Найпопулярніші пішохідні маршрути світу

У тому, щоб спакувати своє життя у рюкзак і ходити годинами в оточенні неприборканої природи, є щось особливе. Для тих, хто втомився від типових відпусток з маршрутом «готель-пляж-ресторан» та прагне відкрити щось нове для себе, дослідити інші культури, довгі пішохідні стежки можуть стати справжньою знахідкою.Пропонуємо Вашій увазі кілька найвідоміших стежок у світі. Можливо, якась із них чекає на вас, щоб подарувати незабутні враження.

Tour du Mont Blanc (Тур навколо Монблану), Франція/Швейцарія/Італія

Довжина маршруту: 170 км

Тривалість: 7-11 днів

Цей трек є одним з найвідоміших далеких походів у світі — і не дарма. Тур навколо Монблану рясніє епічними альпійськими пейзажами — льодовиками, горами, річками, озерами, луками та дикою природою. Крім цього, ви побачите церкви, які досі неушкоджені з 18 століття, і пройдете тими ж стежками, якими ходили римські солдати 2000 років тому.

Зазвичай точками відправлення є Ле-Уш у долині Шамоні або Ле-Контамін у долині Монжуа (у Франції), Курмайор з італійської сторони та Шампекс або точка поблизу Мартіньї в Швейцарії.

«Офіційний» маршрут змінювався протягом тривалого часу, тому існує багато альтернатив стандартному напряму. Деякі з них вимагають більшої фізичної підготовки, обізнаності та навичок. Інші стежки часто є швидшими, ніж основний маршрут, але проходять через нижчі точки огляду на гірські хребти.

Трек проходить через сімнадцять міст і багато сіл та має розгалужену систему хатин (кожні 6-10 миль), забезпечених їжею, водою та іншими зручностями.

Але, мабуть, найпривабливішими у турі є культури, які ви досліджуєте, перетинаючи кордони через альпійські перевали — і з кожною країною створюється абсолютно нова атмосфера.

Camino de Santiago (Дорога Святого Якова), Франція/Іспанія

Довжина: приблизно 800 км

Тривалість: 30-35 днів

Це шлях паломництва до собору Сантьяго-де-Компостела в Галісі, де похований апостол Святий Яків. Маючи понад тисячу років історії, це один із найважливіших християнських паломницьких маршрутів у світі. Сьогодні він занесений до переліку пам’яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і приваблює пішоходів з усього світу не лише з релігійними цілями, але й для фізичних випробувань та приголомшливої ​​місцевості. На вибір є кілька маршрутів, найпопулярнішим є 800-кілометровий Каміно Франсе. Він починається від Сен-Жан-П’є-де-Пор у французьких Піренеях і веде до Сантьяго.

Мільйони людей щороку проходять цим маршрутом у пошуках сенсу життя, сили, змін та нових перспектив.

Щоб отримати компостелу (офіційний сертифікат) наприкінці Каміно, вам просто потрібно пройти мінімум 100 км (багато іспанців з цієї причини починають в Саррія). Уздовж Каміно є різноманітні житла, але альберги (гуртожитки) є найдешевшим і найпопулярнішим варіантом. Важливо включити дні відпочинку у свій план і дати собі достатньо часу, щоб дістатися до Сантьяго. Найкращим часом для подорожі вважається квітень-травень та вересень-жовтень.

Каміно може бути емоційною подорожжю — вона змушує вас протистояти самому собі, своїм страхам і невпевненості. Багато людей кажуть, що, пройшовши цей шлях, вони дізналися більше про себе і те, чого вони насправді хочуть у житті.

Laugavegur (Льойгавегюр), Ісландія

Довжина: близько 80 км

Тривалість: 4 дні

Маршрут проходить найрізноманітнішими ландшафтами — вам зустрінуться лавові поля, гарячі джерела, зелені поля ісландського моху, каньйони, вершини та водоспади.

