доїде до вознесенського автовокзалу, а от маршрутка – до центрального ринку. Зручніше доїхати саме до ринку, бо звідти ходить велика кількість маршруток до Мар’їного гаю (чи шкіряної фабрики). Краще запитувати безпосередньо у водіїв про їхній маршрут, бо зупинки різного громадського транспорту біля центрального ринку розташовані одна за одною. Якщо Ви не місцевий, то розібратися буде важко. Від зупинки «Мар’їн гай» треба трохи повернутися назад лісовими стежечками. Вони самі виведуть Вас до пам’ятника.

На місці смерті Мішки Япончика

Пам’ятник стоїть на кам’яному саморобному пагорбі. Тут прибрано і навіть лежать квіти, тому, вочевидь, є люди, які слідкують за порядком. Чітка фотографія, потерті написи. Стоячи тут, можна насолоджуватися стукотом коліс потяга, наче Вас перенесло в 1919 рік, і наступний вагон – це вагон 54 полку самого Мішки Япончика.

Чому треба з’їздити?

Насамперед це буде цікаво тим, хто дійсно передивився не тільки серіали, а й історичні фільми про Одесу тих часів та вивчив постать Япончика. Ким би Мойша Вінницький не був за своєю природою, він все одно залишається важливою особистістю, яка вплинула на хід історії. Саме з нього почався той рекет, який ми знаємо: не викрадання грошей, не вбивства заради наживи, а встановлення платні для кожного підприємця, якому за його «внески» обіцяли постійну охорону. Сьогодні в Одесі водять екскурсії у двір, де жив реальний Мішка Япончик, та у місця, де знімали сцени популярного серіалу «Одного разу в Одесі».

Вероніка Крамар