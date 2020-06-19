Ставангер − промислове місто на заході Норвегії. Його називають нафтовою столицею Норвегії, а за чисельністю населення воно посідає третє місце в країні (після Осло і Бергена). Ставангер зачаровує з першого погляду, вселяє спокій і занурює в атмосферу типового норвезького містечка.

Ставангер — місто, яке в сезон заполоняють туристи. Тому сюди краще їхати весною. Погода може бути примхливою (хоча в Норвегії від цього не застраховані ніколи), але не буде шаленого натовпу людей, й атмосферу міста можна буде відчути як ніколи.

Як добратися?

У Ставангері є аеропорт, але з України прямого перельоту немає. Та й найчастіше туристи заїжджають в Ставангер у ході своєї подорожі Норвегією.

Найзручніше це зробити поромом з Бергена (всього 4.5 години, і ви на місці) або потягом з Осло (тут шлях займе десь 8 годин, але потяги досить комфортабельні, тому час пройде непомітно).

Щодо внутрішніх перельотів: вони надзвичайно дорогі.

Що подивитися?

Звичайно ж, перш за все, варто подивитися на величний Люсе-фіорд, що знаходиться неподалік від Ставангера. Це один із найбільш мальовничих і найглибших фіордів Норвегії. Найчастіше туди їдуть, щоб побачити Прекестолен та К’єраг — неймовірно красиві скелі, що виступають над прірвою.

У самому ж Ставангері теж є чим зайнятися. По-перше, варто відвідати старе місто. Воно досить маленьке, тому його можна обійти пішки за кілька годин. Та саме там можна найбільше пройнятися атмосферою міста: спокійною і затишною.

Після цього варто прогулятися кварталами Ставангера, щоб побачити заворожуючі мурали, яких тут справді багато. І кожен з них неповторний, зі своєю історією і сенсом.

На набережній можна погодувати нахабних чайок, які і так не голодні, але це додасть особливої романтики у вашу подорож. Також варто звернути увагу на скульптури чорних чоловіків по всьому місту, які наче застрягли у землі.

Ще одним пунктом “маст візіт” у Ставангері є Музей нафти. Оскільки Ставангер — нафтова столиця Норвегії, то цей музей особливий. Він вражає своїми масштабами і якістю виконання. Важливо те, що цікаво буде всім: і дітям, і дорослим. Тут усе пов’язано з норвезькими горами, морем та нафтою (логічно, еге ж). Як і у більшості норвезьких музеїв, багато експонатів інтерактивні. А в 3D-залі транслюється науково-популярний фільм “Петрополіс”. Перед входом у музей побудований ігровий майданчик, усі частини якого зроблені зі списаної нафтової платформи. Це дійсно цікаво!

Ще в Ставангері є Музей консерв, який залишився у приміщенні консервного заводу з усією технікою. Розташувався він у старому місті, тому сюди зручно зайти під час прогулянки. У музеї можна побачити весь процес виготовлення консерв і навіть взяти в цьому участь!

Тож, Ставангеру є чим вас дивувати. Тому радимо збирати валізу (а краще — рюкзак), і вперед до Норвегії за пригодами!

Наталія Наконечна