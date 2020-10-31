Балатон: перлина чи «калюжа» Центральної Європи?

Озеро Балатон розташоване в західній частині Угорщини і вважається найбільшим у Центральній Європі. Через те, що водойма є досить неглибокою, її іронічно називають «найбільшою калюжею Центральної Європи».

За однією з легенд, свою назву водойма отримала від слов’янського слова «блато», що означає «бруд», «болото». Також озеро має й іншу назву – Платтенське. Оскільки Угорщина не має виходу до морського узбережжя, містяни неофіційно називають Балатон Угорським морем.

Про Балатон існує багато цікавих легенд, але найпопулярнішою стала розповідь про церкву, яка розмістилася на дні озера. За повір’ям, у ній живе прекрасна дівчина, яка тужить за своїм коханим, і доки вона плаче, доти озеро наповнене чистою та прозорою водою.

На берегах озера знаходяться десятки невеликих населених пунктів. Найбільші з них – містечка Балатонфюред, Шіофок і Кестхей, які вважаються головними курортними центрами не тільки для угорців, а й для інших національностей: німців, поляків, чехів.

Хтось може подумати, що відпочинок на озері – це досить нудний варіант для проведення дозвілля, але, окрім звичних нам сонячних ванн і водяних процедур, на Балатоні займаються вітрильним спортом, рибальством і катаються на катамаранах. Чималий ліс поблизу озера вважають справжнім раєм для мисливців і справжньою знахідкою для прихильників верхової їзди. Великим успіхом у туристів користуються різноманітні екскурсії до природних та історичних пам’яток на території водойми.

Крім звичайного відпочинку, Балатон також націлений на санаторне лікування. У місті Балатонфюред знаходиться досить велика кількість санаторіїв, що спеціалізуються на кардіології та захворюваннях опорно-рухового апарату, широко застосовується практика лікування органів дихання печерним повітрям. Крім того, озеро багате на джерела корисних мінеральних вод.

Візитівкою озера є півострів Тихань, який відомий завдяки історичній пам’ятці – бенедиктинському абатству Святого Аньоша. Це найстаріший на території Угорщини монастир, який заснували в 1055 році. Саму територію півострова уряд оголосив заповідником після виявлення історичних пам’яток і рідкісних представників флори та фауни.

На вершині гори Св. Дьєрдя, що знаходиться на північному березі озера, розташований оглядовий майданчик Кішфалуді. Панорама Балатону звідси відкривається просто приголомшлива!

Визначні місця – це не лише природні зони, історичні пам’ятки та санаторії. Ще зі стародавніх часів тут збереглися винні та гастрономічні маршрути з унікальними національними особливостями. Серед популярних винних селищ варто виокремити Балатонбоглар, Сіглігет, Бадачонь і Кестхей. Рекомендуємо спробувати Бадочанські вина, найвідомішими вважаються «Кекнелю» і «Балатон Сюркебарат».

Дістатися озера можна декількома способами: літаком чи потягом до Будапешту, а від столиці Угорщини до озера рушити автобусом, готовими автобусними маршрутами зі Львова та Києва до Балатону.

Відпочинок на озері Балатон – це чудовий вибір для людей, які цінують тишу природи та прагнуть насолодитися мальовничими угорськими краєвидами. Також він підійде туристам із невеликим бюджетом, адже Угорщина вважається однією з найдешевших європейських країн.

Ірина Павлова