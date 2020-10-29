Буцьке чудо

Україна завжди була відома своїми унікальними краєвидами та нескінченими полями, та цього разу мова піде про справжнє чудо природи – Буцький каньйон.

Скеляста стіна довжиною 5 кілометрів простягається вздовж річки Гірський Тікич, що тече біля села Буки, звідки й пішла назва каньйону.

Свій початок він бере з галасливого двометрового водоспаду Вир. Саме там, над стрімкими обривами є безліч місць, де кожен охочий матимете можливість споглядати неперевершені картини, що надихатимуть кожного туриста на нові звершення.

Буцький каньйон винятковий своєю красою та неповторністю, хоча досвідчені туристи інколи порівнюють каньйон із Стоунхеджем. Скелі створюють кам’яні ворота, а один із величезних каменів лежить не рівно, ніби його туди поклали навмисне. Зовсім не типовий пейзаж для України, і це чудо природи не залишилося непоміченим.

1972 року Буцькому каньйону присвоїли статус державного пам’ятника природи місцевого значення. Наразі ж, каньйон популярний серед альпіністів, а каяки, байдарки та звичайні човни – звичайне видовище тут.

Як дістатися

Найкращий варіант – це придбати тур. Проте, й можливо, дібратися звичайним громадським транспортом, що їздить по селу Буки. Якщо ви мандруєте машиною і починаєте подорож з Києва, то дорога до каньйону займатиме дві години і вже ввечері ви зможете повернутися назад. Якщо ж, запланували зустріти світанок під хлюпіт водоспаду, то вздовж каньйону є місця, щоб розташувати ваш намет.

Ганна Кравченко