Ніцца – місто контрастів

Ніцца – одне з найкращих туристичних міст у світі, що гармонійно переплітає доглянуті пляжі, розкішні ресторани, величні пам’ятки архітектури з грайливим французьким колоритом.

Цей середземноморський край, безперечно, є туристичним, про це свідчить центральна площа Ніцци, яку, до речі, знайти досить легко: кількість туристів тут значно перевищує кількість місцевих жителів. Така тенденція спостерігається не лише на площі: набережна, довжина якої сягає близько 15 кілометрів, муніципальні пляжі, райони архітектурних пам’яток – усі сповнені веселим гомоном мандрівників з різних куточків світу.

Прогулюючись, ви побачите навколо себе романтичні будівлі, виконані у французькій стилістиці, які створюють єдиний і неповторний почерк міста. На вулицях, за столиками, можна помітити французів, які відпочивають із келихами вина, рідше – пива, після роботи в компанії друзів. Це свідчить про стиль життя, який дозволяє проводити час саме таким чином, навіть після нелегкого робочого дня. Звичайно, це не стосується абсолютно всіх жителів, проте багато хто чинить саме так.

Здається, що тут усі щасливі. Чому? Вони живуть біля чарівної морської стихії, часто зустрічають громадян інших країн, спілкуються з ними, проживають там, де мріють побувати тисячі чи мільйони зацікавлених оченят із усього світу. Це ще й без згадки про заробітну платню, а цей аспект також надважливий. Взагалі, складно відокремити мешканців райського містечка від туристів, адже складається враження, що жителі Ніцци такі ж безтурботні, як і мандрівники, що приїхали сюди надихнутись неповторними видами.

Море. Чого лише вартий цей пляж і прозора вода. Слід зазначити, що на пляжний відпочинок в Ніцці варто витратити більшу частину вашого часу. Просто полежати, послухати шум прибою і, безперечно, скупатися. Рекомендуємо прогулятися визначними місцями в темпі, сфотографуватися і мерщій поринати у стихію. Влітку температура води в морі може сягати 27 градусів Цельсія.

До речі, поряд розташовуються Канни та Монако, тому обов’язково заплануйте на один день невеличку подорож у ці міста. Дістатися до них можна за допомогою електрички, що рушає з головного вокзалу.

Ніцца – місто контрастів, де відчуття вічного відпочинку поєднується зі звичними для місцевих трудовими буднями. Містечко, спокійне та комфортне для щоденного життя, приваблює приємним кліматом і свіжим морським повітрям. Прямуючи додому, на думку, мабуть, спаде, що колись хотіли б мати тут зовсім невеличку квартирку. Не обов’язково в центрі. Просто, щоб мати змогу повертатися тоді, коли захочеться відпочити не лише тілом, але й душею.

Владислав Політ