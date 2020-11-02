Подорож Тель-Авівом: відпочиваємо в «місті без перерви»

Подорож Тель-Авівом – це мандрівка між роками, містами та національностями. Поряд із білим будинком у класичному стилі, ви знайдете модерн, а поряд із ним напіврозвалену давню будівлю. Зі старовинних стін Яффо можна побачити новітні хмарочоси, офіси найбільших компаній, посольства та пентхауси зірок.

Свою назву «місто без перерви» Тель-Авів виправдовує тим, що не відпочиває навіть вночі. Він живе та дихає вечірньою музикою, ароматами вуличної їжі, шумом хвиль, привітними усмішками місцевих жителів та веселощами їхніх домашніх улюбленців.

Та дістатися сюди не так легко. Всупереч домовленості з Україною про безвіз, пройти через кордон щастить не всім. Іноді звичайний турист піддається жорсткій перевірці. А в разі невдачі – його відправляють назад додому. Ми Вам розповімо, як опинитися в цьому осередку культур та не змарнувати час для відпочинку, читайте в матеріалі.

Перехід через кордон

Перед поїздкою варто ретельно обдумати ціль подорожі, розташування, місця для відвідування. Відповіді сформулюйте англійською мовою. Подбайте, щоб ваш одяг був чистий та охайний. Перед приїздом необхідно заздалегідь забронюватися готель та підготувати план подорожі. Відповідайте на всі запитання працівників митниці впевнено, чітко, посміхайтеся, будьте щирими і тоді країна відчинить для вас свої двері.

Від аеропорту «Бен-Гуріон» дістатися до Тель-Авіва можна потягом, автобусом або на таксі. Оскільки відстань між ними становить 19 кілометрів, доїхати можна за пів години. Найкомфортніший варіант – потяг. Кожен вагон має туалет, зарядки для телефона / ноутбука. Забронювати місце можна заздалегідь. Залізничні платформи знаходяться в терміналі № 3. Потяги ходять з 5 до 23 через 30 хвилин з понеділка до обіду п’ятниці. У Шабат, а це післяобідній час п’ятниці і до вечора суботи, транспорт не працює, тому пересуватися можна буде тільки на приватних маршрутках або таксі. Документ на проїзд необхідно зберігати до кінця поїздки, оскільки на виході пасажирів встановлено електронний турнікет. Від будь-якого іншого місця маршрут можна знайти завдяки Google Maps.

Оплата маршрутки проходить не так, як в Україні. Потрібно спершу купити проїзний на будь-якій станції вокзалу (бажано це зробити відразу біля аеропорту). Поповнити його в магазинах або через додаток «Rav-Kav Online», який працює через NFC.

Проживання

Коли ви почнете шукати житло, спершу може здатися, що переночувати тут під силу тільки заможним. Але місто не заглядає вам у гаманець. Більшість елітних готелів світових брендів розташовані на першій лінії уздовж узбережжя Середземного моря і пропонують прекрасні види з панорамних вікон. Як і в будь-якому іншому місті, у Тель-Авіві готелі мають зіркову класифікацію та поділяються на кілька категорій:

Дуже дорого, але розкішно. Це Карлтон і Хілтон, ціни на номер в яких стартують від 500$.

Це Карлтон і Хілтон, ціни на номер в яких стартують від 500$. Дорого й комфортно. За 170-400$ можна переночувати в таких готелях, як Indigo Tel Aviv і Dizengoff Avenue Hotel.

За 170-400$ можна переночувати в таких готелях, як Indigo Tel Aviv і Dizengoff Avenue Hotel. Недорого, але комфортно. 100-160$ за ніч. Все необхідне тут є: кондиціонер, Wi-fi, телевізор, чай/кава, печиво. До таких можна віднести Galileo Hotel, який розташований за 5 хвилин від моря й має вихід на дах зі столиками та шезлонгами.

100-160$ за ніч. Все необхідне тут є: кондиціонер, Wi-fi, телевізор, чай/кава, печиво. До таких можна віднести Galileo Hotel, який розташований за 5 хвилин від моря й має вихід на дах зі столиками та шезлонгами. Максимально дешево. Хостели. 40-80$ за ніч. Якщо для вас важливіший рівень пригод й адреналіну, сміливо обирайте хостел. Але ви можете натрапити на зношені меблі, невдалі райони, низький рівень сервісу.

