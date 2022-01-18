Мандри слідами лапок, або Подорож у пошуках котів

Певно немає людей, кого б лишили байдужими котячі лапки. Пухнасті, хвостаті, вусаті хатні улюбленці здавна викрадають серця людей. В деяких країнах коти – не просто хатні улюбленці, а символи затишку та захисту від нечистої сили. Сьогодні існує безліч місць де можна побачити котиків: від звичайної вулиці – до виставок та котячих кафе.



Східний рай – котячий край

Туреччина здавна славиться своїм особливою любов’ю до котячих. А самі турки мають якесь особливе сакральне ставлення до котів, коли до собак та інших домашніх тварин відносяться досить спокійно. Основною причиною вважають релігію, адже коти в ісламі вважаються провідниками до раю. Чим більше котиків ти задобриш – тим більша вірогідність потрапити в рай. Щодо реальнішої версії котів вважають рятівниками від гризунів. Під час нашестя чуми саме котики врятували Стамбул від хвороби, відловлюючи щурів. До речі коти й до сьогодні контролюють популяцію гризунів Туреччини.

Турки дозволяють котам все: спати, їсти і навіть жити в ресторанах, кафе, магазинах, мечетях, залазити крізь відкрите вікно до машин, ходити по столам у закладах. Вусаті уже стали певним символом Стамбулу та Туреччини, а один з фільмів, знятих про історичну столицю так і називається – «Місто котів». Ба більше у Стамбулі тваринам навіть пробачають такі вибрики, як вихід на подіум під час модного показу, перебування на сцені під час концерту та навіть дозволяють жити в мечетях. Котики полонили серця турецького населення настільки, що в Туреччині майже немає бродячих тварин. Люди будують на вулицях невеличкі будиночки, облаштовують їх м’якими ковдрами для тепла, мисками для корму та прикрашають написом «kedi evi» (котячий будиночок). Найбільшим осередком таких котячих готелів є Стамбул. Однак не лише Туреччина стала місцем поклоніння вусатим.

Перші володарі Єгипту

Стародавній Єгипет – одна з перших цивілізацій, які увіковічували своїх улюбленців з такими ж почестями, як і людей. Там коти були одними з тварин-богів, яким поклонялися місцеві жителі. Вусаті були символом родючості та сонця. Єгиптяни були у числі тих народів, хто першими одомашнив кішку. Хазяї так любили своїх тварин, що після їх смерті у знак жалоби збривали брови, а самих кицьок муміфікували, щоб увічнити цю пам’ять. Коти в знак дяки за таке ставлення всіляко допомагали господарям, захищаючи врожай від гризунів, а оселю від нечистої сили.

Справжній культ котячих почався із виникненням єгипетської міфології. Так жінка з головою кішки називалася Бастет, яка була богинею радості, веселощів, кохання, родючості та домашнього вогнища. Сьогодні одним із найбільш традиційних сувенірів з Єгипту є фігурка кицьки із намистом, або ж статуетка самої Бастет. Такі дарунки прийнято вручати жінкам.

У сучасному Єгипті коти живуть не гірше, ніж їх стародавні предки. Їх часто частують ласощами, закликають у оселі. Одним із відомих місць поклоніння котикам, як не дивно, є кладовище муміфікованих котів. Там люди вшановують їх вклад у збереження врожаїв Єгипту та моляться богині Бастет.

Цікавим місцем для любителів хвостатих є готель у Хургаді, де коти не лише спокійно гуляють територією, а й можуть поселитися із вами в одному номері. Якщо ж вас цікавить архітектура, то і на старовинних ієрогліфічних фресках ви знайдете зображення котів, а їх копії можна придбати у найближчих сувенірних лавках. Хвостаті тримають у полоні серця людей з усіх, навіть найбільш далеких країв світу.

Лапки кольору сакури

Країна Далекого Сходу Японія також відома своїм котячим культом, який розпочався із появою буддизму. Так, у давні часи коти у Японії вважалися тваринами знаті, їх заводили імператори, а найкращим із них навіть присвоювали високі ранги. Японський фольклор різниться як хорошими вусатими богами, так і демонами у вигляді хвостатих. Зображення та статуетки котів у різних видах продаються у сувенірних лавках, однак найбільш типовим та відомим сувеніром з Японії вважається фігурка білого кота Манені-Неко. Тваринка тримає підняту лапку і приносить вдачу господареві.

У Японії безліч храмів, у яких можна знайти вівтарі з котами, їх зображення. Також практика «котячих» кафе дуже популярна у великих містах, таких як Токіо та Осака. Тому, якщо хочете пообідати у компанії м’яких лапок, відвідайте одне з таких місць, де котики полонять ваше серце своєю ніжністю та увагою. А у місцевих магазинах ви зможете придбати безліч гаджетів для власних хатніх улюбленців. Такі винаходи, як котячі ліжка із підігрівом, колеса для пробіжки котів та навіть гамаки для вусатих точно вразять ваших тварин.

Коти – справжні володарі людських сердець у всьому світі. Тому, якщо ви прагнете провести відпустку у компанії вусатих, обирайте напрямок, та вирушайте туди, де вам нявчатимуть краще!

Анна Тарасенко