Самуї – острів усамітнення, заходів сонця та смачного смузі

Самуї для тих, кому не близькі галасливі курорти та набрид ритм великого міста. Цей острів – поєднання дикої, незайманої природи з цивілізацією. Тут багато зелені, джунглі, океан, водоспади та ще велике різноманіття розваг для туристів.

Острів Самуї розташований у Сіамській затоці Тихого океану і є другим за розміром островом Таїланду. Від популярних місць відпочинку туристів в країні таких як, до прикладу, Паттайя та Пхукет, він відрізняється якраз меншою кількістю відпочивальників та не таким жвавим міським життям. Природа тут ближче і не потребує особливого трансферу, а пляжі вкриті ще білішим піском.

Готелі в основному розташовані на береговій лінії моря, тобто прямо з власного балкону чи веранди ви зможете насолоджуватися чудовими краєвидами щодня. Досить великим плюсом є те, що готелі є невеликими за розмірами та зберігають відчуття перебування в єдності з природою. Одним з таких є міні-готель Satva Samui.

Насправді, в особливості це рай для тих хто бачить початок свого дня з ранкової йоги під час світанку у супроводі шуму моря та пробудження місцевих пташок. Навіть якщо ви ніколи цим не займалися та не плануєте, зустріньте пробудження сонця на Самуї хоч раз просто сидячи на піску. Цей ранок точно увійде до найкращих у вашому житті.

Обов’язковий пункт кожної подорожі – гастрономічні смаколики

Фрукти – точно те, повз що не можливо пройти. Кожного дня, будьте певні, що дивуватиметеся новинкам у невичерпному світі фруктового різноманіття Таїланду. Більшість з них присутні тут незалежно від сезону, це: манго, маракуя, ананаси, папая, пітахая, кавуни та багато інших. Тут вони зовсім відрізняються на смак від тих, які можна придбати в наших супермаркетах, тож, вважайте, що куштуєте їх вперше. До речі, саме на цьому острові найсолодші кокоси у світі. Звідси і походить ще одна його назва – Кокосовий острів.

На вулицях, в кафе та ресторанах дуже часто можна побачити смузі в меню. Незалежно від того де їх куштувати, вони обов’язково будуть дуже смачними, з натуральним та насиченим смаком, адже робитимуться на місці зі свіжих фруктів. Повірте, це саме те, що викликає звикання і згадується постійно після приїзду додому.

Зустрічаємо незабутній захід сонця

Для того, щоб споглядати цю красу досить просто вийти на пляж, сісти на теплий пісочок і чекати коли сонце ось-ось торкнеться моря і пофарбує небо в яскраво-оранжеві відтінки.

Та можна піти далі, обираючи кожного разу нове місце, яке покаже вам захід сонця на Самуї по-новому. Сісти у кафе зі столиками на оглядових майданчиках де одразу смачно повечеряти, любуючись прекрасним пейзажем. З таких місць можемо порекомендувати The Giant Sammit, що розташоване в горах, і кафе 365, з якого відкривається панорама на весь острів.

Стосовно саме оглядових майданчиків, то гарними рішеннями будуть Lamai view point та храм Великий Будда, що є найвищою точкою острова. Тільки тут на самоті опинитися важко, бо, зазвичай, навкруги натовпи туристів, чого не скажеш про західну частину пляжу Талінг Нгам, він майже дикий.

Коли краще приїхати?

Насправді це залежить лише від ваших особистих побажань, адже весь рік відпочинок є комфортним, просто для когось може здатися кращим у певний сезон.

Ідеальною погода вважається від січня до початку березня. В цей час сезон дощів вже завершився та ще не так спекотно, як з кінця березня. Море завжди тепле та спокійне, майже без хвиль.

З кінця березня і до початку травня найспекотніший період. Вода в морі, як кажуть в народі, відчувається «як чай». Приємним бонусом, звісно не для алергіків, можна назвати цвітіння багатьох дерев. Яскраві квіти дуже приємного солодкуватого аромату просто усюди. Потім – сезон дощів наступну частину травня. В цей час водоспади, велика кількість яких висихає у спеку, наливаються знову і перетворюються на бурхливі потоки води. Протягом всього літнього періоду починається справжній сезон на фрукти. Безліч їх видів з’являються на ринку, ще й до того за найнижчими цінами, хоч і в звичайний час вони є зовсім недорогими.

Багато хто вважає осінь ідеальним варіантом для відпочинку. Не дуже спекотно, іноді бувають дощі, та вони є приємними, теплими, досить короткими, зазвичай до двох годин. Вони абсолютно не заважатимуть відпочинку, навпаки, купатися під таким дощиком одне задоволення.

Що відвідати?

Звісно ж, першим пунктом будуть пляжі, адже вони всі тут різноманітні та прекрасні. На якихось пісок настільки дрібний, що нагадує борошно, а на інших – складається з камінців, ракушняку та коралів. Вода в морі поводить себе також по-різному. Десь панують хвилі, а десь – повний спокій. Тим не менш хвилі тут якщо і є, то невеликі, бо острів розташований у затоці, не в океані. Через це серфінгу тут немає, є сапсерфінг та кайтсерфінг, що не потребують хвиль.

Взагалі багато хто тут орендує скутери і об’їжджає Самуї повністю самотужки. Головна дорога протяжністю всього 65 кілометрів, тому дістатися до будь-якої точки можна за короткий термін. Не дивлячись на це, в глибину острова можна заїхати лише на позашляховиках або ж дістатися пішки, бо навіть машина проїде не усюди. Це правило стосується особливо шляхів до водоспадів, але не шкодуйте сил, вони тут дійсно вражаючі. Особливо взимку, так як влітку деякі з них пересихають через нестачу опадів.

Щирою рекомендацією є похід на водоспад Намуанг 2. Дорога досить важка, потрібно увесь час рухатися по камінню, водоспадним каскадам. Та воно того вартує. Окрім водоспаду тут відкривається прекрасний вид на весь остів та навіть на маленькі сусідні. Водоспад потужний, стікає гірськими каміннями, дуже заворожує.

Йдучи цими джунглями можна зустріти й місцеву фауну: геконів, мавпочок, ящірок, папуг. Обов’язково звертайте увагу й на піщані стежки, не тільки дорогою до водоспаду, але й взагалі. Часто тут прямо під ногами можна віднайти кристали кварцу. Схожі вони на прозорі скельця, а пов’язано це явище із вулканічним походженням острова. Такі знахідки викликають дитяче захоплення.

Якщо ж захочеться більше заглибитися в релігійні пам’ятки місцевих, то тут є величезна кількість храмів. Один із повністю побудований з червоної глини, звідти й назва – Червоний храм. Незвичайний він тим, що більшість храмів Таїланду зроблені яскравими та оздоблені золотом, а основний колір їх – білий з різнокольоровими вставками. Єдина оздоблена золотом скульптура – це статуя Сидячого Будди всередині храму.

У будь-якому разі чого б ви не хотіли на відпочинку, чи то спокою, чи то активності та незабутніх вражень, чи просто туристичного походу на тайський ринок, чи цілодобового купання в теплому морі – Самуї точно є, що вам запропонувати. Цю поїздку неможливо забути та гарантовано захочеться повернутися!

Анастасія Кононенко