Окрема наймана квартира є альтернативним способом розміщення в Тель-Авіві. Знайти варіанти можна на дошках оголошень, популярних туристичних форумах і сайтах, подібних Airbnb.

ТОП 5 місць для відвідувань

Яффо

Портовому містечкові вдалося побачити різні культури, нації та режими. Тут ступала нога єгипетського фараона Рамзеса ІІ, Тутмоса ІІІ, Наполеона І Бонапарта, Річарда Левове Серце. Говорять, що саме в Яффо Ной побудував ковчег, а Персей звільнив Андромеду. Яффо – яскравий приклад вдалої спроби влити нове вино у старі міхи, де давні стіни прикрашені новітніми яскравими картинами художників. Ну і як же без бажань? Для їх реалізації тут висить апельсинове дерево прямо в повітрі.

Азріель-центр

Це комплекс із трьох веж: трикутної, квадратної і круглої. Він побудований у кінці 90-х. У нижньому ярусі розташований величезний торговельний центр. Найвища вежа комплексу – кругла. Вона складається з 49 поверхів, а її висота – 187 метрів. Стіни верхнього поверху зі скла. Із них відкривається винятковий вид на місто. Огляд – 360 градусів. Найкраще приходити сюди перед заходом сонця і спостерігати, як місто поступово занурюється в нічні шати.

Квартал Флорентін

Флорентін – район старий, але немало будиночків отримали «омолоджену зовнішність». Тоді як на одних недостатньо доглянутих будівлях здалеку видніються надписи фарбою, іншим дали нове життя графіті місцевих художників.

Середземне море

Якщо море – ваша основна мета, то краще приїздити навесні чи наприкінці літа, оскільки у червні та липні з’являється велика кількість медуз.

Особливістю моря в Тель-Авіві є поєднання пологих піщаних берегів та скелястих вершин. Вдень ви можете засмагати на шезлонгах, помочити ноги, пограти в волейбол чи скупатися. Офіційно пляжі працюють з 07:15 до 18:45. Але навіть після закриття можна потрапити до моря, якщо вмієте гарно плавати й не будете сподіватися на допомогу рятувальників. Скрізь є душі, туалети, мийки для ніг, питні фонтани й тенти.

Узбережжя Середземного моря

Якщо ви любите собак, то вам точно варто побувати ще й на Собачому пляжі. Сюди приходять господарі зі своїми улюбленцями, і саме тут місце для собачих ігор, залицянь, а іноді навіть сварок.

Для повного відчуття атмосфери Тель-Авіва радимо увечері взяти ізраїльських солодощів, вибратися на найвищий камінь та насолоджуватися заходом сонця під шум морських хвиль.

«Зелені легені міста»

Парк «Яркон» – це справжня оаза тропічного життя: пальми, бамбукові ліси, велетенські кактуси, орхідеї, озеро.

Парк поділений на декілька зон. Крім зелених насаджень туристів чекають спортивні споруди, вольєри, аквапарк, пташиний куточок, концертні майданчики. У парку каменів розташований ізраїльський Стоунхендж.

Декілька важливих порад

Найкращий час для відвідування Тель-Авіва – вересень. У цей місяць погода нежарка, кількість туристів менша, квитки дешевші, а в морі відсутні медузи.

Завжди пам’ятайте про Шабат. У цей час не працює регулярний транспорт, магазини та більшість закладів харчування.

Обов’язково пийте воду. У великій кількості, навіть коли зовсім не хочеться. Наслідки зневоднення можуть зіпсувати всю відпустку і завдати серйозної шкоди здоров’ю.

Для пересування Тель-Авівом можна взяти напрокат самокат. Сервіс працює завдяки додатку у смартфоні. Але подбайте про те, щоб на Вашій картці не був занизький ліміт для оплати покупок в Інтернеті, інакше ви просто не зможете оплатити поїздку.

Не забувайте взяти із собою аптечку, сонцезахисний крем, капелюх та жагу до пригод. Бажаємо вдалого відпочинку! Розважайтеся вдень, але й не марнуйте ізраїльські ночі, адже вони не менш прекрасні та сповнені романтичного шарму.

Тель-Авів пізнавала Анна Ваглай

Фото Юлії Ваглай