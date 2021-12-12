Летимо в теплі краї: де дешево відпочити на Новий рік

У грудні потрібно встигнути зробити дві речі: приготувати подарунки близьким і подбати про зимову відпустку. Однак у яких країнах шукати новорічного дива? Ми підготували цю добірку для тих, хто готовий замінити традиційну ялинку на тропічну пальму. Розповідаємо про доступні варіанти пляжного відпочинку, де можна не тільки весело та яскраво, а також дешево зустріти Новий рік.

Єгипет – хедлайнер доступного відпочинку

Хоча кажуть, що всі дороги ведуть до Риму, але кожен третій чартер із України прямує до одного з єгипетських летовищ. Місцеві курорти на березі Червоного моря підкорили серця наших співвітчизників завдяки широкому вибору недорогих готелів із комфортним рівнем сервісу. Так одними з найпопулярніших напрямків стали Хургада, Марса-Алам і Шарм-ель-Шейх. Якщо перші дві туристичні локації славляться своїми піщаними пляжами, то найбільші переваги останньої – відсутність сильних вітрів взимку, а також наявність коралового рифу, де можна спробувати дайвінг і снорклінг.

Крім типового пляжного відпочинку в готелях із системою all inclusive, Єгипет пропонує туристам велику кількість незвіданих пам’яток. Серед них – приголомшливі стародавні піраміди – єдине чудо світу, що збереглося з Античності.

Які умови в’їзду до Єгипту?

Подорож до країни можлива за наявності негативного результату ПЛР-тесту чи паперового сертифікату про повну вакцинацію. Єгипет визнає такі вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech. Усі мандрівники віком від шести років, яким не зробили щеплення, зобов’язані мати з собою сертифікат із негативним результатом ПЛР-тесту, виданого не раніше ніж за 72 години до в’їзду. До того ж після прибуття до країни іноземцям необхідно придбати туристичну візу за 25$.

Занзібар – танзанійський острів посеред Індійського океану

Ви хочете відчути райську насолоду, засмагаючи під тропічними пальмами на безкраїх пляжах із білосніжним піском? А також бажаєте, щоб відпочинок не завдав удару по вашому гаманцю? Тоді ваш пункт призначення – дивовижний Занзібар, що омивається водами теплого Індійського океану. Хоча переліт до острову триватиме близько дев’яти годин, курорт все-таки має важливу перевагу: різниця в часі з Києвом сягає одну годину. До того ж ця екзотична місцина захоплює туристів чарівною природою та африканським колоритом. Найбільш популярні пляжі – Нунгві та Кендва – розташовані на півночі, оскільки там відпочивальники можуть постійно купатися, незважаючи на припливи та відпливи. Проте через великий попит ціни на проживання на північному узбережжі значно вищі, а тому деякі туристи шукають більш бюджетні й усамітнені місця, зокрема Ківенгву, Падже та Джамбіані.

Крім звичних пляжних розваг, як-от: морська рибалка, снорклінг і кайтинг, на Занзібарі пропонують безліч різноманітних екскурсій, серед яких – поїздка до старовинного міста Стоун-таун або тур до острову, де мешкають гігантські сейшельські черепахи. Однак щоб побувати на справжньому сафарі та побачити всіх звірів африканської савани, потрібно їхати до материкової частини Танзанії.

Які умови в’їзду до острову Занзібар?

Перш ніж вирушити в подорож, туристам слід заповнити онлайн-форму (за добу до в’їзду до країни). Після реєстрації буде згенеровано код, який необхідно пред’явити під час контролю. Також із собою варто мати оригінал негативного ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до перетину кордону. До того ж в аеропорту українцям потрібно оформити візу. Її ціна складає 50$.

ОАЕ – фантастичний оазис серед пустелі

До Об’єднаних Арабських Еміратів їдуть не лише заради пляжного відпочинку, а й для того, щоб на власні очі побачити сучасні архітектурні дива й технології майбутнього. Штучні Пальмові острови, 828-метрова Burj Khalifa, яка є найвищою будівлею на планеті, єдиний семизірковий готель Burj Al Arab, найбільше оглядове колесо, критий гірськолижний курорт у пустелі й найбільший торгово-розважальний центр The Dubai Mall із величезним акваріумом – такого ви точно не зустрінете в жодній країні світу. Словом, відпустка в Арабських Еміратах, безперечно, обернеться на справжню східну казку. А хіба не про це ми мріємо напередодні Нового року?!

