Ще трохи і настане час довгоочікуваної відпустки. Кожному з нас хочеться, аби відпочинок став яскравим і незабутнім, звісно ж, в хорошому сенсі. В сучасному світі є багато різних способів провести свій вікенд.

Грітися цілими днями на піщаному пляжі, повільно попиваючи коктейль, це, безперечно, круто, і розслабляє не аби як. Але якщо все ж таки хочеться побачити щось більше, ніж сонячні морські хвилі, треба розглянути варіант подорожі на колесах. Автобусом чи машиною. Зрозуміло, що набагато простіше лежати на пляжі, але скільки всього можна побачити в такій подорожі! Скільки нового для себе можна відкрити, якщо зважитися на таку, деякою мірою, екстремальну подорож.

Корисні поради для автобусної подорожі

1. Візьміть з собою подушку для подорожей та плед

Плед слід брати навіть влітку. Наприклад, в Петербурзі у кінці травня нікого не здивуєш рукавицями та теплою шапкою. Холодний вітер може застати зненацька та ще й знадобиться пуховик. Навіть якщо не буде холодно в автобусі, плед може знадобитися, наприклад, для пікніка.

Щодо подушки, то спеціальні подорожні зазвичай зшиті у вигляді півмісяця. Її можна «одягти» на шию та комфортно поспати навіть у вертикальному положенні. Найкраще за все, якщо така подушка буде заповнена полістирольними кульками (такими зазвичай заповнюють м’ячики-антистрес). Надувна теж підійде, але вона не така комфортна. Якщо передбачаються нічні переїзди – це необхідні речі.

2. Купуйте термосумку

Їсти хочеться будь-де. Але не будь-що. Якщо слідкуєте за фігурою та хвилюєтеся за свій шлунок через постійне вживанням Мівіни (яку теж, до речі, не завжди вдається заварити), то краще взяти з собою сумку-холодильник. Туди можна покласти наприклад, йогурти та сир. Швидко та корисно. Пару шоколадних батончиків теж зайвими не будуть.

3. Підготуйте плей-лист

Одна з найкращих частин подорожі – це їхати назустріч новим враженням, з музикою у навушниках, милуючись видами з вікна.

Музичний супровід в дорозі – це прекрасна річ, обов’язково закачайте якомога більше улюблених треків. І нових також – нехай вони у майбутньому асоціюються з цією подорожжю.

4. І про книжки не забудьте

Далека дорога – ідеальна також для того, аби прочитати ті книжки, на які давно не було часу. Можна взяти у паперовому варіанті – для атмосфери, але краще все ж таки закачати на телефон. Речей і так вистачить.

5. Отримуйте насолоду від того, що за вікном

Так, літаком комфортніше, тут не посперечаєшся. Але з вікна літака не побачити усієї тієї земної краси: гори, річки, поля. Літак не зупинити посеред міста, аби трохи прогулятися і поїхати далі. Не зупинити біля річки, аби помочити ноги.

Тому якщо не лякає варіант автобусної подорожі, збирайте усе необхідне та готуйтеся насолоджуватися пригодами!

Ольга Коротенко