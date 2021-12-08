Американські Долини: землі небезпечної краси та тиші

Досі думаєте, що Америка лише про скляні мегаполіси та білі пляжі з пальмами? Ми готові зруйнувати ці стереотипи.

З чим у нас перш за все асоціюються Сполучені Штати Америки? Метушливий Нью-Йорк, тепла Флорида, Статуя Свободи, урбаністичні Лос-Анджелес та Сан-Франциско. Насправді ж Америка має набагато більше туристичних напрямів, про які ми чомусь так мало говоримо. І мова навіть не про головне азартне місто світу Лас-Вегас або відпочинок в сонячному Малібу.

Так куди ж їхати? Що дивитися? Ми розповімо про найбільш цікаві та нетипові долини Америки, які урізноманітнять вашу подорож цією країною.

Долина Смерті

Унікальна місцевість нашої планети, відома своєю жахливо жаркою, найвищою на Землі температурою. Долина Смерті є найбільшим парком пустелі Мохаве, що займає значну частину південної Каліфорнії, південного заходу Юти, півдня Невади та північного заходу Аризони.

Долина отримала свою моторошну назву майже 200 років тому, під час золотої лихоманки, коли група переселенців вирішила скоротити свій шлях до Каліфорнії через пустелю. Одна людина з групи померла по дорозі, інші ж дісталися фінальної точки виснажені голодом та спрагою, адже середня температура в долині досягає 45 °C.

Якщо вам захотілося побувати в цьому небезпечному місці, то однозначно варто побачити найвищу та найнижчу точку долини. Перша, Телескоп Пік, — це гора висотою 2267 метри, на вершині якої знаходиться велика обсерваторія.

Якщо ж підійматися так високо немає ані сил, ані можливості, ані часу, то вихід з ситуації є. Щоб побачити й саму гору, і усю долину, можна доїхати до у два рази нижчої гори Дантез Вью, звідки відкривається широка панорама на всю пустелю.

Найнижчою точкою долини є впадина Бедуотер, що знаходиться на 86 метрів нижче рівня океану. Навколо впадини нависають скали, пагорби та соляні плато, що створюють враження, ніби уся впадина — це кратер.

Хоча справжній кратер вулкану в долині дійсно є — варто лише дістатися півдня, де проходять більшість туристичних екскурсій. Тут є і каньйони, і різноколірні гори, і навіть замок Скотті, що був збудований у часи золотої лихоманки.

Подорож до Долини Смерті буде коштувати 10$ туристам на велосипедах та мототранспорті, а от мандрівникам на автомобілях доведеться віддати 20$.

Долина монументів

Геологічне утворення, що знаходиться на кордоні Аризони та Юти. Офіційна назва території — Парк племені Навахо «Долина монументів». Фактично це національний парк, але підкоряється і належить він не уряду, а індіанцям. Саме плем’я займається проведенням екскурсій для туристів, і домовлятися з ним треба заздалегідь.

Якщо ж їхати самостійно, без екскурсовода, то доведеться зважати на безліч заборон: не з’їжджати з маршруту, не фотографувати індіанців, не вживати алкоголь, не забиратися на скали та навіть не ходити пішки. Долина належить лише племені Навахо, а дотримуватися правил, встановлених ними, є обов’язковим пунктом відвідування парку.

Так звані «пам’ятники» або монументи є скелями, що утворилися внаслідок багатолітнього вивітрювання більш крихких гірських порід плато Колорадо. Більш стійкі породи залишились і утворили безліч скель неймовірних форм та розмірів, що зараз приваблюють туристів з усіх куточків планети.

Процеси вивітрювання, звичайно, не припиняються і зараз, тож через багато років і ці скелі, що збереглись донині, стануть лише спогадом на фотографіях.

Долина Вогню

Кам’яне полум’я Невади — так називають парк, помаранчеві скелі якого виникли 150 мільйонів років тому. Тут є і дюни, і кам’яні скелі різних форм, схожі на скелі Долини монументів, і неймовірні кам’яні утворення різних кольорів. У сонячні дні виникає враження, ніби вся долина охоплена вогнем.

Залежно від часу дня забарвлення скель набуває відтінків жовтого, білого, охри, рожевого та вогняно-червоного. Тут є два кемпінги, які дозволяють провести ніч прямо під величезними скалами та побачити, як виглядає долина під час заходу та сходу сонця. Туристів сюди приїжджає досить мало, тож місце для ночівлі знайдеться завжди.

Головною точкою Долини Вогню є місце під цікавою назвою «Вогняні хвилі». Тут чудово видно, як багато шарів різної породи складають з себе дивовижну хвилясту форму скелі, що багато років піддавалася ерозії. Окрім цієї найбільш пам’ятної та популярної локації, існують ще безліч, які точно варто відвідати.

Подорожуючи головним шосе, яке проходить повз весь парк, ви будете часто зупинятись по дорозі, адже весь шлях наповнений природними утвореннями, що чіпляють око. Одними з таких є «Вулики», «Арка», «Бак Мауса», «Веселковий вид», «Білі купола» та безліч інших.

Америка не тільки про мегаполіси та пляжі. Це країна з безліччю унікальних природних пам’яток, що існують вже не одне тисячоліття і точно варті вашої уваги.

Поліна Лешкович