Для туристів уже підготували незабутню святкову програму. У новорічну ніч не пропустіть грандіозне шоу феєрверків, а вже з другого січня вирушайте на шопінг до Dubai Mall. У місцевих магазинах стартує грандіозний розпродаж зі знижками до -70%. Також до кінця березня працюватиме масштабна міжнародна виставка Expo 2020, де кожна країна вражає відвідувачів своїми культурними й технічними надбаннями.

Які умови в’їзду до ОАЕ?

Радимо обирати відпочинок у Дубаї, оскільки там запровадили найбільш лояльні правила в’їзду для туристів. Усі пасажири, які подорожують до цього емірату, повинні під час реєстрації на рейс надати такі документи: поліс міжнародного медичного страхування, що покриває витрати на лікування COVID-19 та перебування в умовах ізоляції на території ОАЕ; а також роздрукований сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, виданий не більше ніж за 72 години до в’їзду. Ця вимога не стосується дітей віком до 12 років. Після прибуття до аеропорту Дубаю необхідно буде пройти ще один тест на COVID-19 і завантажити додаток «COVID-19 DXB». Його результат надійде SMS-повідомленням протягом 24 годин. До цього моменту необхідно перебувати на самоізоляції в готелі або іншому місці проживання. Більш детальну інформацію про правила та заходи профілактики можна прочитати на сайтах авіакомпаній «Emirates Airlines» і «FlyDubai» .

Канари – мрія кожного серфінгіста

Якщо минулого року ви загадали бажання спробувати серфінг, то скоріш купуйте квитки до Канарських островів, що розташовані в Атлантичному океані. Вони стануть чудовим місцем для здійснення мрій. Тут, на «островах вічної весни», можна спробувати підкорити морську стихію за комфортної «зимової» температури +20° C.

Початківцям у період із листопада по березень радимо обирати курорт Лансароте – острів із маленькими хвилями й «піною», що підходить для опанування азів катання. Тим, хто впевнено стоїть на дошці й шукає спот із великими хвилями, точно сподобається Тенерифе, куди приходять високі свелли.

Після активного відпочинку варто насолодитися смачною місцевою їжею та відпочити на вечірці серфінгістів. А дивовижна місцева природа: вулканічні пейзажі, пляжі з чорним піском і сепантини вздовж тропічних лісів – усе це також сприяє повній рекреації.

Які умови в’їзду на Канари?

Подорож до Іспанії, до складу якої входять Канарські острови, дозволена лише тим туристам, які пройшли повний курс щеплень проти Covid-19 такими вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech або Sinopharm. Ця вимога поширюється на всіх осіб віком від 12 років. Ті, хто не досяг зазначеного віку, можуть вільно подорожувати до островів лише в супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію. До того ж усі пасажири мають завчасно заповнити формуляр або завантажити додаток Spain Travel Health (SpTH), щоб отримати QR-код. Його потрібно буде показати представникам компанії перевізника перед посадкою, а також службам санітарного контролю в пункті пропуску.

Таїланд – клаптик тропічного Едему

Поїздки до екзотичного Таїланду, що давно став звичним і навіть рідним для туристів із України, віднедавна дозволені. Це означає, що на нас знову чекають тропічні фрукти й смачна місцева кухня, квітучі орхідеї та вічнозелені дерева, дивовижні буддистські храми й багатомільйонні мегаполіси, а найголовніше – золоті пляжі та тепла морська вода. Ця країна вабить всіх мандрівників своїми яскравими фарбами, гострою їжею та пряними ароматами. Тут не потрібен сервіс all inclusive – Таїланд і так вражає своєю гостинністю.

Які умови в’їзду до Таїланду?

Громадяни України мають можливість подорожувати до країни без дотримання карантину, якщо вони приїдуть до деяких її регіонів, зокрема Пхукету, Самуї, Ко Пхангану і Ко Тао, Крабі за туристичними програмами «Sandbox Phuket» та «Samui Plus» . Проте лише після тижня перебування в обраному курорті можна вільно пересуватися територією всього Таїланду.

Втомилися від ПЛР-тестувань й хочете вільно подорожувати світом? У наступній частині матеріалу ми розкажемо, які країни пускають туристів без жодних обмежень.

Анна Козінцева