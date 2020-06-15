Не туристичний гід: секрети Стамбула

Нетипові поради для мандрівників у Стамбулі.

Перш ніж ви відвідаєте Стамбул, застережемо одразу: одного дня буде мало, щоб побачити всю красу старовинної столиці, однак цього буде цілком достатньо, щоб залишити у Стамбулі своє серце.

Порада 1: радимо розпочати подорож Стамбулом з самого ранку, коли місцеві мешканці поспішають на роботу, затишні маленькі пекарні розпалюють печі, а продавці каштанів викладають товар на прилавки.

Саме в ранні години місто ще не заповнене купою людей і можна нескінченно споглядати душу міста з його колоритом.

Порада 2: відвідайте традиційну пекарню в спальному районі чи маленькому дворику в центрі. Там подають автентичні турецькі перепічки — щойно з печі – бюрек та свіжий сік з місцевих апельсинів.

Спробуйте звичайний сніданок мешканця турецької столиці.

Порада 3: спустіться від центру нижніми вулицями до моря. Саму набережну ви скоріш за все не побачите, адже йти до неї дуже далеко.

Однак на нижніх вулицях майже немає туристів, тож прогулянка старовинними куточками дасть вам змогу побачити як працюють, гуляють та живуть місцеві мешканці.

Порада 4: відвідайте базар прянощів або ж як його називають Єгипетський ринок. Він менший від всім відомого Гранд базару, однак тут немає штампованих сувенірів і набридливих продавців. Це місце – справжній східний ринок з найбільш чудернацькими товарами, які ви коли-небудь бачили. Відвідайте цей маленький базар і ви неодмінно відчуєте атмосферу східної казки.

Порада 5: «Не зосереджуйтеся лише на Європейській частині Стамбулу, відвідайте азійський берег та бухту Золотий ріг.

Не вистоюйте черги до пам’яток, а пройдіться вуличками азійської частини міста, зайдіть у маленькі мистецькі галереї, яких тут чимало», – ділиться мандрівниця Тетяна.

Порада 6: спробуйте місцевий аналог морозива – дондурму. На смак його не порівняти ні з чим, а традиція його подачі вас точно потішить: трюки і фокуси, які виробляють продавці перед тим як вручити ріжок клієнту точно заслуговують уваги.

Порада 7: прогуляйтеся нічним центром навколо мечеті Ая Софія та Блакитної мечеті. Навколо все сяятиме мерехтливими вогниками, площі будуть вільні від людей, і можливо ви застанете годину,у яку з мечетей над нічним містом лунатиме прекрасна мелодія, що закликає мусульман до молитви.

Волкова Анна