Для того, щоб посмакувати Одесою такою, як вона є – варто спробувати її частинами. Це як великий торт, але щоб справді зрозуміти його смак, треба спробувати кожен шар, а не лише смачну верхівку чи соковитий нижній корж.

Для того, щоб позбутись зайвої докучливості, варто оминути літо. Щоб відчути нав’язливу поведінку, потрібно забути про зиму.

Літо

У цей період багато туристів, тому Одеса намагається показати все і відразу, бо: «А раптом більше не приїдуть?». Трохи єврейського, трохи українського, не забули про Європу і виходить щось одеське. Не можу не відзначити «привітність» одеситів. Хамське ставлення по-одеськи нам показали, ще й у маршрутці по вухах надавали. Якщо сказати коротко, то одесити – нереально прямі люди, які не будуть намагатись підібрати легкі слова.

Щодо цін, то вони зазвичай вищі, ніж в інші сезони, але витрачаєте Ви стільки ж, скільки й взимку. Потрібно пам’ятати, що за гарний відпочинок варто добре заплатити, але не повторюйте наших помилок і не купляйте воду 0,33 мл за 75 гривень.

Чорне море, як зазвичай, тепле і брудне. Багато медуз, але згодом звикаєш до чогось амебного під своєю ногою.

Зима

Одразу після літа ми зрозуміли, що обов’язково повернемось взимку. Засніжена Одеса в рази дешевша, але, як було зазначено вище, витратите Ви однаково. Це зумовлено тим, що Ви будете гуляти вулицями від кав’ярні до кав’ярні для того, щоб зігрітися.

Холодна перлина біля моря нам здалася більш привітною, затишною та домашньою. Наші недорогі апартаменти знаходились у центрі, тому все було в пішій доступності. Побували на дивовижній вулиці Дерибасівській, яка з кожного куточка виблискує гірляндами. У цей момент бачиш справжню Одесу без зайвого пафосу. Взимку люди ставляться до тебе так, наче точно знають, що ти повернешся. Тому вони зовсім ненабридливі, що ніби робить обліпиховий чай в рази смачнішим.

Незважаючи на мороз і сніг, обов’язково рушайте до моря. Там можна відчути себе вільним. Холодне морське повітря пронизує тебе повністю, а чайки одна за одною літають над головою так, ніби намагаються сплутати твої думки.

Весна

Ми дуже воліли одягнути легкі сукні в горошок і прогулятись Грецьким кварталом, проте природа, у якої немає поганої погоди, вирішила, що гуляти ми будемо у пуховиках.

Ми назвали цю пору року найдорожчою в Одесі. Готуючись до літа, ціни на житло вже підняли, але на вулиці все ще холодно, як взимку. Однак, враховуючи те, що ми в Одесі не вперше, то нам пощастило орендувати величезну трикімнатну квартиру в самому серці міста.

Ми за хорошою звичкою відправились на море. Чайок вже не так багато, пісок мокрий, а вода холодна. Проте ти досі відчуваєш себе вільним. Від густого туману, крізь який не видно горизонту, робиться моторошно. Раптом розумієш, що ти просто людинка метр з шапкою, яка хоче щось змінити в цьому неосяжному світі.

Осінь

Ми не познайомились з морем восени, проте це поки. З впевненістю можу зазначити, що ми ще приїдемо. Наші стосунки з Одесою доволі дивні, їх можна назвати «сімейна пара, яка в шлюбі вже понад 15 років». Ти ніби любиш це місто, час від часу приїжджаєш, бо засумував, але сваришься з ним через дрібниці, на які, зрештою, закриваєш очі.

Одеса вже не те місто, яке оспівують у піснях. Це вже зовсім не перлина, а просто курортне місто біля моря. Проте раз на рік (цього більш ніж достатньо) варто відвідати його, щоб не забути одеський гумор та запах вільного, солоного моря.

Анастасія Данилевич