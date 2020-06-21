Його називають українським рожевим дивом. Це місце люди створили випадково, навіть не усвідомлюючи того. Від краєвидів рожевого озера Сиваш перехоплює подих у кожного, хто завітав до Херсонщини.

Інша назва популярного туристичного місця – українське Мертве море. Цінують озеро не лише за його надзвичайну красу, а й лікувальні властивості, заради яких тут готові купатися навіть у непогоду. Сюди з’їжджаються туристи з різних куточків світу, а компоненти цього озера вже привернули увагу іноземних косметичних фірм.

Розташоване казкове озеро в селі Григорівка Чаплинського району, в одній з бухт затоки Сиваш, приблизно за 100 кілометрів від Херсона. Якщо ви вирішили відпочити на Херсонщині, є можливість наочно дізнатися, чому ж місцеві та мандрівники так цінують цю водойму.

Купатися в Сиваші – неабияка користь для організму, адже ропа насичена мінералами, кислотами та солями. Берег озера обладнаний душовими кабінами з прісною водою, шезлонгами, альтанками для відпочинку, невеличким дитячим майданчиком. Вхід до озера – безкоштовний. Після купання в солоній воді корисно прийняти ще й грязьові ванни, які знаходяться в 50 метрах від озера. Прихильникам риболовлі неймовірно пощастить – в солоних водах повно бичків, ставриди, пеленгаса, камбали, креветок. Одеські та японські вчені підтвердили лікувальні властивості потоків – вода в озері насичена йодом, бромом, сірководнем, хлоридом натрію, що допомагають у лікуванні хронічних захворювань.

Оскільки море знаходиться досить близько від озера, туристів тут завжди купа. З’являються нові пансіонати, готелі та цілі курортні комплекси. Будь-яке місце на березі озера підійде для повноцінного здорового комфортного відпочинку, намети туристів тут – не рідкість. Місцеві жителі вже давно із задоволенням приймають у своїх садибах відпочивальників, домовитися можна просто на місці. Григорівка Чаплинського району – місце для поціновувачів спокійного відпочинку й охочих покращити самопочуття.

Аби поєднати морські купання з лікуванням, краще рушати в село Щасливцеве на Арабатській стрілці: поряд буде і морський берег, і гаряче радонове джерело. Сезон купання починається з травня і триває до кінця вересня. Українське мертве море наскільки популярне серед шанувальників спа-процедур, що навколо організувався вже цілий “санаторій” з усіма необхідними умовами для проживання.

Дістатися до рожевого дива можна декількома способами: доїхати потягом до Херсона, а звідти автобусом до Чаплинки чи Григорівки, інший варіант – потяг до Новоолексіївки, звідки автобусом чи електричкою необхідно дібратися до Генічеська чи маршруткою до Щасливцева.

Ганна Кравченко