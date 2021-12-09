Відшукати справжній рай, або подорож на острів Тенерифе

Варто сказати лише одне слово «Канари», а уява вже сама малює ідеальну блакить Атлантичного океану, екзотику чорних піщаних пляжів та казковий відпочинок в одному з найкрасивіших куточків світу.

Тенерифе насправді дуже цікаве місце, тут є і багата зеленню і вітрами північ, і посушливий, наповнений сонцем і туристами південь. Хочете провести відпустку весело та шумно? Без проблем. А може хочеться тиші та релаксу? Все буде, головне – правильно обрати регіон та курорт. А ми вам в цьому допоможемо!

Південь чи північ ?

Отже, давайте спочатку розберемось, яка частина Тенерифе вам буде до вподоби, адже між ними є суттєва різниця. Північна частина Тенерифе холодніша: часто йдуть дощі і клімат відрізняється підвищеною вологістю. Тут вирує рослинність, природа вражає зеленню і буянням фарб. Зростають чудові реліктові ліси, гаї пальм і сади з екзотичними фруктами.

На півночі Тенерифе облаштованих пляжів менше ніж на півдні. Є скелясті та дуже красиві пляжі з чорним піском. На них часто дмуть сильні вітри і високі хвилі, що приходять з Атлантичного океану. У таких місцях популярним є серфінг.

Температура води на півночі острова майже не відрізняється від його південної частини, оскільки на неї впливає течія. Але часто дме холодний вітер, що робить купання некомфортним. Влада острова знайшла вихід зі становища, спорудивши величезний штучний басейн з морською водою. Жителі та туристи Пуерто де ла Круса люблять озеро Lago Martianez і часто купаються у ньому.

На півночі Тенеріфе розташована столиця – Санта-Крус-де-Тенеріфе. А міста Ла Лагуна та Ла Оротава з вузенькими, маленькими вуличками, завжди кличуть посидіти у спокійній атмосфері, насолоджуючись вишуканою канарською кухнею.

Курорти півночі

А тепер давайте поговоримо про район проживання на півночі, адже регіони Тенерифе дуже різноманітні. Перший відомий своїми скелями район Лос Гігантес – найтепліше місце на Тенеріфе взимку. Тут легко знайти житло з чудовими краєвидами на океан. Майже все містечко – апартаменти та заклади, які обслуговують туристів. Родзинка цього району – скелі.

Якщо ви хочете познайомитися з канарською культурою і не витрачати годин на дорогу, то краще селитися ближче до північної частини острова.

Ель Медано

Родзинкою цього району є сильні вітри, тому серферам точно сюди. Жити у місті дуже зручно: до пляжу рукою подати, під боком є ​​гарний супермаркет та багато класних кафе. Ель Медано відомий великим піщаним пляжем та золотими дюнами, під якими добре ховатися від сонця та вітру.

Санта Круз

Столиця острова точно не належить до популярних курортних зон, та й взагалі туристичних районів Тенерифе. Якщо хочете розважитись, то цей курорт для вас, адже тут проводиться багато фестивалів та концертів. Санта Круз – велике місто, тут всі завжди кудись їдуть, багато людей та розваг. Взимку столиця приймає Карнавал, який вважається одним з найбільших в світі! До речі, звідси недалеко їхати до найвідомішого пляжу Лас Тересітас із золотим піском та національного парку Анага.

Ла Лагуна

Найстаріше і найкрасивіше містечко на півночі острова багате на культуру, але не підходить для проживання під час відпочинку. Тут немає пляжів та звичних туристичних атрибутів. Натомість є музеї та затишні кафе. Більшість року над Ла Лагуною висять хмари, тому тут дуже зелено і свіжо. Взимку температура тут буває і нижче за 10 градусів, на півдні в цей час +25. Ми радимо приїхати в місто на екскурсію, але жити не варто.

Пуерто-де-ла-Крус

Пуерто-де-ла-Крус популярний через велику кількість зелені, красивих пляжів з величезними хвилями та санаторіїв з 80-х. Тут мальовничий променад, безліч парків та гарний ботанічний сад.

У Пуерто розташований знаменитий Лоро Парк, який славиться найбільшим пінгвінарієм у світі. Словом, чудове місце для сімейного відпочинку, оточене субтропічною зеленню.

Пляжі з чорним вулканічним піском чекають на своїх туристів.

Південь

Південь Тенерифе – низка нескінченних сонячних пляжів, молодіжні вечірки та лінивий, пляжний відпочинок. У центрі острова розташоване гірське плато, яке розділяє дві частини острова. Завдяки цьому холодне повітря та дощові хмари не проходять до південних курортів. На півдні цілий рік сухий та теплий клімат.

Тут температура повітря на 5 градусів тепліша і в рази менше опадів. Південну частину туристи люблять за чисті пляжі Тенеріфе зі світлим привізним та чорним вулканічним піском. До речі, вважається, що місцевий вулканічний пісок має цілющі властивості.

Пляжі зручні для купання, постійно світить сонце і немає вітру. У Лас Америкасі любить відпочивати молодь, а сімейні пари із дітьми обирають Лос Крістіанос. Молодь божевільна від пляжних вечірок та дискотек, яких багато на узбережжі Лас Амерікаса в районі вулиці Веронікас.

Курорти Півдня

Лас Амерікас

Тенерифська Каліфорнія – рай для серферів та молоді, цей район дуже популярний у туристів. Крім шикарних хвиль, в Лас Амерікас на вас чекають торгові центри та парки розваг. Враховуйте, що головний пляж в Лас Амерікас кам’яний і більше підходить для серфінгу, ніж купання.

Лос Крістіанос

Найпопулярніший район для пар та сімей з дітьми. Він відомий своїми світлими піщаними пляжами. Тут є вся необхідна інфраструктура для відпочинку, а атмосфера спокійніша, ніж у Лас Амерікас. Можна знайти як спокійне місце, і жваве. У центрі курорту знаходиться порт, з якого можна відправитися на екскурсію до острова Ла Гомера. Звідси стартують численні морські екскурсії та рибальські човни.

Коста Адехе

Ще один популярний курорт на півдні Тенерифе – Коста Адехе. Тут люблять відпочивати люди з достатком, які віддають перевагу кращим пляжам, гарному житлу і чудовому сервісу. У центрі курорту знаходиться пляж Ель Дюке, один із найкрасивіших на півдні Тенеріфе. Поруч із ним пляжі Фаньябе та Ель Беріл.

Тенерифе – безперечно одне з найкрасивіших місць на землі. І обидві його частини заслуговують на увагу. Найрозумніше рішення – не лише сидіти на південних пляжах, а й досліджувати північ острова.

Альвіна Поліщук