Вилкове, або ж «українська Венеція», як звикли називати містечко туристи. Багато хто чув про це українське чудо, але не наважився його відвідати, адже дорога є досить непростою: відсутність покриття, вибоїни та пил. Та все ж ті, хто не побоявся складнощів на шляху, відзначають, що враження залишаються на все життя.

Вилкове розташовується в межах дельти Дунаю на півдні України. Місто було засноване в 1746 році та мало назву Липованське. Його історія пов’язана з реформами Петра І: місцеві жителі не підтримували нове церковне вчення, а тому тікали від Російської імперії в колишні Турецькі володіння. Пізніше до липов’ян приєдналися козаки, що не погоджувалися з наказом Катерини ІІ про розпуск Січі.

До цього часу містяни шанують давні традиції та дотримуються обрядів: чоловіки не бриють бороду та носять одяг, який зовні нагадує вбрання їх предків.

У Вилково є три церкви, дві з яких підтримують старі порядки: сюди не можна заходити з оголеними частинами тіла та робити фотографії.

Якщо ви постійні гості світських вечірок і звикли до гучного нічного життя, це місце – точно не для вас, адже розваги для молоді тут просто відсутні.

Будиночки кожної родини відокремлені один від одного. Містяни живуть на штучно створених острівцях, які оточені каналами. До сусідів можна навідатися за допомогою мостиків, які поєднують території, а човен тут вважається основним засобом пересування містом. Місцеве таксі – це човен із класичним символом «шашечок» на корпусі.

Зовсім неподалік від міста розташований Дунайський біосферний заповідник, де можна побачити багато рідкісних тварин та птахів: рожевих та білих пеліканів, сірих чапель, бакланів, диких качок. Також у місті популярна риболовля, місцеві рибалки нарахували 93 види жителів водойм.

Місцевою перлиною вважають Дунайську Дельту – останню на території Європи дельту, що продовжує розвиватись та дивувати нас своєю флорою та фауною.

Обов’язковим місцем, з яким знайомлять туристів є магічний нулик. Жителі кажуть, якщо пролізти через його отвір, то всі гріхи змиваються, а до заробітної плати додається ще один нуль.

У вирі зустрічей з місцевими особливостями, ви можете взяти паузу і набратись сил в місцевих ресторанах, де найпопулярнішою стравою є риба. До риби вам запропонують вино. Виноград, з якого його виготовляють, росте у мулі або на воді. Цей напій відзначається ніжних смаковим відтінком та міцністю. Для ночівлі в містечку ви можете скористатись послугами місцевого готелю чи обрати готель в Одеській області серед численної кількості варіантів.

Це місце створено для тих, хто хоче відпочити від галасу міст. Декількох днів вам вистачить, щоб насолодитись красою, перейнятись атмосферою «української Венеції» та відчути себе частиною природи.

Валерія Коротченко