Крит – колиска Зевса

Ваш туристичний планер ще досі порожній? Хочеться поніжитись на білому пісочку під сонцем і відчути себе спадкоємцем божественної династії хоча б під час відпустки? Тоді представляємо до Вашої уваги дивовижний острів Греції – Його Величність Крит.

Багатство й таємниці історії Криту гіпнотизують не менш, ніж краса незліченних бухт, древніх фортець і старовинних вуличок. Тут живуть найбільш темпераментні греки, знаходяться найрізноманітніші пляжі та готелі.

Життя на Криті неквапливе, всюди панує атмосфера гармонії та спокою. Але так було не завжди, адже Крит століттями був ласим шматочком для завойовників ззовні. Опір в боротьбі з ворогами викував справжній критський характер міста. Його відмінні риси – гордість, незалежність та особливе розуміння честі, які перехрещуються з дивовижною гостинністю.

Кухня

Відпочинок на Криті дарує Вам можливість скуштувати незрівнянну національну кухню. Обов’язково спробуйте «мусака» (запіканку з фаршу, баклажанів, кабачків і картоплі, заправлену бешамелем), «пастітсіо» (макарони з фаршем і соусом бешамель), «гіроса» (коржик з м’ясом і картоплею фрі, приправлену йогуртом і спеціями) та «долмадес» (голубці у виноградному листі).

Гідне місце на грецькому столі займає «напій богів». Одне з найпопулярніших місцевих вин – «Рецина» (з ароматом і присмаком смоли), яке відоме ще з найдавніших часів.

Місця, які варто відвідати

На острові Ви маєте змогу відвідати масу історичних місць, які вразять Вас у саме серце.

Печера Зевса

Печера Зевса (також відома як Діктейська печера) вважається місцем, де з’явився на світ і виріс син богині Реї і титану Кроноса – Зевс-громовержець.

Діктейська печера довгий час була для греків місцем поклоніння Зевсу. Тут Ви знайдете великий жертовний вівтар, безліч старовинних керамічних фігурок та інших культових предметів. Печера Зевса складається з декількох залів, з’єднаних між собою переходами, в одному з яких знаходиться надзвичайно красиве підземне озеро.

За століття існування це підземне царство обросло сталактитами та сталагмітами химерних форм – вміло підсвічені, вони створюють фантастичні композиції, що справляють незабутнє враження.

Острів Спіналонга

Поруч з островом Крит розташований доволі химерний шматочок суші – Спіналонга, який називають островом сліз і скорботи. Природа острова – це скелясті береги, майже постійні вітри та нечисленні дерева, які прагнуть до вершин пагорбів.

За свою історію античне місто, зруйноване землетрусом, соляна копальня, фортеця і, нарешті, лепрозорій, куди засилали хворих на проказу з Криту, здається, пройшли мало не всі кола пекла. Багато туристів бояться приїжджати на Спіналонгу, проте є ті, хто навпаки прагне побачити незвичайне місце своїми очима.

Місто Геракла

Найбільший та найстаріший регіон, столиця острову – місто Іракліон, названий на честь давньогрецького героя Геракла. Він приборкав дикого бика, який бігав вулицями міста, знищував посіви та фруктові сади.

У сучасному Іракліоні живе близько 300 тисяч осіб, тобто майже половина населення Криту. А колись на місцевості, де знаходиться Іракліон, був лише порт: він служив морськими воротами Кноссу – центру мінойської цивілізації.

Відпочинок

Звісно, що між прийманням їжі та відвідуванням знакових місць, Вам захочеться відпочити та відчути себе справжнім мешканцем Криту. Окрім насолоди якісним обслуговуванням у місцевих готелях та релаксом у SPA-центрах, Ви також зможете:

Попірнати з катамарана в озеро Курнас.

Скупатись у водоспаді Ріхтіс.

Пострибати зі скель на пляжі Матала.

Готелі Криту орієнтовані на будь-який достаток і смак. На острові є фешенебельні готелі, затишні сімейні квартири та недорогі кемпінги. Найбільш відомі готелі острову:

Olympic 3* Aldemar Cretan Village 4* Knossos Beach Bungalows & Suites 4* Galaxy 5*

Поради

Для комфортного перебування на території Греції відпочивальникам потрібно мати достатньо солідний комплект документів. Завчасно пересвідчіться, що Ви маєте з собою закордонний паспорт, водійське посвідчення міжнародного зразка (якщо Ви подорожуєте автомобілем) та візу.

Кухня будь-якої середземноморської країни для жителя Східної Європи досить специфічна, тому існує небезпека шлункових розладів. Щоб уберегти себе від подібних неприємностей, заздалегідь запасіться засобами від проблем із травленням.

Враховуючи, що клімат Греції досить сухий і спекотний, не буде зайвим взяти з собою сонцезахисні атрибути – окуляри, капелюхи та головні убори для дітей. Ну і, звичайно, обов’язково потрібно мати гарний настрій!

Ну що, Ви готові до великих грецьких канікул?

Валерія Могилевська