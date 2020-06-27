Мертве море: солона екзотика Ізраїлю

Галас українських пляжів уже обрид, а відпочинок на морі давно асоціюється із пасивним валянням у піску, брудною водою та гладкими сусідами, що потягують пиво. Як це припинити? Взяти закордонний паспорт та вирушити на Мертве море! З користю для здоров’я та солоною екзотикою для душі.

Насправді, Мертве море — ніяке не море, а озеро! До того ж, безстічне. Туди стікаються води з довколишніх потічків та річок, але вода з моря нікуди не витікає. Ви опинитесь у найнижчій точці суші на Землі! До речі, дорога, яка веде до Мертвого моря, є найнижчою дорогою нашої планети.

Водойма має поважний вік — понад три мільйони років. А на берегах моря колись налагодила косметичне виробництво цариця Клеопатра! Також єгиптяни використовували морський мул Мертвого моря для муміфікації померлих.

Як виникло Мертве море? Якщо ви не дуже розумієтесь на тектонічних розломах, то повірте у давню легенду. Мертве море постало на місці зруйнованих Содому та Гоморри — міст беззаконня та розпусти. Під час руйнування одна з мешканок, дружина Лота, обернулась, аби подивитись на свою батьківщину, яка провалюється в безодню. Відтоді вона стала соляним стовпом заввишки 45 метрів, що й досі стоїть біля узбережжя.

Зараз Мертве море — справжні «води миру» між Ізраїлем та Палестиною: кордон між державами пролягає центром водойми.

Чумацький шлях по-ізраїльськи

Турист, що їде до Мертвого моря, схожий на українського чумака — збирається по дорогоцінну сіль. Дорога непроста і пролягає через пустелю та гірський серпантин. Якщо ви рішуче налаштовані на сольові ванни, спершу подбайте про транспорт. Не плануйте подорож у вечір із п’ятниці на суботу, бо в Ізраїлі — шабат, священний вихідний: більшість маршрутів будуть вам недоступні.

Доїхати можна власною машиною, автостопом чи автобусом, з екскурсією чи без. Краще брати квитки одразу в обидві сторони, так отримаєте знижку. Досвідчені туристи кажуть: із центру Єрусалима до найближчого місця, де можна зануритись у Мертве море, всього 40 км — півгодини шляху. Ще радять спілкуватися з місцевими: вони підкажуть розташування прилеглих до Мертвого моря водойм, де можна змити з себе всю сіль. До самого берега не обов’язково спускатися пішки: вас довезе невеликий трактор усього за десять хвилин.

Бачити, вдихати, пітніти

Чому вам треба побачити озеро якнайшвидше? Воно невпинно міліє. За декілька десятиліть на його місці залишиться лише моторошна мертва долина з сіллю. Поблизу моря відчувається запах брому — різкий, неприємний. Недарма ж у давнину це місце звалося «смердючим». Але принюхатись цілком можна.

Що відчуваєш, коли заходиш у море? Тебе огортає не вода, а олія. Майже кипляча олія. Тому не треба планувати свій відпочинок на літо, коли температура води надто висока. А ще морально підготуйте себе до того, що від солі пектимуть всі ранки на тілі. І до того, що душ на пляжі такий же гарячий, як і море.

Прихопіть із собою мило, або не лишити олію на своєму тілі. Якщо ви вже знаєте всі нюанси, то можна зробити те саме омріяне фото з газетою, коли тримаєшся на поверхні води, мов буйок. Ідеальний варіант для тих, хто не вміє плавати. Не затримуйтесь у морі надовго! Водний сеанс для недосвідченого туриста — 10-15 хвилин.

Чи можна взяти частинку Мертвого моря з собою? Не вийде! Вода втратить чудодійні властивості вже за дві години після контакту з киснем. Тож хочеш-не хочеш, а для закріплення ефекту доведеться купувати чудодійні креми на основі морської солі. Продаються вони на фабриці неподалік, і, звісно, коштують немало.

Зважайте на ці поради, але знайте — переваг у Мертвого моря набагато більше: соляна набережна, де лінія води сходиться з небом у багряно-туманних тонах; лікувальний ефект біблійних історій та відчуття своєї причетності до місця, що зовсім скоро зникне без вороття.

Вікторія Кудряшова