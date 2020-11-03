Коломия: зупинка на годину

Коломия – батьківщина коломийки та традиційної української писанки. Якщо раптом проїжджаєте повз Коломию – зупиніться на годину. Цього часу вистачить, щоб відчути чари та колорит Прикарпаття!

Західноукраїнські міста часто схожі між собою типовими архітектурними формами, гостинністю мешканців, непідробною атмосферою привітності. І Коломия не виняток із цього правила.



Вулицями міста

Після приєднання Галичини до Австрії у 1772 році, місто розбудовували відповідно до європейських традицій та норм, а тому правильні риси його зовнішності відразу впадають в око. Проспект Чорновола – центральна пішохідна вулиця міста. Обабіч – акуратні будинки ХІХ – початку ХХ ст., які ніби зійшли зі старої чорно-білої листівки. Навряд чи на «сотці», як кажуть про вулицю місцеві, Ви відчуєте весь шарм Коломиї, але точно знайдете милу кав’ярню чи крамницю. Варта уваги й ратуша, яка розмістилася на площі Відродження. Одна з небагатьох схожих будівель, що досі виконує адміністративну функцію. З протилежного боку від ратуші, на стіні наріжного будинку бачимо меморіальний знак, присвячений «першому українцю, який приплив в Америку». Це Іван Богдан – склодув, тесля й корабельний майстер.

Від ратуші вийдете на знаменитий музей писанкового розпису – візитівку Коломиї. Фасад, виконаний у формі писанки, отримав звання «найбільшої писанки у світі», а без фото на його фоні, вважай, не був у Коломиї. Крашанки та писанки в музей звозили з усіх регіонів України та з-за кордону. Нині їх тут приблизно 6 тисяч. Інший унікальний у своєму роді – музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Відкритий у 1926 році, він став першим музеєм українського мистецтва на Заході України. На двох поверхах розміщена широка експозиція виробів гуцульських майстрів – від різьби по дереву до поясів-букурійок.

Прикрасою міста є і його храми. У центрі – Костел Діви Марії, зведений у ХVIII cт. італійським архітектором. Виконаний у пастельних тонах внутрішній розпис, мармурові елементи та візантійсько-український стиль катедрального собору Преображення Христового, який будували вже за часів незалежності, варто оглянути зсередини. Домінує у храмовому ансамблі Спаська церква – найстаріший храм Коломиї. Церква збудована без жодного цвяха, а всередині збереглися деякі розписи ХVII ст. За переказами місцевих, саме сюди за порадою до Бога приходив гетьман Богдан Хмельницький.

Під час прогулянки також зверніть увагу на гімназію імені Грушевського на вулиці Франка. Колись тут був монастир сестер-урсулянок – монументальна, але водночас вишукана будівля, оточена доглянутим смарагдовим садом – справжня перлина міста.

Бонус

Якщо часу в Коломиї у Вас більше, то обов’язково придбайте вишиванку на міському нічному ринку.

Щотижня вночі з середи на четвер мисткині продають свої вишивані вироби. Аналогів такого ринку в Україні немає.

Коломию не можна назвати містом різноманіття чи екстравагантних вражень.

Вона радше нагадує Вам про історію та красу крізь час, як поважна старша галицька пані, яка не дозволить собі авантюр.

А ще вона як ніхто знає, як приймати гостей так, щоб їм захотілося повернутися.

Олеся Парфан