Пройти Льойгавегюр відносно нескладно, але при цьому маршрут дуже мальовничий, тому й користується популярністю у місцевих та туристів. Основні проблеми можуть бути з погодою. А так – детально наміченим шляхом зустрічаються не тільки кемпінги, а й кілька облаштованих будиночків, причому, як правило, навіть з душами та кухнями. Працюють вони з кінця червня до початку вересня, а в інший час долати маршрут взагалі не рекомендується. У жодному разі бронювати житло в останній момент не варто, та й спальники брати із собою потрібно обов’язково. Варто зазначити, що на маршруті немає кафе та ресторанів,тому варто подумати про те, щоб заздалегідь купити сублімовану туристичну їжу.

Найчастіше маршрут починають від Кольорових гір та гарячих джерел Ландманналаугара, а закінчують у Торсморку: туди і назад можна доїхати автобусом із Рейк’явіка. Прохід за маршрутом безкоштовний, якщо ви йдете самостійно. Якщо плануєте йти з гідом та групою, то ціни дуже сильно різняться.

Лікійська стежка, Туреччина

Довжина: 510 км

Тривалість: 25 днів

Це найдавніший пішохідний маршрут Туреччини, що пролягає пагорбами вздовж узбережжя півострова Текке. Дорога починається у місті Фетхіє, там знаходить урочиста арка, що сповіщає про початок Лікійської стежки. Протягом шляху ви знайдете візантійські монастирі, грецькі храми, римські руїни, античні поселення.

На маршруті безліч красивих бухт, печер і пляжів; ви зможете побувати у Долині Метеликів та потрапити на найвищу частину дороги — Тахталі-Даг (або Турецький Олімп).

У селі Богазічі Лікійка розходиться на два шляхи: верхній (через гори) та нижній (уздовж узбережжя). Дорогою вам траплятимуться кемпінги, а також магазини та кафе. Проте досвідчені манрувальники радять подбати про воду, оскільки джерела трапляються рідко і якість води часто погана.

Довжина стежки не дозволяє багатьом туристичним групам пройти її всю за один раз, тому більшість туристів за один похід іде Західною або Східною частиною Лікійської стежки. Однак пересування на маршруті не потребує спеціального спорядження.

Inca Trail (Стежка інків), Перу

Довжина: близько 85 км

Тривалість: 4-5 днів

Найкращий спосіб дістатися до Мачу-Пікчу — всесвітньо відомої археологічної пам’ятки в Перу — похід, який проведе вас через священні стародавні місця, скелясті стежки та вражаючі гірські перевали. Вважається, що це той самий маршрут, яким ходили королівські інки, щоб проплисти Андськими горами.

Похід зазвичай починається з Куско і коштує близько 350 доларів США, включаючи харчування, носіїв і кемпінг. Занепокоєний через ерозію перуанський уряд встановив обмеження на кількість людей, які можуть пройти цією стежкою за сезон, тому попереднє бронювання є обов’язковим. Щодня на стежку допускається максимум 500 осіб, з яких лише 200 — мандрівники, решта — гіди та носильники. У результаті гірський сезон закінчується дуже швидко.

Машрут складається з трьох напрямів, що перетинаються: Моллепата, Класичний та Одноденний. Моллепата є найдовшим із трьох маршрутів з найвищим гірським перевалом. Розташована в гірському хребті Анд, стежка проходить через хмарні ліси та альпійську тундру. Поселення, тунелі та багато руїн інків розташовані вздовж стежки перед кінцевою зупинкою біля Сонячних воріт на горі Мачу-Пікчу. Цей маршрут, а також Класичний вимагають підйому на висоту понад 4200 метрів над рівнем моря, що може призвести до висотної хвороби.

Обидва ці відрізки маршруту перетинаються над руїнами інків Паталлакта (іноді званий Ллактапата), місце, яке використовувалося для релігійних та церемоніальних заходів, вирощування сільськогосподарських культур та житла для солдат, вперше заселеного приблизно в 500 році до нашої ери.

Ангеліна Міненок