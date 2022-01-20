Відрадний – зимовий парк з весняними нотками

Незабаром настане весна, молоденька травичка почне настирливо пробиватися крізь сніг і манитиме пірнути в загадковий світ, де ніби обіймаються дві пори року, створюючи мальовничий пейзаж. Хочете провести час у зимово-весняному ландшафтному парку Відрадний? Гріє сонечко, грає вітерець – це саме той час, коли думається краще за все, а все погане відходить на задвірки свідомості.

Парк Відрадний розташований у Солом’янському районі міста Києва, між вулицями Михайла Донця, Героїв Севастополя та проспектом Любомира Гузара. І зовсім неважливо, скільки Вам років і який Ваш сімейний стан – цей парк буде цікавим для кожного: як для малечі, так і для дорослих, як для родини з дітьми, так і для пари, яка тільки починає стосунки.

На території парку розташований ставок, який наповнюють води річки Либідь, а через нього перекинутий міст закоханих, на який молодята вішають замочки, що символізують кохання. Пропонуємо до Вашої уваги кілька варіантів відпочинку в цьому казковому місці.

Сімейна прогулянка

Чудова можливість відпочити разом з дітьми, подихати свіжим повітрям, і відпочити душею на прогулянці. Територія парку дуже велика, можна витратити декілька годин, щоб обійти його повністю і насолодитися кожним окремим місцем. Великий простір, безліч дерев, велика кількість зручних лавочок, які чекають на відвідувачів.

У парку часто можна побачити і молоді пари, й людей старшого віку, які прогулюються доріжками і насолоджуються краєвидами. А пейзажі тут справді чарівні, особливо біля ставка. Він ніби зачаровує, і в таку пору – «засніжену осінь» – хочеться стояти і дивитися на цю казку нескінченно.

Комфортне дозвілля для дітей

Звичайно, кожній сімейній парі, яка має дітей, хочеться хоч трішки побути наодинці один з одним. У Відрадному є чудова можливість відпочити вдвох і зайняти дітей цікавою справою. Все зроблено з любов’ю – до Вашої уваги мотузковий парк, який зацікавить дітей від п’яти років.

Якщо Ви завітаєте до парку з меншими дітьми, то тут є альтернатива у вигляді дитячого майданчика. А якщо Ви батьки зовсім маленьких лялечок – то Відрадний бездоганне місце зі свіжим повітрям і для чудового денного сну малечі на прогулянці. Поряд з Вами завжди будуть співати пташки і надихати на приємні роздуми.

Прогулянка для закоханих

Кохання – чудовий привід запросити свою половинку на побачення до парку Відрадний. Відпустити усі погані думки і насолодитися один одним. Заважати ніхто не буде, а легенький вітерець і шепіт дерев створять романтичну атмосферу навкруги. Спочатку, згадаємо про міст для закоханих, адже це приємний бонус – скріпити ваше кохання міцним замочком назавжди.

Також у парку розташована лавочка закоханих, де є чудова можливість зробити пропозицію своїй дівчині. І звичайно – безкраїй ставок. Звісно, він має кінець, але коли дивишся на нього, то виникає відчуття, ніби він нескінченний. Гадаємо, що для Вас і вашої другої половинки, це буде бездоганна, спокійна і сповнена приємними враженнями прогулянка на двох.

І в киян, і у гостей міста є можливість і чудова нагода прогулятися парком та насолодитися його атмосферою. Парк Відрадний чекає на Вас завжди, а якщо Ви хочете відчути перехід зими у весну – то заплануйте собі такий відпочинок. Адже весна настане вже зовсім скоро!

Юлія Медведь